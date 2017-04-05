ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງປ່າໃນລາວ ຍາກທີ່ຈະເພີ້ມໄດ້ ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ​​ໃນປີ 2020

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະບານລາວຍອມຮັບວ່າ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເພີ້ມ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງປະ
ເທດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2020 ນັ້ນ.
ທ່ານຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ການ
ຍອມຮັບວ່າ ມັນເປັນການຍາກ ແລະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ ທີ່ຈະເພີ້ມການປົກຫຸ້ມ
ຫລືເພີ້ມອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ ໃນລາວໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງ
ໝົດຂອງປະເທດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2020 ນັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາຫລາຍດ້ານ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບັນຫາໃນການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານນັ້ນ
ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ສໍາເລັດໃນປີ 2005 ກໍໄດ້ຄາດໝາຍ
ສູ້ຊົນໄວ້ ເຮັດແນວໃດ ຊິເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ. ຂະ
ແໜງປ່າໄມ້ຜູ້ດຽວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດຫລ້ອນໄດ້ ມັນຕ້ອງແມ່ນການປະກອບສ່ວນ
ຂອງທຸກຂະແໜງການ ແລະທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາກໍເສຍເວ
ລາມາ ໃນໄລຍະນັ້ນ ພວກເຮົາມີບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລື່ອງການຈັດຕັ້ງ ກໍມີການ
ຈັດສັນລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນ ປ່າຜະລິດ ປ່າປ້ອງກັນ. ໃນເວລານັ້ນ ເພິ່ນກາມອບ
ໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊຶ່ງລະບົບກົນໄກປະສານງານການ
ເຮັດວຽກໃນເວລານັ້ນ ພວກເຮົາກະບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວຍັງຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການສໍາຫລວດພົບວ່າ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 17 ລ້ານເຮັກຕາ
ຫລື 71 ເປີເຊັນກວ່າຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 1960 ມາເປັນ 9.4 ລ້ານເຮັກຕາຫລືຕໍ່າ
ກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ. ທັງນີ້ ໂດຍມີສາເຫດທີ່ສໍາຄັນມາຈາກ
ການລັກລອບຕັດໄມ້ເກີນໂຄຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາປະທານຈາກ ທາງການລາວ
ທັງໃນລະດັບສູນກາງແລະອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ມີການປະສານງານກັນ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານລາວ ຈະຈັດໃຫ້ປ່າໄມ້ໃນ 51 ເຂດເປັນເຂດປ່າຜະລິດຊຶ່ງຄິດ
ເປັນພື້ນທີ່ກວ້າງເຖິງ 3.1 ລ້ານເຮັກຕາທົ່ວປະເທດ ແລະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນ 442 ພື້ນທີ່ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດ ຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະເກັບກໍາເອົາຜົນ
ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ອັນຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ໃນແຜນການເພີ້ມອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງປ່າໄມ້ໃນລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 65 ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2015 ແລະປີ 2020 ຕາມລໍາດັງ.
ທ່ານຊູຊາດ ຍອມຮັບວ່າເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ໃນພາກຕົວຈິງ ເພາະປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫລຸດຄວາມໜາ
ແໜ້ນລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໄລຍະ 15 ປີມານີ້ ຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການລັກ
ລອບຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ທີ່
ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ
ຍັງຄົງເຫລືອຢູ່ພຽງແຕ່ 4 ລ້ານເຮັກຕາ ຫລື 16 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຈາກການກວດສອບການສໍາປະທານຫລາຍກວ່າ 200 ພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະ
ເທດ ຍັງພົບວ່າ ໄດ້ມີການລຸກລໍ້າເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ
ເຂດປ່າປ້ອງກັນຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະຂັ້ນສູນກາງຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນລະບຸວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາປະທານ ເພື່ອປູກພືດເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນຢາງພາລາ, ຢູຄາລິບຕັສ,
ອ້ອຍ, ສາລີ ແລະມັນຕົ້ນ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ຮວມກັນກວ້າງກວ່າ 570,000 ເຮັກຕາ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າ ຈາກການກວດສອບໃນພາກຕົວຈິງກໍພົບວ່າ ໄດ້ມີການບຸກລຸກ
ເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະເຂດປ່າປ້ອງກັນຂອງລັດຖະບານ
ເປັນພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 1 ລ້ານເຮັກຕາ. ສ່ວນລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ອະນຸມັດໂຄຕາຕັດ
ໄມ້ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແຕ່ກໍມີລາຍຮັບຈາກພາສີໄດ້ພຽງແຕ່ 20 ລ້ານໂດລາ
ເທົ່ານັ້ນ.
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