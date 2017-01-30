ທາງການລາວຈະທຳການເຫັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ອອກຈາກພື້ອນທີ່ 4,500 ເຮັກຕາຢູ່ໃນເຂດ 338 ລ້ານໃນປີ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ທີ່ບາງກອກມີຣາຍງານ
ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ມາສເນີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດ
ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຖະແຫຼງວ່າ
ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສືບຕໍ່ສຳຫຼວດແບບທີ່
ບໍ່ແມ່ນວິຊາການເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານຂອງ UXO ໃຫ້ໄດ້ໃນເຂດ 950 ບ້ານ
ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຈະສຳຫຼວດຢ່າງເປັນວິຊາການເພື່ອຊອກຫາແລະເກັບກູ້ UXO ອອກໄປ
ຈາກພື້ນທີ່ 4,500 ເຮັກຕາ ໃນເຂດ 338 ບ້ານໃຫ້ໄດ້.
ທັ້ງນີ້ໂດຍຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນສະເລ່ຍ 30 ລ້ານໂດລ່າ ຕໍ່ປີ ສຳຫຼັບຈັດຕັ້ງວຽກງານ 7
ດ້ານ ກໍຄືການສຳຫຼວດທີ່ເປັນວິຊາການ ແລະທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ການກວດກູ້ພື້ນທີ່
ເພື່ອຍືນຍັນວ່າມີ UXO ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ເຄາະຮ້າຍຈາກ UXO ການໂຄສະນາອົບຮົມທີ່ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຈາກ UXO
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງທຶນເກັບກູ້ UXO ແລະການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາ UXO ຕາມລຳດັບ.
ສຳຫຼັບເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການດຳເນີນງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃນໄລຍະ
5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ກໍໄດ້ແນໃສ່ການເກັບກູ້ UXO ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຳນວນປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້
ຮັບເຄາະຈາກ UXO ລຸດລົງມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປົ້າໝາຍ
ສະຫັດສະວັດການພັດທະນາ (MDG) ອັນເປັນເປົ້າໝາຍ ທີ 9 ສຳລັບສປປ ລາວ
ກໍຄືການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮັບເຄາະຈາກ UXO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ສ່ວນທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະດຳເນີນ
ທຸກມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ 18 ຂອງການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ (Sustainable Development Goal-SDG) ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2016 ຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ ກໍຄືການເກັບກູ້ UXO ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ
ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ພາຍໃນປີ 2030 ດັ່ງທີ່
ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ລັດຖະບານລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງທີ 18 ໄດ້ແກ່ ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວກະແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ໃນເຂດທີ່ຮັບຜົນກະທົບ ແລະບ່ອນທີ່ຄົນທຸກຍາກອາໄສຢູ່ຫຼາຍ
ທີ່ສຸດ ເຖິງປີ 2030 ລຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.”
ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 1996-2016 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການເກັບກູ້ແລະ
ທຳລາຍ UXO ໄປແລ້ວ 1 ລ້ານ 4 ແສນ ກວ່າໜ່ວຍທີ່ເກັບກູ້ອອກຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນພື້ນທີ່ກ້ວາງກວ່າ 44 ພັນ ເຮັກຕາ ແລະຈັດການ
ຝຶກອົບຮົບກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກ UXO ໃຫ້ກັບບັນດານັກຮຽນແລະປະຊາຊົນໄດ້ 3 ລ້ານກວ່າຄົນຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈະປາສັກ ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເກັບກູ້ແລະທຳລາຍລະເບີດ UXO ຈຳນວນດັງກ່າວ ນີ້ ກໍຄິດ
ເປັນພຽງ 1.12 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງຈຳນວນລະເບີດ UXO ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ 9 ແຂວງຂອງລາວ ຫຼາຍກວ່າ 80 ລ້ານໜ່ວຍ ນັບແຕ່ສົງຄາມອິນໂດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ໃນປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍລະເບີດ UXO ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄິດເປັນ
1 ໃນ 3 ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ປະຊາຊົນລາວຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດ UXO ຢູ່ເລື້ອຍມາ ຊຶ່ງສາເຫດສະຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກັບກູ້ UXO ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ກໍຍ້ອນວ່າລັດຖະບານລາວຂາດແຄນງົບປະມານ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຈຳກັດ ບໍ່ພຽງພໍກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນຈິງ ກໍຄືບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ລ້ານໂດລ່າ ໃນແຕ່ລະປີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວຄາດວ່າ ຫວັງວ່າການເກັບກູ້ແລະທຳລາຍລະເບີດ
UXO ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງກໍເປັນຜົນຈາກການທີ່ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມຣິກາຄົນທີ່ແລ້ວ ໄດ້ຮັບປະກາດແຜນການໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນມູນຄ່າ 90 ລ້ານໂດລ່າ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO
ໃນລາວ ເປັນເວລາ 3 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ.
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