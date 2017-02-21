ລາຄາສິນຄ້າ ອຸບປະໂພກບໍລິໂພກໃນລາວ ທີ່ຍັງປັບຕົວຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນມາດຕະ
ການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ທ່ານຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ໂຄສົກລັດຖະບານລາວ ຖະແຫລງຢືນປັນວ່າ ທ່ານທອງລຸນ
ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນມາດຕະ
ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນທ້ອງຕະຫລາດໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ
ໃນທົ່ວປະເທດລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຕິດຕາມແລະ
ກວດກາຕົວຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ.
ຖ້າຫາກກວດພົບການລະເມີດ ກໍຈະຕ້ອງດໍາເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ
ທັງຈະຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອກໍານົດບັນຊີສິນຄ້າ ແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະເລີນ ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍ
ລົງຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາ
ຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ. ຖ້າມີການລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ມີວິທີ ການແກ້ໄຂ ທີ່ເໝາະສົມ,
ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາໜົດບັນຊີສິນຄ້າ ແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດເພື່ອກ້າວໄປສູ່
ຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ.”
ລາຄາສິນຄ້າອຸບປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກໃນລາວໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍປະກົດວ່າລາຄາສິນຄ້າໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນ
ກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ນັບເປັນເຂດທີ່ມີລາຄາ
ສິນຄ້າປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວ.
ທັງນີ້ ລາຄາເຂົ້າໜຽວປະເພດທີ 1 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 8.500 ກີບ ເປັນ 12.000 ກີບຕໍ່ກິ
ໂລກຣາມ ສ່ວນລາຄາຊີ້ນສັດ ກໍແພງກວ່າຢູ່ໃນໄທເກືອບ 25 ເປີເຊັນ ເຊ່ນຊີ້ນງົວລາຄາ 85.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ, ຊີ້ນໝູ-ເປັດ-ໄກ່ ລາຄາ 40.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໂດຍທີ່
ທາງການລາວ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເລີຍ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການເງິນ ບອກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ທີ່ລະດັບສະເລ່ຍ2.1% ໃຫນທ້າຍປີ 2016 ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 2.49 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນ ຫາກແຕ່
ກໍຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 4.62% ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2015. ສ່ວນເງິນກີບກໍແຂັງຄ່າຂຶ້ນ ເມື່ອ
ທຽບໃສ່ກັບເງິນບາດ ແລະເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໃນລາວ
ຖືກລົງ ເພາະວ່າລາວຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າເປັນຫລັກ.
ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າລາຍໄດ້ຍັງຄົງເດີມ ແຕ່ຕ້ອງແບກຮັບສະພາວະການຄອງຊີບ ທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຈາກ
ເດີມເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກໍາມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ມີ
ລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປະຊາຊົນລາວທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຖືວ່າ ເປັນປະຊາກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສະພາວະດັ່ງກ່າວນີ້ ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເປັນກຸ່ມປະຊາກອນ
ທີ່ມີຖານະຍາກຈົນ ແລະມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ແຕກໂຕນກັນຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອທຽບ
ໃສ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.
ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດໃນລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແຕກ
ໂຕນກັນໃນລະດັບຂອງການ ພັດທະນາທາງເດສຖະກິດຫລາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວ
ເມືອງກັບເຂດຊົນນະບົດ. ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຄ່າຜະຫລິດພະລິດຕະພັນລວມໃນສົກປີ 2015-2016 ໂດຍສະເລ່ຍ
ເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ເຖິງ 38 ລ້ານກີບ ຫລື 4.784 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ແຕ່ສໍາຫລັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີກັລຍັງມີລາຍຮັບສະເລ່ຍໄດ້ພຽງ 7.8 ລ້ານກີບ ຫລື 980 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ.
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