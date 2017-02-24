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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລາວ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ

ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນປາກແບງ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ.

ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນປາກແບງ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງລາວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ກ່າວ​ວ່າ ການສະ​ເໜີ​ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າພະລັງ​ນ້ຳປາກ​ແບ​ງ ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃດໆ ​ຕໍ່​ບັນດາ​ປະ
ຊາຄົມ ​ທີ່ຢູ່​ລຸ່ມ​ລົງ​ມາ ​ໂດຍອ້າງ​ວ່າ ​ເຂົາເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ
ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ນັ້ນ.

ເຂື່ອນປາກ​ແບ​ງ ​ມູນ​ຄ່າ 2 ພັນ​ 3 ຮ້ອຍລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່ຕັ້ງຫ່າງ​ຈາກ​ຊາຍ​ແດນກຳປູ​
ເຈຍ​ເໜືອ​ຂຶ້ນ​ໄປ 1,500 ກິ​ໂລ​ແມັດຈະ​ເປັນ​ເຂື່ອນ​ທີສາມ​ທີ່​ລາວຈະ​ສ້າງໃສ່​ລຳແມ່​
ນໍ້າຂອງ.

​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ເລີ້ມລົງມື​ກໍ່​ສ້າງ ​ແລະ​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດໃນ​ປີ 2024.

​ສອງໂຄງການເຂື່ອນ ທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງຂອງລາວ ທີ່​ສ້າງ​ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ຄື​ເຂື່ອນ​
ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ແລະ​ດອນ​ສະໂຮງ ​ໄດ້​ກາຍ​ບັນຫາ​ທີ່​ສ້າງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ອັນ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ສິ່ງ​
ແວດ​ລ້ອມແລະ​ບັນດາ​ປະຊາ​ຄົມ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ລົງ​ມາຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສລະບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງແມ່​ນໍ້າ
ສາຍ​ນີ້.

ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ຜູ້ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ສ່ວນ​ເສຍເປັນ​ເວລາສອງ​ວັນ​ໃນອາທິດ​ນີ້
ຊຶ່ງຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງສາກົນຫຼື MRC ລັດຖະມົນຕີ​ຊັບພະຍາ
ກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຂອງ​ປະ​ເທດ ທ່ານສົມ​ມາດ ພົນ​ເສນາ ກ່າວ​ວ່າ
ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ລຳບາກ​ທີ່​ຈະ​ບັນລຸ “ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ” ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂື່ອນນີ້.


ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ກັບ​ທ່ານ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ
​ຕໍ່​ຊັບພະຍາກອ​ນທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ​ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ປະ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ແວດ​
ລ້ອມ​ທີ່​ດີໆ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່ອະນຸຊົນ​ລຸ້ນຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ລັດຖະມົນ​ຕີທ່ານ​ນີ້ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ບັນດາ​ສະມາຊິກ ໃນກຳມາ​ທິ
ການແມ່ນ້ຳຂອງ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ ຂອງ​ລາວ ​ໄທ ຫວຽດນາມ ​ແລະ
​ກໍ​າປູ​ເຈຍ ​ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກະຊວງນີ້ ທີ່​ຈະ
​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານດາວ​ວົງ ພອນ​ແກ້ວ ​ເລຂາທິການ​ຖາ​ວອນ​ ກະຊວງ​ພະລັງງານ​ຂອງ​ລາວ ກ່າວ​
ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນ​ກພາສາ​ກຳປູ​ເຈຍ​ວ່າ ​ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ ​ທີ່ສຳຄັນ​ຕໍ່
​ບັນດາ​ປະ​ເທດໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ.

ທ່ານ​ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “​ແລະເຂື່ອນປາກ​ແບ​ງ ທີ່ຢູ່​ເທິງແມ່ນໍ້າ ​ເໜືອ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ​ຂຶ້ນ​ໄປ.
ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ໃນ​ມາດຕະຖານ​ດຽວ​ກັນ ໃຕ້​ຂໍ້​ບັງຄັບ​ກັນ. ​ເພາະສະ
​ນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່​ອວ່າ ນີ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໜ້ອຍ​ກວ່າສຳລັບ​ເຂື່ອນ ​
ປາກ​ແບ​ງ.”

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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