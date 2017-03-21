ຜູ້ໂດຍສານ ຈາກບາງປະເທດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ນຳເອົາ ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກ ຂຶ້ນເຮືອບິນ ມາຍັງ ສະຫະລັດ

ບັນດາຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ອອກເດີນທາງໂດຍສານການບິນປະມານສິບກວ່າປະເທດ ໃນ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາເໜືອ ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາຄອມພິວເຕີ laptop
ແລະເຄື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກໃຫຍ່ອື່ນໆ ເຂົ້າໄປໃນເຮືອບິນທີ່ບິນມາ ສະຫະລັດໂດຍກົງ.
ການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນຈັນວານ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ
ຈາກສາຍການບິນຣາຊະອານາຈັກຈໍແດັນ ແລະອົງການຂ່າວທາງການຂອງ Saudi
Arabia. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ມາດຕະການນີ້ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ສາຍການປິນ ຣາຊະອານາຈັກຈໍແດັນ ກ່າວຢູ່ໃນ Twitter ວ່າ ບັນດາຜູ້ໂດຍ ສານທີ່
ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາເຄື່ອງໃຊ້ ທີ່ເປັນອີເລັກໂຕຣນິກ
ຕິດໂຕເຂົ້າມາໃນເຮືອບິນ ໂດຍການຂໍຮ້ອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ ລັດຮວມທັງພວກທີ່
ຢຸດແວ່ຢູ່ປະເທດການາດາ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ Twitter ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກລືບໄປແລ້ວ.
ການຫ້າມນີ້ ແມ່ນບໍ່ຮວມທັງໂທລະສັບມືຖື ຫລືອຸບປະກອນການແພດ ແຕ່ຈະຮວມ
laptops, tablets, ເຄື່ອງຫລິ້ນເກມອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ສິ່ງຂອງເຫລົ່າ
ນັ້ນ ເຖີງຢ່າງໃດກໍດີ ສາມາດເອົາໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນຫີບໄດ້.
ບັນດາສາຍການບິນສະຫະລັດຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອວ່າບໍ່ມີສາຍການບິນ
ໃດ ບິນໂດຍກົງໄປຍັງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງຖືກຫ້າມນັ້ນ.
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