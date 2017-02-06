ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ສັງຄົມ​ລາວ​ ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ ​ບັນຫາ​ຄອບຄົວ​ແຕກ​ແຍກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ທ່ານນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສີ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ທ່ານນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສີ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສັງຄົມ​ລາວ​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນຫາ​ຄອບຄົວ​ແຕກ​ແຍກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສານ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ທີ່ລະບຸ​ວ່າ​ ເກີນ​ກວ່າ 90 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄະດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ເປັນ​ຄະດີ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງ​ກອກ.

ຟັງລາຍການເມືອງລາວໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຢ່າຮ້າງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງຫຼາຍ
please wait
0:04:27
0:00:00 /0:04:27
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຄຳ​ພັນ ສິດທິ​ດຳ​ພາ ປະທານ​ສານ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ ຖະ​ແຫຼ​ງລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໃນ​ແຜນ
ການ 5 ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສານ​ປະຊາຊົນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພ້ອງ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ​ພາກ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 37,840 ຄະດີ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9.81
​ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ 5 ປີ ກ່ອນ​ໜ້າ ​ໂດຍ​ຄະດີ​ແພ່ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄະດີ​ອາຍາ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ຄະດີ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ລະຫວ່າງ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ກັບສາມີ​ ທີ່​ກວມ​ເອົາ 90.66 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄະດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ທັງ​ສອງ​ທີ່​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ.

​ໂດຍສາ​ເຫດ​ສຳຄັນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ກໍ​ຍ້ອນ ອິດ​ທິພົນ​ຂອງຄ່ານິຍົມ​ແບບ​ຜິດໆ ​ໄດ້​ຄອບ​ງຳ ​ແນວ​ຄິດ​ແລະ​ຊັກ​ຈູງ​ໃຫ້​ຄູ່​ສາມີ - ພັນ​ລະ​ຍາ ຈຳນວນ​ບໍ່​ນ້ອຍ​ພາກັນ​ຕິດ​ການ​ເລ່ັນກິນ​ຢ່າງ​ຟຸ້ມ​ເຟືອຍ ການ​ເລັ່ນ​ຊູ້​ພານ​ສາວ ​ແລ່ນນຳ​ວັດຖຸ ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຈົນ ​ແລະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແຕກແຍກ ຂອງ​ຄອບຄົວ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ​ລາວ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ກໍ​ນັບ​
ເປັນ​ອີກ​ສາ​ເຫດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ລວດ​ດ້ວຍ​ການ​ສຳພາດ​ແມ່​ຍິງ​ລາວ 3 ພັນ​ຄົນ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 64 ປີ ພົບ​ວ່າ 50 ເປີ​ເຊັນ ບອກ​ວ່າ ​ເຄີຍ​ຖືກ​ກະທຳ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກ​ສາມີ​ຫຼື ຄົນ​ຮັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ການ​ສຳ​ຫຼວດຍັງ​ພົບ​ວ່າ 43.1 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງແມ່​ຍິງ​ລາວ​ຈຳນວນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ກະທຳ​ຮຸນ​ແຮງ​ທາງ​ຮ່າງກາຍ​ແລະ​ທາງ​ເພດ ຫຼື​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ໃນຕລອດ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ທີ່​ນ່າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກໍ​ຄື 43.2 ​ເປີ​ເຊັນ ບໍ່​ເຄີຍບອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາ​ມຮຸນ​ແຮງ​ໃຫ້​ໃຜ​ຮູ້ ​ແລະ​ມີ​ພຽງ 28.6 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເມື່ອ​ຖືກ​ກະທຳ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານວ່າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ພັດທະ
ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2003 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ
ຄືບໜ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ຕ່ຳ​ຫຼາຍ ​ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ງານ​ດ້ານ​ເອກ​ະສານ ​ແລະ​ພິທີການ​ຕ່າງໆ ດັ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ດັດ​ແກ້​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ເຖິງ​ການ​ເຄົາລົບ​ຫຼັກການ​ສາກົນ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ປີ 2004 ​ແລະ​ການ​ປະກາດ​ເປົ້່າໝາຍສະຫັດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ສັດສ່ວນ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ​ໃນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໃຫ້​ໄດ້ເຖິງ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຕຳ​ແໜ່​ງທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 2015 ​ແຕ່​ວ່າ ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຍືນ​ຍັນ​ວ່າ: “ການ​ປະຕິບັດ​ສິດສະ​ເໝີ​ພາບ ຍິງ - ຊາຍ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ກໍ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຫັ່ນ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ພະນັກງານ​ເພດ​ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພັກ​ - ລັດ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຫາຊົນ​ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນ 20 ​ເປີ​ເຊັນ ຂຶ້ນ​ໄປ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະມາຊິກ​ສະພາຫັ່ນ ​ໃຫ້​ໄດ້ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເຫັນ​ວ່າ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນີ້ ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 15 ​ເປີ​ເຊັນ.”

​ໂດຍ​ການ​ສຳ​ຫຼວດຂອງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ​ພົບ​ວ່າ ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ຍັງ​ຫຼ້າ​ຫຼັງ
​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ ​ເພາະ​ມີ​ແມ່ຍິງ​ບໍ່​ເຖິງ 3
​ເປີ​ເຊັນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແນ່​ງລະດັບ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຂັ້ນ​ສູງ ຂອງ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ສ່ວນ​ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານ​ສຸຂພາບ-​ອານາ​ໄມ​ແລະ​ໂພ​ສະນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່​ແລະ​ເດັກ​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະ​ວັດ​ໃນ​ປີ 2013 ອີກ​ດ້ວຍ ​ເພາະປະກົດວ່າ ​ເດັກນ້ອຍ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດສານ​ອາຫານ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງ​ລາວ ກໍ​ຍັງ​ເສີຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ຂະນະ​ຖືພາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ
ອີກ​ດ້ວຍ.

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG