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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການເປີດເຜີຍ ຫຼ້າສຸດ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະ ຖ່ວງດຶງ ການສືບສວນ ການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ

House Intelligence Committee Chairman Briefs Trump on Surveillance Reports
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ການເປີດເຜີຍຕໍ່ມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຂອງການທຳງານພາຍໃນປະຊາຄົມ
ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຖືກປິດໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຂໍ້ສົງໄສຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈະມີຄວາມສາມາດສືບສວນ
ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຢ່າງໃດ.

ການສືບສວນ ທີ່ໄດ້ມີເງື່ອນງຳຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການກ່າວອ້າງ ຜ່ານທາງ Twitter ຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກ “ລັກຟັງ” ​ໂທລະສັບ ໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນ ໄດ້ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດຄວາມສັບສົນຕື່ມອີກ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ເວລາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ນຳພາການສອບສວນ ທີ່ປາກົດວ່າ ມີການສົນທະນາກັນ
ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ແລະບັນດາພະນັກງານຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ກວດເຂົ້າມາໄດ້
ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງ “ການເກັບກຳໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.”

Schiff Discusses Need for Independent Commission
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“ອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານເບິ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ມັນຄວນເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເອງເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄະນະຂອງທ່ານ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Devin Nunes ປະທານ ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງ
ສະພາຕ່ຳ ທີ່ໄດ້ບອກຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ທຳມະດາ ​ໂດຍ​ໄປແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຊາບ ເປັນສ່ວນຕົວ.

ທ່ານ Nunes ໄດ້ກ່າວຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີເອງ ແລະ
ຄະນະ​ໂອນ​ອຳນາດຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ຖືກນຳລົງບົດ
ລາຍງານສືບລັບ. ບາງສ່ວນຂອງບົດລາຍງານ ປາກົດວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມເລີຍ.”

ທ່ານ Nunes ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ທ່ານໄດ້ບົດລາຍສືບລັບມາ
ຈາກໃສ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕຳນິ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກບັນດາສະມາ ຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ​ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ຜູ້ທີ່ເອີ້ນການ ກະທຳຂອງທ່ານ
Nunes ນັ້ນວ່າ “ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ.”

Trump on Feeling ‘Vindicated’
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ທ່ານ Adam Schiff ສະມາຊິກຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ​ໃນຄະນະກຳມະການ
ສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານປະທານ Nunes ຈະສືບຕໍ່ໄປຫາທຳ
ນຽບຂາວ ແທນທີ່ຈະໄປຫາຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານ​ແລ້ວ ມັນກໍຈະບໍ່ມີທາງ ທີ່
ພວກເຮົາຈະສາມາດດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນນີ້.” ທ່ານ Schiff ກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງມີ ຄະນະກຳມາທິການທີ່ເປັນອິດສະຫລະ.”

ສະມາຊິກ​ຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພັກຣີພັບ​ບລີກັນ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່າ ຂັ້ນຕອນ
​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຜິດ​ທາງ​ແລ້ວ.

Nunes: Incidental Collection of Trump Transition Team 'Was All Done Legally'
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