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ລາວ

ລັດຖະບານ​ລາວ ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ

ພວກເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດໃນລາວ

ພວກເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດໃນລາວ

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ລັດຖະບານ​ລາວ​ສາມາດ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນຫາ​ຄວາມ​ຍາກຈົນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ໃນ​ເຂດ
50 ບ້ານ ​ໂດຍ​ຄິດ​ເປັນ​ພຽງ 0.03 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ​ຈຳນວນ​ບ້ານ​ທີ່​ຍາກຈົນ​
ທັງ​ໝົດ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານ
ຈາກບາງກອກ.

ຟັງລາຍການເມືອງລາວໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ
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ທ່ານວິລະ​ວົງ ບຸດ​ດາ​ຄຳ ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແຜນການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະການ
ກວດ​ສອບ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຖະ​ແຫຼ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ ​ໃນ​ແຜນການປະຈຳ​ສົກ​ປີ
2015-2016 ຜ່ານ​ມາ ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍໄວ້ວ່າຈະ​ລົບລ້າງ ບັນຫາ​ຄວາມ​ຍາກຈົນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນໃຫ້​ໄດ້​ໃນ 179 ບ້ານ ຫຼື ຄຶດ​ເປັນ 0.48 ເປີ​ເຊັນ ຂອງບ້ານ​ທີ່​ຍາກຈົນທັງ​ໝົດໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດຫາກ​ແຕ່ ຈາກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ ກໍ​ສາມາດບັນລຸ​ໄດ້ພຽງ​ແຕ່ 0.03 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານວິລະ​ວົງ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ “ສຳ​ຫຼັບ​ການ
ແກ້​ໄຂບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ ຕົວ​ເລກ​ຄາດໝາຍ​ໝົດ​ປີ 179 ບ້ານ ຫຼື​ເທົ່າ​ກັບ 0.48 ​ເປີ​ເຊັນ ​
ແຕ່​ປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ​ຫຼຸດ​ລົງ​ພຽງ​ແຕ່ 50 ບ້ານຫຼື​ເທົ່າ​ກັບ 0.03 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ບ້ານ​ທຸກ​
ຍາກຈາກ​ທັງ​ໝົດ1 ພັນ 736 ບ້ານ ຜ່ານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ເຫັນ​ວ່າ ບັນຊີ 47 ​ເມືອງ​ທີ່​
ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ33 ​ເມືອງ ​ແລະ​ຍັງ 14 ​ເມືອງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ ​
ໂດຍ​ສະ​ເພາະເຂດ​ເມືອງ​ທຸກ​ຍາກ ​ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມບູນ ຫົວພັນ ​ຜົ້ງສາ​ລີ ແລ​ເຊ​ກອງ.”

ທາງ​ດ້ານ​ຄະນະ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ແລະ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂັ້ນສູງກາງລາຍ​ງານ​
ວ່າ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ​ໃນ​ປີ 2017 ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ
​ທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ບໍ່​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ 5 ພັນ 580
ຄອບຄົວ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍັງ​ເຫຼືອ 70 ພັນ 924 ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ຫຼື​ຄິດ​ເປັນ 6.09 ​ເປີ​ເຊັນ
ຂອງ​ຈຳນວນ​ຄອບຄົວ​ທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ທົ່ງ​ປະ​ເທດ​ລາວ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ຄະນະພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ແລະ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ຊັ້ນ​ສູນ​ກາງ
ກໍ​ຍັງ​ໄດ້ວາງຄາດໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບ້ານ​ທຸກ​ຈົນ​ໃຫ້​ໄດ້ 178 ບ້ານ ​ໂດຍ​ຖ້າ​ຫາກ​ຈັດ​ຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ​ໄດ້​ຈິງກໍ​ຈະ​ເຮັດ ​ໃຫ້​ຍັງ​ເຫຼືອ​ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ​ບໍ່​ເກີນ 1. ພັນ 511 ບ້ານ ຫຼື​ເທົ່າ​ກັບ
18 ​ເປີ​ເຊັ ນ ຂອງ​ຈຳນວນ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ໃນ​ນີ້ ​ກໍ​ຮວມ​ເຖິງ 78 ບ້ານ​
ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ບ້ານ​ພັດທະນາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ບ້ານ​ພັດທະນາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ
3 ພັນ 914 ບ້ານ ຫຼື ​ເກືອບ​ເຖິງ 46 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລາວ.

​ໂດຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ
​ຈາກ​ນາໆ​ຊາດ​ແລະ​ອົງການ​ສາກົນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1983 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ປະກອບ
ສ່ວນຢ່າງ​ສຳຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ທີ່​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ
​ຍາກຈົນຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ດັ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ອັດຕາ​ຄວາມ​ຍາກຈົນ​ທີ່​ລົດ​ລົງ​ຈາກ
48 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳນວນ​ປະຊາກອນ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 1992 ​ເປັນ 27.6 ​ເປີ​ເຊັນ ​
ໃນ​ປີ 2008, 17 ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ແລະ​ບໍ່​ເຖິງ 10 ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ປີ 2016 ຕາມ​ລຳດັບ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ທະ​ນາຄາ​ນ​ແຫ່ງ​ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າລັດຖະບານ​ລາວ ​
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ບູນຄ່າ 475 ລ້ານ 3 ​ແສນ ​ໂດ​ລ່າ ​ໃນ​ປີ 2000
​ແລ້ວ ກໍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 1 ພັນ 046ລ້ານ 39 ​ແສນ​ໂດ​ລ່າ ​ໃນ​ປີ 2006 ​ແລະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ
3 ພັນ 708 ລ້າ​ນ ​ໃນ​ປີ 2011 ສ່ວນ​ປີ 2014 ກໍ​ນັບ​ເປັນ​ປີ ທີ່​ລາວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ
​ລ້າ ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື 5 ພັນ 169 ລ້ານ 5 ແສນ 5 ໝື່ນໂດລ່າ ແລະຫຼຸດ
ລົງເປັນ 4 ພັນ 545 ລ້ານ 8 ແສນ ໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ​ລາວ ກໍບໍ່ສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຂອງການພັດທະນາ ໃນ 6 ດ້ານ ຈາກທັງໝົດ 9 ດ້ານ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບອົງການ
UNDP ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ເດັກ​ອາຍຸ ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ຍັງ​ມີ ສ່ວນ​ສູງ ​ແລະ​ນຳ​ໜັກ
ຕ່ຳ​ກວ່າ ເກນການ​ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມທີ 5 ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງຊັກ​ຊ້າ ເດັກ​ອາຍຸ ຕ່ຳ​ກວ່າ 1 ປີ
ຍັງ​ເສີຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລັ່ຍທີ່​ສູງ ອັດຕາ​ການ​ຕາຍຂອງ​ແມ່ຍິງ ຂະນະ​ຖືພາ​ກໍ​ຍັງ​ສູງ
ການ​ເພີ່ມ​ອັດຕາ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕ່ຳ ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​
ແຕກ (UXO) ກໍ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ໃນ​ພື້ນທີ່​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ.

ສ່ວນ​ເດັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່ ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເກີດ​ຈົນ​ຮອດອາຍຸ 6 ​ເດືອນ​ນັ້ນ
ກໍ​ມີ​ພຽງ40 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ລາວຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ
​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2000-2015 ລັດຖະບານ​ລາວ ​
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຈາກ​ສາກົນ​ເຖິງ 28 ພັນ 894 ລ້ານ 9 ​ແສນ ​ໂດ​ລ່າ.

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