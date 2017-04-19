ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ຈະບໍ່ໃຫ້ ສໍາປະທານດິນ ເພື່ອ ປູກກ້ວຍອີກ ໃນປີ 2018

ກໍາມະກອນຕັດກ້ວຍຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສໍາປະທານທີ່ດິນ

ອໍານາດ​ການ​ປົກຄອງ​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ​ແຂວງ​ບໍ່ແກ້ວ​ຈະ​ຢຸດ​ການ​ສໍາ​ປະທານ​ທີ່​ດິນທີ່​
ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ແກ່​ນັກທຸລະກິດ​ຈີນ ປູກ​ກ້ວຍ​ທຸກ​ໂຄງການ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2018 ​ຍ້ອນ​ຜົນ
​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຢ່າ​ງໜັກ.

ການປູກກ້ວຍຂອງບໍລິສັດຈີນ
please wait
0:04:19
0:00:00 /0:04:19
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ເຂື່ອນ​ເພັດ ​ເມືອງ​ຈັນ ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ຖະ​ແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ ອໍາ
ນາດ​ການ​ປົກຄອງ ​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ອະນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສໍາ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​ລາຍ​ໃໝ່
​ເພື່ອ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ຢ່າງ​ສັ້ິນ​ເຊີງ​ແລ້ວ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ອະນຸ​ຍາດ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ
ກໍ​ຈະ​ຈໍາກັດ​ພື້ນທີ່​ປູກ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ລົງ ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ໂດຍ​ໃນ​ໄລຍະທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ມີ​ຄໍາ​ສັ່ງ​
ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ສໍາ​ປະທານ​ປູກ​ກ້ວຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ໃນ​ເນື້ອທີ່ 1,000 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ ຈຶ່ງ​ຍັງ
​ເຫລືອ​ອີກ 5,000 ກວ່າ​ເຮັກຕາ ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ສໍາ​ປະທານ​ປູກ​ກ້ວຍ​ໃຫ້​ໄດ້​ທັງໝົດ
ພາຍ​ໃນ​ປີ 2018 ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂື່ອນ​ເພັດ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ເມືອງຕົ້ນ​ເຜີ້ງຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນແຜນການ​ປີນີ້ ຈະ​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​
ການ​ປູກ​ກ້ວຍ. 3 ເດືອນ​ຕົ້ນປີນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ລົບ​ລ້າງ​ໄດ້​ປະມານ​ພັນ​ກວ່າ​ເຮັກ
ຕາ ສ່ວນ​ເຫລືອ ປະມານຫ້າ​ພັນ​ກວ່າ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ໂຄງການ​ທີ່​ວ່າໝົດປີນີ້ ຈະ​
ໄດ້​ກວດກາ​ຕີ​ລາຄາ​ຄືນ​ກ່ຽວກັບ​ສັນຍາ​ ບ່ອ​ນ​ໃດ​ທີ່​ສັນຍາ​ທີ່​ວ່າ​ເກີນ​ປີ 2018 ພວກ​
ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ແຜນໃຫ້ເກັບ​ລະດູ​ດຽວ ກະຖື​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົບ​ລ້າງ ຖື​ວ່າ​ຫັນປ່ຽນດິນ
​ອັນ​ນີ້​ໃຫ້​ເປັນ​ດິນ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້ໝາກ.”

ສະຖານທີ່ປູກກ້ວຍຂອງຈີນຢູ່ລາວ ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຫລາຍເກີນໄປ ແລະທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະຖານທີ່ປູກກ້ວຍຂອງຈີນຢູ່ລາວ ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຫລາຍເກີນໄປ ແລະທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

ກ່ອນໜ້ານີ້ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ປາ ​ແລະ​ສັດນໍ້າຊະນິດ​ອື່ນໆ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ວັງສະ​ຫງວນນໍ້າ​
ງ້າວເມືອງ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ
​ທີ່​ຜ່ານ​ມາຄຸນ​ນະພາ​ບນໍ້າເຂດດັ່ງກ່າວ ພົບວ່າມີສານເຄມີເຈືອປົນຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະ
ເຊື່ອວ່າ ເປັນສານເຄມີທີ່ຮົ່ວໄຫລລົງມາ ຈາກເຂດສຳປະທານປູກກ້ວຍຂອງບັນດາ ນັກທຸລະກິດຈີນ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸເປັນສານເຄມີທີ່​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ມາຈາກເຂດ ສຳປະທານຂອງນັກທຸລະກິດຈີນລາຍໃດ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວ ໂດຍກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການເຕືອນ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ປະຊາຊົນຊື້ຫາປາ ແລະສັດນ້ຳຈາກເຂດວັງສະຫງວນນ້ຳງາວ ມາບໍລິໂພກຢ່າງເດັດ
ຂາດເພາະຢ້ານ​ວ່າອາດຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຈາກສານເຄມີທີ່ມາກັບປາ ແລະສັດ
ນ້ຳດັ່ງກ່າວ.

ທາງດ້ານທ່ານຄຳພັນ ນັນທະວົງ ​ເຈົ້າ​ແຂວງ ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ໄດ້ອອກ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ໄປ​ເຖິງ
ໜ່ວຍງານ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ​ເພື່ອໃຫ້ຢຸດການອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນ ໃຫ້ກັບບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ມາລົງທຶນປູກກ້ວຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ທັງກໍຍັງໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກສຳປະທານທີ່ດິນ 18 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະ
ກວດພົບວ່າ ພື້ນທີ່ປູກກ້ວຍຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ທັງຍັງຝ່າຝືນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງລາວ ດ້ວຍການນຳໃຊ້
ສານເຄມີປ້ອງກັນໂຣກພືດເຖິງ 28 ຊະນິດ ແລະຢາຂ້າສັດຕູພືດອີກ 19 ຊະນິດ ລວມ
ເຖິງການໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງຜົນຜະລິດດ້ວຍນັ້ນ ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ຄຸກຄາມ ຕໍ່ສຸຂະພາບ
ອະນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ທັງຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ສັດນ້ຳ ທີ່ນາ
ແລະພືດຜົນຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍ.

ໂດຍທີ່ຜ່ານມາ ທ່າງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ອະນຸມັດສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອປູກກ້ວຍ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໃນພື້ນທີ່ 15,000 ເຮັກຕາ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ດິນ ທີ່ຢູ່
ສູງກວ່າທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ນ້ຳຝົນຈຶ່ງຊັດເອົາສານເຄມີລົງມາ ໃນເຂດທີ່ດິນ
ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດດ້ວຍ.

ໃນແຜນການປະຈຳປີ 2015-2016 ລັດຖະບານລາວມີລາຍຮັບ ຈາກການອະນຸຍາດ ສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອປູກພືດອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ບໍ່ເຖິງ 20 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຖືເປັນ ລາຍຮັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກວ້າງກວ່າ 570,000 ເຮັກຕາ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະໄດ້ມີການປະເມີນຄ່າໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG