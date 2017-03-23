ການເປີດເຜີຍ ຫຼ້າສຸດ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະ ຖ່ວງດຶງ ການສືບສວນ ການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ການເປີດເຜີຍຕໍ່ມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຂອງການທຳງານພາຍໃນປະຊາຄົມ
ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຖືກປິດໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຂໍ້ສົງໄສຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈະມີຄວາມສາມາດສືບສວນ
ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຢ່າງໃດ.
ການສືບສວນ ທີ່ໄດ້ມີເງື່ອນງຳຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການກ່າວອ້າງ ຜ່ານທາງ Twitter ຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກ “ລັກຟັງ” ໂທລະສັບ ໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຕື່ມອີກ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ເວລາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ນຳພາການສອບສວນ ທີ່ປາກົດວ່າ ມີການສົນທະນາກັນ
ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ແລະບັນດາພະນັກງານຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ກວດເຂົ້າມາໄດ້
ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງ “ການເກັບກຳໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.”
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
“ອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານເບິ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ມັນຄວນເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເອງເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄະນະຂອງທ່ານ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Devin Nunes ປະທານ ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງ
ສະພາຕ່ຳ ທີ່ໄດ້ບອກຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ທຳມະດາ ໂດຍໄປແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຊາບ ເປັນສ່ວນຕົວ.
ທ່ານ Nunes ໄດ້ກ່າວຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີເອງ ແລະ
ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ຖືກນຳລົງບົດ
ລາຍງານສືບລັບ. ບາງສ່ວນຂອງບົດລາຍງານ ປາກົດວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມເລີຍ.”
ທ່ານ Nunes ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ທ່ານໄດ້ບົດລາຍສືບລັບມາ
ຈາກໃສ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕຳນິ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກບັນດາສະມາ ຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ຜູ້ທີ່ເອີ້ນການ ກະທຳຂອງທ່ານ
Nunes ນັ້ນວ່າ “ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ.”
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ທ່ານ Adam Schiff ສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນຄະນະກຳມະການ
ສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານປະທານ Nunes ຈະສືບຕໍ່ໄປຫາທຳ
ນຽບຂາວ ແທນທີ່ຈະໄປຫາຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານແລ້ວ ມັນກໍຈະບໍ່ມີທາງ ທີ່
ພວກເຮົາຈະສາມາດດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນນີ້.” ທ່ານ Schiff ກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງມີ ຄະນະກຳມາທິການທີ່ເປັນອິດສະຫລະ.”
ສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຂັ້ນຕອນ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຜິດທາງແລ້ວ.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