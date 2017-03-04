ນາຍົກລາວ ຖະແຫຼງ ການຕໍ່ສູ້ກັບ 6 ບັນຫາ ສຳຄັນ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ປະເທດຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ
6 ບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ປະເທດ ຊຶ່ງລວມເຖິງການທຸຈະລິດ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ “ຄົນບໍ່ດີ” ດ້ວຍ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະສືບ
ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ 6 ບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່
ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ໄພແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນສັງຄົມ ໄພຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ໄພໜີ້ສິນ ໄພຫຍໍ້ທໍ້ທາງ
ສັງຄົມ ໄພສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະໄພແຫ່ງການຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງອິດທິກຳລັງ
ປໍລະປັກ ແລະ ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.
ທັງນີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພແຫ່ງການຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ຂອງອິທິກຳລັງປໍລະປັກ ແລະ
ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີນັ້ນ ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ສັ່ງການ ແລະມອມໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລວມໄປເຖິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດດ້ວຍນັ້ນ
ຈະຕ້ອງປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການຕິດຕາມທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທັງພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ການນຳຂອງພັກ ແລະລັດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ເທົ່າທັນກັບສະຖານະການ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ:
“ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາຂໍ້ມູນສະພາບການຜັນແປ
ໄປແຕ່ລະລະຍະໆ ໃຫ້ຊັດເຈນ ເຖິງວ່າໜ້ອຍລົງ ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເຜີຕົວໄດ້
ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນນີ້ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມັນເລີກ ມີຂໍ້ມູນໃຫ້ການນຳເປັນປົກກະຕິ
ລວມທັງຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຢູ່ພາຍໃນເຮົານີ້ ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນອກ ທີ່
ກະທົບມາໃສ່ນີ້ ເພື່ອພວກເຮົາມີມາດຕະການ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ
ອັນນີ້່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍ.”
ທາງດ້ານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ລາຍງານວ່າ ນັບແຕ່ປີ
2001 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ກວດພົບການໃຊ້ອຳນາດຂອງສະມາຊິກ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ
ໃນພັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກລົງວິໄນ ໃຫ້ຍຸບການຈັດຕັ້ງໄປໃນ 4 ຮາກຖານ ໂດຍສະມາຊິກພັກ
ຖືກວິໄນ 2,723 ສະຫາຍ ເອົາອອກຈາກພັກ 1,440 ສະຫາຍ ວຽກງານກວດກາລັດ
ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ພົບເຫັນການກະທຳທີ່ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍໃຫ້
ແກ່ພັກ ແລະລັດ ຫຼາຍກວ່າ 5,113 ຕື້ກີບ ແລະໄດ້ລົງວິໄນກັບພະນັກງານ 960 ຄົນ.
ທັງນີ້ໂດຍໃນລະຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ ຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນລາວ ຈຳນວນ 3,640 ສະບັບ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ດຳເນີນ
ມາດຕະການກວດກາການໃຊ້ອຳນາດ ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກທີ່ຖືກສົ່ງໄສວ່າ
ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍທຸຈະລິດ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະໄດ້ກໍ່
ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະເທດຊາດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍຈາກການກວດກາໃນຈຳນວນ 734 ກໍລະນີເປົ້າໝາຍຕາມການຮຽກຮ້ອງ
ດັ່ງກ່າວ ກໍພົບວ່າ ການທຸຈະລິດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຄິດເປັນມູນຄ່າເຖິງ 4,145.86
ຕື້ກີບ ພ້ອມດ້ວຍການເສຍຫາຍ ໃນສ່ວນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 70.77 ລ້ານໂດລາ
ກັບ 381.68 ລ້ານບາດ ແລະ 539,518 ຢວນ ທັງຍັງມີການລັກລອບຂາຍໄມ້ຂອງລັດ
ຖະບານ ໂດຍຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານແມັດກ້ອນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານທ່ານວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໃຫ້ການ
ຍອມຮັບວ່າ ພັກກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້
ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດຕົວທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນລວມ ຂອງ
ສະມາຊິກພັກ ເປັນສຳຄັນ.
ໂດຍໃນຮອບ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາອຳນາດການນຳຂອງສູນກາງພັກ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທາງ
ວິໄນ ຕໍ່ສະມາຊິກພັກຈຳນວນ 1,806 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນສະມາຊິກເພດຍິງ 171 ຄົນ ທີ່
ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງໄດ້
ປົດຕຳແໜ່ງອອກຈາກພັກ 1,007 ຄົນ ແລະມີຈຳນວນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື້ຈ້າງເປັນສະມາຊິກພັກ
ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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