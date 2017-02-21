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ລາວ

ນາຍົກລາວ ສັ່ງໃຫ້ຄວບຄຸມ ລາຄາ​ສິນຄ້າ ອຸບປະ​ໂພ​ກ ບໍລິ​ໂພ​ກ​ ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ອຸບປະໂພກ ບໍລິໂພກໃນທ້ອງຕະຫລາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ອຸບປະໂພກ ບໍລິໂພກໃນທ້ອງຕະຫລາດ

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ລາຄາ​ສິນຄ້າ ອຸບປະ​ໂພ​ກບໍລິ​ໂພ​ກ​ໃນ​ລາວ ທີ່​ຍັງ​ປັບ​ຕົວ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນມາດຕະ
ການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ເຊີນຟັງລາຍງານ ນາຍົກລາວ ສັ່ງໃຫ້ຄວບຄຸມລາຄາ​ສິນຄ້າ ອຸບປະ​ໂພ​ກ ບໍລິ​ໂພ​ກ​
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ທ່ານ​ຈະ​ເລີ​ນ​ ເຢຍປາວ​ເຮີ ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ​ລາວ ຖະ​ແຫລ​ງຢືນ​ປັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ
ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນມາດຕະ
ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນທ້ອງຕະຫລາດໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ
ໃນທົ່ວປະເທດລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຕິດຕາມແລະ
ກວດກາຕົວຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ.

ຖ້າ​ຫາກ​ກວດ​ພົບ​ການລະ​ເມີດ ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດໍາ​ເນີນ​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ເໝາະສົມ
ທັງຈະຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອກໍານົດບັນຊີສິນຄ້າ ແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ
​ເພື່ອ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສາມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເລີ​ນ ​ໄດ້​ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ:

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ, ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ, ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ

“ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຄາ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ທ້ອງ​ຕະຫລາດ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ໂດຍ​
ລົງຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາ
ຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ. ຖ້າມີການລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ມີວິທີ ການແກ້ໄຂ ທີ່ເໝາະສົມ,
ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາໜົດບັນຊີສິນຄ້າ ແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດເພື່ອກ້າວໄປສູ່
ຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ.”

ລາຄາ​ສິນຄ້າ​ອຸບປະ​ໂພ​ກ ​ແລະ​ບໍລິ​ໂພ​ກ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ. ນັບ​ຕັ້ງ​
ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍປະກົດວ່າລາຄາສິນຄ້າໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນ
ກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ນັບເປັນເຂດທີ່ມີລາຄາ
ສິນຄ້າປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວ.

ທັງ​ນີ້ ລາຄາ​ເຂົ້າໜຽວປະ​ເພດ​ທີ 1 ​ໄດ້​ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 8.500 ກີບ​ ເປັນ 12.000 ກີບ​ຕໍ່ກິ
ໂລກຣາມ ສ່ວນລາຄາຊີ້ນສັດ ກໍແພງກວ່າຢູ່ໃນໄທເກືອບ 25 ເປີເຊັນ ເຊ່ນຊີ້ນງົວລາຄາ 85.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ, ຊີ້ນໝູ-ເປັດ-ໄກ່ ລາຄາ 40.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໂດຍທີ່
ທາງການລາວ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເລີຍ.

ທາງ​ດ້ານ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຂັ້ນສູງ​ໃນ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ບອກ​ວ່າ​ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້ ຢູ່​ທີ່​ລະດັບ​ສະ​ເລ່ຍ2.1% ​ໃຫນທ້າຍ​ປີ 2016 ​ແລະ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 2.49 ເປີເຊັນ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ຫາກ​ແຕ່
ກໍຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 4.62% ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2015. ສ່ວນເງິນກີບກໍແຂັງຄ່າຂຶ້ນ ເມື່ອ
ທຽບໃສ່ກັບເງິນບາດ ແລະເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໃນລາວ
ຖືກລົງ ເພາະວ່າລາວຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າເປັນຫລັກ.

ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ປະຊາຊົນ​ລາວ ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ​ເນື່ອງ
ຈາກວ່າລາຍໄດ້ຍັງຄົງເດີມ ແຕ່ຕ້ອງແບກຮັບສະພາວະການຄອງຊີບ ທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຈາກ
ເດີມເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ບັນດາ​ກໍາມະກອນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ທີ່​ມີ
ລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປະຊາຊົນລາວທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຖືວ່າ ເປັນປະຊາກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສະພາວະດັ່ງກ່າວນີ້ ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເປັນກຸ່ມປະຊາກອນ
ທີ່ມີຖານະຍາກຈົນ ແລະມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ແຕກໂຕນກັນຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອທຽບ
ໃສ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.

ທັງ​ນີ້ ກໍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ພັດທະນາ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນຫາ​ແຕກ​
ໂຕນກັນໃນລະດັບຂອງການ ພັດທະນາທາງເດສຖະກິດຫລາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວ
ເມືອງກັບເຂດຊົນນະບົດ. ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຄ່າຜະຫລິດພະລິດຕະພັນລວມໃນສົກປີ 2015-2016 ໂດຍສະເລ່ຍ
ເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ເຖິງ 38 ລ້ານກີບ ຫລື 4.784 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ແຕ່ສໍາຫລັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີກັລຍັງມີລາຍຮັບສະເລ່ຍໄດ້ພຽງ 7.8 ລ້ານກີບ ຫລື 980 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ.

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