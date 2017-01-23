ລາວ ວາງແຜນພັດທະນາສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວລົງ

ທາງການລາວວາງແຜນທີຈະລົບລ້າງບຜນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ
ໃຫ້ໄດ້ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 5,580 ຄອບຄົວແລະລົບລ້າງລ້ານທຸກຈົນໃຫ້ໄດ້ 178 ບ້ານ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ນີ້.
ທ່ານທອງວັນ ວິໄລເຮືອງ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງຖະແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບັດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017
ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົບລ້າງບນຫາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໃຫ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5,580 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 70,924 ຄອບຄົວທຸກຍາກ 6.09 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວ ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດລາວ.
ພ້ອມກັນນີ້ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ກໍຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍການບົລລ້າງບ້ານທຸກຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ 178 ບ້ານ ໂດຍຖ້າຫາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຍັງເຫຼືອບ້ານທຸກຍາກບໍ່ເກີນ 1,511 ບ້ານ ຫຼືເທົ່າກັບ18 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະໃນນີ້ ກໍຮວມເຖິງ 78 ບ້ານ ທີ່ຈະໄດ້
ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນບ້ານພັດທະນາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີບ້ານພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3,914 ບ້ານ ຫຼືເກືອບເຖິງ 46 ເປີເຊັນ ທັງໝົດໃນລາວ.
ໂດຍການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກດັງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກນາໆຊາດແລະອົງການສາກົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1983 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ດັງຈະເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາຄວາມຍາກຈົນທີ່ລົດລົງຈາກ 48 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນລາວ ທັງໝົດໃນປີ 1992 ເປັນ 27.6 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2008, 17 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2015 ແລະບໍ່ເຖິງ 10 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2016 ຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ໂດຍອິງຕາມສະຖິຕິຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ໄດ້ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວ
ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 475 ລ້ານ 3 ແສນ ໃນປີ 2000 ແລ້ວກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1 ພັນ 46 ລ້ານ 3 ແສນ 9 ໝື່ນ ໃນປີ 2006 ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3 ພັນ 708 ລ້ານ 8 ແສນ ໃນປີ 2011 ສ່ວນປີ 2014 ກໍນັບເປັນປີທີ່ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື 5 ພັນ 169 ລ້ານ 5 ແສນ 5 ໝື່ນ ໂດລ່າ ແລະຫຼຸດລົງມາເປັນ 4 ພັນ 545 ລ້ານ 8 ແສນໂດລ່າ ໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດ ກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ກໍບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດຂອງການພັດທະນາ ໃນ 6 ດ້ານຈາກທັງໝົດ 9 ດ້ານ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບ UNPD ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍການທີ່ເດັກ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຍັງມີສ່ວນສູງແລະນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າເກນ ການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມທີ 5 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັກຊ້າ ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ຍັງເສຍຊີວິດໃນອັນຕາສະເລ່ຍ
ທີ່ສູງ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍິງຂະນະຖືພາ ກໍຍັງສູງ ການເພີ່ມອັດຕາການປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້ ຍັງປະຕິເສດໄດ້ຕ່ຳ ແລະການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ກໍປະຕິບັດ
ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ.
ສ່ວນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູດ້ວຍນົມແມ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນອາຍຸ 6 ເດືອນນັ້ນ ກໍມີພຽງ 40 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຄາດຫວັງວ່າຈະຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ
ຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກບັນດາຢູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບສາກົນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທຸກປີນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຊຂອງລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຍືນຍັນວ່າ “ກອງປະຊຸມໂຕະມົນນີ້ ແມ່ນເປັນກອງປະຊຸມທີ່ລັດຖະບານ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົວເອງສະເໜີໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມໂລກ ໃຫ້ແກ່ອົງການຜູ້ທີ່ໃຫ້ທຶນ ບັນດາ
ປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຮູ້ຈັກວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດຖະບານຢາກຈະພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຕົນເອງໄປຕາມທິດທາງແນວໃດ ແລະຈາກການນຳສະເໜີແຜນການແລະທິດທາງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຕ່າງປະເທດຊາບ ກະໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ເປັນ
ເວທີທີ່ລະດົມ ຂົນຂວາຍໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ.”
ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ອົງການສາກົນແລະນາໆຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ແກ່ລັດຖະບານ ຄິດເປັນມູນຄ່າຮວມເຖິງ 28 ພັນ 849 ລ້ານ 9 ແສນ ໂດລ່າ
ໃນຊ່ວງປີ 2000 ຫາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.
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