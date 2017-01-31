ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຄາດວ່າ ຈະມີລົດກາຍ 1000 ຄັນ ຜ່ານດ່ານກວດ ທີ່ບໍ່ເຕັນ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະມື້

ທາງການລາວຄາດວ່າການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຍານພາຫານະຜ່ານດ່ານບໍ່ເຕັນເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 1,000 ຄັນຕໍ່ມື້ ທັງຍັງຈະມີຄົນຈີນເດີນທາງມາລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານພອນໄຊຈັນທະສອນ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຍານພາຫານະທີ່ເດີນທາງຈາກຈີນມາລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນທີບໍ່ເຕັນຈຳນວນ 400 ກວ່າຄັນໃນແຕ່ລະວັນ ທັງຍັງມີຄົນຕີນຫລາຍກວ່າ 250,000 ຄົນທີ່ເດີນທາງມາລາວໂດຍຜ່ານດ່່ານດັ່ງກ່າວນີ້ໃນຕະຫລອດປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍຫລັງພິທີການເປີດການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນລາວ ເພື່ອເຊື່ອຕໍ່ກັບຈີນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2016 ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຈະກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021 ນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງມີການຂົນສົ່ງວັດທຸ ແລະອຸບປະກອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ສ້າງທ່າງລົດໄຟຈາກຈີນເຂົ້າມາລາວ ໃນຕະຫລອດລະຍະຂອງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຮວມເຖິງການເດີນທາງເຂົ້າອອກລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນບ່ອນບໍ່ເຕັນຂອງບັນດານາຍຊ່າງ ແລະແຮງງານຈາກຈີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນລາວດ້ວຍ.
ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຍານພາຫານະ 1,000 ກວ່າຄັນທີ່ຈະຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ໃນແຕ່ລະວັນ ທັງຍັງຕ້ອງນຳໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈາກຈີນຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຫລວງນໍ້າທາ ແລະຫລວງພະບາງແລ້ວ 9,000 ກວ່າຄົນ ໂດຍແຂວງອຸດົມໄຊຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ແຮງງານຈີນ 5,000 ຄົນ ເພາະທາງລົດໄຟຈະຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊເປັນລະຍະທາງເຖິງ 126.6 ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນ 1 ໃນ 3 ຂອງທາງລັດໄຟໃນລາວ ແລະໃນນີ້ກໍຄິດເປັນ 40% ຂອງທາງ ລົດໄຟທັງໝົດໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ຈະເປັນການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະເຈາະອຸໂມງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງນໍາໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະແຮງງານມີຝີມືຈາກຈີນຫລາຍເປັນກໍລະນີພິເສດ.
ສ່ວນຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທານັ້ນມີແຮງງານຈາກຈີນ 1,000 ກວ່າຄົນທີ່ໄດ້ເດີນ ທາງເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານແລ້ວ ທັງຍັງມີແຮງງານລາວ 100 ກວ່າຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫລວດຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານບໍ່ເຕັນ ບ້ານຕີນຊານ ແລະບ້ານນາເຕີຍຊຶ່ງຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 70% ແລະພວມເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະມີລະຍະທາງຍາວ 16.9 ກິໂລແມັດ ໃນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໂດຍຈະມີການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟ 2 ແຫ່ງຄືສະຖານີບໍ່ເຕັນ ສຳຫລັບກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ ແລະສະຖານີຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ບ້ານນາເຕີຍ.
ສຳລັບຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງກໍມີແຮງງານຈາກຈີນ 3,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທາງລົດໄຟຈະຜ່ານເມືອງຈອມເພັດ ເມືອງຫລວງພະບາງ ແລະເມືອງຊຽງເງິນ ລະຍະທາງຮວມ 80 ກິໂລແມັດ ມີ 1 ສະຖານີໃຫຍ່ກັບ 4 ສະຖານີຫຍ່ອຍ ທັງຈະຕ້ອງສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ 1 ແຫ່ງ ແລະເຈາະອຸໂມງ 6 ແຫ່ງ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນລາວເປັນການຮ່ວມລົງທືນລາວ-ຈີນໃນສັດສ່ວນ 30% ຕໍ່ 70% ຂອງມູນຄາລົງທືນຮວມ 38,700 ລ້ານຢວນ ຫລືເກືອບ 6,000 ລ້ານ ຊຶ່ງກູ້ຢືມມາຈາກສະຖາບັນການເງິນຂອງຈີນ ຊຶ່ງທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າຈະສ້າງວຽກງານໃຫ້ກັບຄົນລາວ ແລະບໍລິສັດໃນລາວນຳດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານລັດຕະນະມະນີ ຄຸນນິວົງ ລັດ ຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນການລົງທຶນຫັ້ນກະແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງກໍຍາກໃຫ້ຄົນລາວມີວຽກເຣັດ ງານທຳ ມີລາຍໄດ້ຄຽງຄູກັນນັ້ນຍາກໃຫ້ບໍລິສັດຂອງລາວນີ້ເຂັ້ມແຂງເຕີບໂຕ ມີພື້ນ ຖານກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟເພື່ີອວ່າເອົາສ້າງໂຄງການໃໝ່ຕໍ່ໄປ ກໍຍັງຊິສ້າງອີກເດ້ໂດຍໂຄງການຕໍ່ໄປ ກະຍາກໃຫ້ມີບໍລິສັດລາວນີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນຫລັກຂຶ້ນຕື່ມ ເຮົາຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນຂອງເຮົາ ບໍແມ່ນແຕ່ທາງການກໍ່ສ້າງ ທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ Logistic ທາງບໍລິສັດທີ່ປືກສາຄືກັນ ກະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໄປພ້ອມກັນ.”
ໂດຍທາງລົດໄຟໃນລາວຈະມີລະຍະທາງ 417 ກິໂລແມັດ ຈາກດ່ານຊາຍແດນ ບໍ່ເຕັນໃນແຂວງຫລວງນໍ້າທາຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ-ຫລວງພະບາງ-ວັງວຽງໃນແຂວງວຽງຈັນ ຕໍ່ມາ ນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍລາງລົດໄຟມີຂະໜາດກວ້າງ 1,435 ແມັດແຍກກັນລະຫວ່າງຂະບວນໂດຍສານກັບຂະບວນຂົນສົ່ງສີນຄ້າທີ່ມີຄວາມໄວ 160 ແລະ 120 ກິໂລແມດຕິກຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕາມລຳດັບ.
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