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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ຊາວໜຸ່ມລາວ ກໍ່ອາດຊະຍາ​ກໍາ​ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ຖືກນໍາມາດໍາເນີນຄະດີ

ເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການກໍ່ອາດຊະຍາ​ກໍາ​ຕ່າງໆ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ
​ໂດຍ​ສະເພາະການ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ແກ້ງ​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ທີ່​ມີ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຢ່າງ​ກວ້າງ
ຂວາງ ທັງ​ໃນ​ລາວ ​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

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ພັນ​ໂທ​ ຄໍາ​ຜິວ ວັດທະນາ​ພອນ ຫົວໜ້າກອງພັນ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ກອງ​ກໍາລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ
​ສະຫງົບ ​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການກໍ່ອາດຊະຍາ​ກໍາ​ຕ່າງໆ ນັບ​ມື້ ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ສະເພາະ
​ແມ່ນການ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ແກ້ງ​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຫຍໍ້​ທໍ້ ທາງ​ສັງຄົມທີ່​
ມີລະດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ້ມຂຶ້ນນັບ​ມື້ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນ
ຫລວງ​ວຽງຈັນ ທັງຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໄປ​ໃນ​ດ້ານ​ອື່ນ ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​ອີກ​
ດ້ວຍ ດັ່ງ​ພັນ​ໂທ ຄໍາ​ຜິວໄດ້​ໃຫ້ການຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

ປະກົດ​ການ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຈໍານວນ​ນຶ່ງ​ຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ມີ​ຊາວໜຸ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິນ​ຟຸມ​ເຟືອຍ
ດື່ມ​ສິ່ງ​ມືນ​ເມົາ ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ແລະ​ຂັບ​ຂີ່​ພາຫະນະ ນໍາ​ໃຊ້​ຖະໜົນບໍ່ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມ​ຖະໜົນຫລວງ ມີ​ລັກສະນະ​ແຜ່​ລາມ ​ໂດຍ​ຈັດຕັ້ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​
ແກ້ງ ຂີ່​ລົດ​ກວນ​ເມືອງ ລົດ​ດັດ​ແປງ​ສະພາບ​ທໍ່ສຽງດັງ ຕິດ​ເຄື່ອງສຽງດັງ​ເກີນ​ເຫດ
ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງຕໍ່ການດໍາ​ເນີນ​ຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ​ເປັນ​ສາຍ
​ເຫດ​ຂອງ​ກາ​ນ​ເກີດ​ອຸປະຕິ​ເຫດ ພ້ອມ​ທັງ​ຍັງ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ຄົນ​ບໍ່ດີ​ນໍາ​ໃຊ້​
ພາຫະນະ​ເຄື່ອນໄຫວ ປຸ້ນ​ຈີ້ ຊິງ​ຊັບ ລັກ​ຊັບ​ແລ້ວ​ເອົາ​ໂຕນໜີ.”

ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທາງ​ການ​ຈີນ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ການ
​ລາວ ​ໃນ​ການ​ສ້າງຕັ້ງສູນ​ປູກ​ຈິດ​ສໍານຶກ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ສໍາລັບ​ເຍົາວະ​ຊົນ​
ລາວ ​ເມື່ອ​ບໍ່ນານ​ມານີ້ ​ໂດຍ​ຈະ​ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ ​ແລະ​ຕິດຕັ້ງສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາ​ມສະດວກ
​ຕ່າງໆ ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າເຖິງ 10 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ອາຄານ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະຕັ້ງຢູ່​ຕໍ່ໜ້າຫໍພິພິດທະພັນ ​ແລະ​ຮູບ​ຫລໍ່ຂອງ​ທ່ານ​ໄກສອນ ພົມວິຫານ ​ໃນ​ເຂດນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ບົດບາດ​ຂອງເຍົາວະ​ຊົນທີ່​ມີ​ຕໍ່ສັງຄົມ​ລາວ ດ້ວຍ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ
ທີ່​ແນ​ໃສ່​ການ​ປູກ​ຈິດ​ສໍານຶກ ​ໃຫ້​ເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວຕໍ່ດ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.

