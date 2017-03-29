ຜູ້ນໍາພັກປະຊົນປະຕິວັດລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ້ມການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ແລະການໃຊ້ອໍານາດຂອງບັນດາສະມາຊິກ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ ພາຍໃນພັກເພີ້ມ ຂຶ້ນນັບມື້.
ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແລະເລຂາທະການໃຫຍ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ ໄດ້ຖະແຫລງ ການຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ້ມການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ
ບັນດາສະມາຊິກພັກໃຫ້ເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກປະກົດວ່າ ມີການນໍາໃຊ້ອໍານາດ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຂອງພັກ ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ ພາຍໃນພັກເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທ່ານບຸນຍັງ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃນໂອກາດ ທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາປີ 2017 ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ:
“ເພີ້ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນ ວຽກ
ງານທີ່ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ ຈຶ່ງຈະຮັບ
ປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ ຮັກສາໄດ້ທາດແທ້ການເມືອງ ແລະລັກ
ສະນະນໍາໜ້າຂອງພັກ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ສ້າງ
ໂອກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ ແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະສູນກາງພັກໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຄະນະກວດກາ
ສູນກາງພັກໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນຈໍານວນ 3,640 ສະບັບ ທີ່ຮຽກ
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາ ການນໍາໃຊ້ອໍານາດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃຊ້ອໍານາດ ຢ່າງທຸດຈະລິດ ເພື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະເທດຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ທັງນີ້ ຈາກການຕີລາຄາໃນຈໍານວນ 734 ກໍລະນີ ເປົ້າໝາຍຕາມການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ
ກໍພົບວ່າ ການທຸດຈະລິດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຄິດເປັນມູນຄ່າເຖິງ 4,145 ຕື້ກີບ
ພ້ອມດ້ວຍການເສຍຫາຍ ໃນສ່ວນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 70.77 ລ້ານກີບ ກັບ
381.68 ລ້ານບາດ ແລະ 539,518 ຢວນ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີການລັກລອບຂາຍໄມ້
ຂອງລັດຖະບານຫລາຍກວ່າ 3 ແສນແມັດກ້ອນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານທ່ານວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໃຫ້ການ
ຍອມຮັບວ່າ ພັກກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ
ນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດ ໂດຍຂາດການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນຮວມ
ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກເປັນສໍາຄັນ ເຊ່ນການຫລິ້ນພັກ-ຫລິ້ນພວກ ການບໍ່ຍອມຮັບ
ການວິຈານກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ການອາຄາດບາດໝາງຕໍ່ກັນ ການບໍ່ຍອມຮັບໃນ
ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດລະຫວ່າງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ການບໍ່
ເຄົາລົບກົດລະບຽບ ຂອງພັກ ການທຸດຈະລິດ.
ໃນຮອບ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ອໍານາດຈາກສູນກາງພັກ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທາງວິໄນ ຕໍ່ສະ
ມາຊິກພັກຈໍານວນ 1,806 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນສະມາຊິກເພດຍິງ 171 ຄົນທີ່ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ປົດອອກ
ຈາກຕໍາແໜ່ງສະມາຊິກພັກອີກ 1,007 ຄົນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂັດຕໍ່ແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະມີສະມາຊິກພັກຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຊື້ຈ້າງດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ພວກຕົນໄດ້ເປັຮສະມາຊິກພັກ ແລະກໍໄດ້ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ສະແຫວງ
ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໃນທຸກວົງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ຈຸດເນັ້ນໜັກທີ່
ສໍາຄັນສຸດ ໃນການບໍລິຫານຂອງຄະນະລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນຄືການຄວບຄຸມ
ແລະກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ບັນດາພະນັກງານລັດໃນທຸກລະດັບ
ຢ່າງໂປ່ງໃສ ແນໃສ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະປາບປາມການທຸດຈະລິດ ທຸກຮູບແບບ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເຂດງົບປະມານຂອງລັດນັ້ນ.
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