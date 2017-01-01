ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ກ່າວປະນາມ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການອາລະວາດລັກເຈາະ ຂໍ້ມູນ

ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທາງຄອມພິວເຕີຂອງພວກ ນັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໜຶ່ງ ຢູ່ໂຮງກະຈາຍໄຟ ຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດ ເວີມັອນ ແມ່ນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງ “ການອາລະວາດເຈາະຂໍ້ມູນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ,” ແຕ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ທ່ານ Donald Trump ກ່າວວ່າ ຂໍ້ ກ່າວຫານີ້ຄວນຖືກສອບສວນຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Peter Welch ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການຄົ້ນ ພົບ ກ່ຽວກັບ ການບຸກລຸກສອງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໃນ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ສະຫະລັດ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນ “ເປັນລະບົບ, ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ເປັນການກົດຂີ່ຄົນອື່ນ.”
ທ່ານ Welch ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລັກເຈາະຂໍ້ມູນຢູ່ທຸກໆບ່ອນ, ແມ່ນກະທັ້ງລັດ ເວີມັອນ, ໃນການສະແຫວງຫາໂອກາດທີ່ຈະລົບກວນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.” ຖະ ແຫຼງການຂອງທ່ານ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການວິຈານກ່ຽວກັບ ການສອດແນມທາງຄອມ ພິວເຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຂະຫຍາຍມາດຕະການລົງ ໂທດທີ່ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ວາງຕໍ່ ມົສກູ ອອກຕື່ມອີກ.
ຈາກລັດ Florida, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປສະຫຼອງວັນພັກຄຣິສມັສ ແລະ ປີໄໝ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະຊາຄົມສືບລັດຖະການລັບຂອງ ສະຫະລັດ ໃນບໍ່ ເທົ່າໃດມື້ຈະມາເຖິງນີ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການລັກເຈາະຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງເຂົ້າໃນຫ້ອງໃຫຍ່ຂອງສະໂມສອນ Mar-a-Lago ຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Melania ສຳລັບງານລ້ຽງອາ ຫານຄ່ຳປີໃໝ່ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າແນ່ໃຈ, ເພາະວ່າມັນເປັນ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະແຮງ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບ ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນນີ້ດີ, ແລະ ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະນຳມາພິສູດໄດ້ຍາກຫຼາຍ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກສົງໄສວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນເຫດການບຸກ ລຸກຄອມພິວເຕີທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງການບຸກລຸກທີ່ເພັ່ງເລັງ ໃສ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ອົງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຄູ່ແຂ່ງແຂງຂອງທ່ານໃນການ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Hillary Clinton ນັ້ນ.
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