ຈາກ​ການ​ສໍາ​ຫລວດ​ກ່ຽວກັບ​ສະພາວະ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ລາວ ພົບ​ວ່າ​ມີ ເຍົາ
ວະ​ຊົນ​ລາວຫລາຍ​ກວ່າ 4 ​ແສນ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງສູງ ທີ່​ຈ​ະເຂົ້າ
​ໄປ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ທາງ​ດ້ານທ່ານພົນ​ຕີ​ ສິນ​ລະ​ວົງ ​ໄຊ​ຍະ​ກອນ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ​ໄດ້​ຖະ​ແຫລ​ງ ຢືນ​ຢັນວ່າ ​ໃນ​ຮອບ 1 ປີ
ຜ່ານມາ ສາມາດ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະດີ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໄດ້ 2,508 ລາຍ ​ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​
ທີ່​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໄດ້ 3,700 ກວ່າ​ຄົນ ລວມທັງ​ເພດ​ຍິງ 588 ຄົນ ​ແລະ​ທຽງ​ໃສ່​
ປີ 2015 ກໍ​ປະກົດ​ວ່າ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະດີ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ປີ 2016 ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເຖິງ 250 ຄະດີ.

ສ່ວນ​ຂອງ​ກາງ​ທີ່​ຍຶດ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ນັ້ນ ປະກອບ​ມີ​ຢາ​ບ້າ 1,862.87 ກິ​ໂລ
ກຣາມ, ​ເຮໂຣອິນ 188.39 ກິ​ໂລກຣາມ, ຢາ​ໄອ 144.66 ກິ​ໂລກຣາມ, ກັນຊາ​ແຫ້ງ
425.46 ກິ​ໂລກຣາມ, ແປ້ງຝຸ່ນເພື່ອປະສົມຢາເສບຕິດ 6,831.16 ກິໂລກຣາມ, ແກ່ນ
ຝິ່ນ 25 ກິໂລກຣາມ, ເຄື່ອງອັດຢາບ້າ 7 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງອົບຢາບ້າ 1 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຂົ້ວ
ຢາບ້າ 3 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງບົດຢາບ້າ 1 ເຄື່ອງ, ຫົວເຊື້ອນ້ຳຫອມ 560 ຊຸດ, ລົດໃຫຍ່ 97
ຄັນ, ລົດຈັກ 136 ຄັນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ທາງດ້ານກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ລາວ ລາຍງານຜົນການປາບປາມການລັກລອບຄ້າຢາ ເສບຕິດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 ເຖິງວັນທີ 24 ມັງກອນ
2017 ວ່າສາມາດມ້າງແກັງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ 5 ແກັງ ແລະ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງ
ຫາ ໄດ້ທັງໝົດ 33 ຄົນ ຊຶຶ່ງໃນນີ້ລວມເຖິງຜູ້ຕ້ອງຫາ 5 ຄົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງແກ້ງ
ຂອງທ້າວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ອີກທັງຍັງສາມາດຈັບກຸມທ້າວ ຄອນປະສົງ ສຸກ
ກະເສີມ ຫຼື ຊຽງເທີ ທີ່ທາງການ ລາວ ຖືເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ໄດ້ດ້ວຍໂດຍຈັບກຸມຕົວໄດ້ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 10 ມັງກອນ
2017 ຫຼື ກ່ອນທີ່ທາງການຕຳຫຼວດ ໄທ ຈະຈັບກຸມ ທ້າວ ໄຊຊະນະ ຢູ່ສະໜາມບິນ
ສຸວັນນະພູມ ເມື່ອວັນທີ 19 ມັງກອນ ປີ 2017 ທີຜ່ານມາ.

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