ລາວ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາກ່າວວ່າ ການສະເໜີສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳປາກແບງ ຈະບໍ່ເປັນຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນໃດໆ ຕໍ່ບັນດາປະ
ຊາຄົມ ທີ່ຢູ່ລຸ່ມລົງມາ ໂດຍອ້າງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອສຶກສາເບິ່ງຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ.
ເຂື່ອນປາກແບງ ມູນຄ່າ 2 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກຊາຍແດນກຳປູ
ເຈຍເໜືອຂຶ້ນໄປ 1,500 ກິໂລແມັດຈະເປັນເຂື່ອນທີສາມທີ່ລາວຈະສ້າງໃສ່ລຳແມ່
ນໍ້າຂອງ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະແລ້ວສຳເລັດໃນປີ 2024.
ສອງໂຄງການເຂື່ອນ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຂອງລາວ ທີ່ສ້າງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ຄືເຂື່ອນ
ໄຊຍະບູລີ ແລະດອນສະໂຮງ ໄດ້ກາຍບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງອັນສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງ
ແວດລ້ອມແລະບັນດາປະຊາຄົມຢູ່ລຸ່ມລົງມາຜູ້ທີ່ອາໄສລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນໍ້າ
ສາຍນີ້.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂົງເຂດຂອງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍເປັນເວລາສອງວັນໃນອາທິດນີ້
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນຫຼື MRC ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດ ທ່ານສົມມາດ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ
ມັນຈະມີຄວາມລຳບາກທີ່ຈະບັນລຸ “ຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງແທ້ຈິງ” ກ່ຽວກັບເຂື່ອນນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັບກັບທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປະໃຫ້ສິ່ງແວດ
ລ້ອມທີ່ດີໆໄວ້ໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ.”
ລັດຖະມົນຕີທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກ ໃນກຳມາທິ
ການແມ່ນ້ຳຂອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຂອງລາວ ໄທ ຫວຽດນາມ ແລະ
ກໍາປູເຈຍ ແລະມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະກະຊວງນີ້ ທີ່ຈະ
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານດາວວົງ ພອນແກ້ວ ເລຂາທິການຖາວອນ ກະຊວງພະລັງງານຂອງລາວ ກ່າວ
ຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາກຳປູເຈຍວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່
ບັນດາປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແລະເຂື່ອນປາກແບງ ທີ່ຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ ເໜືອໄຊຍະບູລີຂຶ້ນໄປ.
ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມເບິ່ງໃນມາດຕະຖານດຽວກັນ ໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບກັນ. ເພາະສະ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໜ້ອຍກວ່າສຳລັບເຂື່ອນ
ປາກແບງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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