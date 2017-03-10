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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລາວ ຕົກລົງພັດທະນາ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ 3 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ກອງປະຊຸມລະດັບຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື (Tour Package) ລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ.

ກອງປະຊຸມລະດັບຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື (Tour Package) ລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທາງການລາວຕົກລົງພັດທະນາ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັບຫວຽດນາມ
ມຽນມາ ແລະກຳປູເຈຍ ໂດຍແນໃສ່ການດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ
ທ່ອງທ່ຽວ ໃນ 4 ປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຊີນຟັງລາຍງານ ລາວ ຕົກລົງພັດທະນາ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ 3 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ
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ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຕົກລົງຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ລາຍການ
ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື (Tour Package) ລະຫວ່າງ ລາວກັບຫວຽດນາມ ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ
ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ ມີເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ
ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວງໃນທັງ 4 ປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ

ໂດຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ທາງການທັງ 4
ປະເທດ ກໍໄດ້ຕົກລົງເຊື່ອມໂຍງລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດ້ານການທ່ອງ
ທ່ຽວ ລະຫວ່າງກັນ ສຳລັບໃຫ້ພາກລັດ ພາກເອກກະຊົນ ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ແລະບັນດາຜູ້ຊຳນານການໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທັງກໍຍັງເປັນການຮັບປະກັນວ່າ
ພາກການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພູມິພາກ
ແລະສາກົນໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນແລ້ວອີກດ້ວຍ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນວຽງຈັນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງນະຄອນວຽງຈັນ ກັບກຸງພະນົມເປັນຂອງກຳປູເຈຍ ນະຄອນ
ໂຮຈີມິນ ຂອງຫວຽດນາມ ກຸງຢ່າງກຸ້ງ ຂອງມຽນມາ ແລະບາງກອກຂອງໄທ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ການເຊື່ອມ ໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ 5 ນະຄອນ ໃນ 5 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.

ໂດຍຈະຮ່ວມມືກັນເຂົ້າໃນການສ້າງກົນໄກ ປະສານງານ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະນະຄອນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການສ້າງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງແຕ່ລະນະຄອນ ແນໃສ່ການໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ
ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະເຊື່ອມໂຍງກັບເຂດ 6 ແຂວງ ໃນພາກກາງຂອງ ລາວອີກດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ

ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 6 ແຂວງພາກກາງຄື ນະຄອນວຽງຈັນ
ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ໄຊສົມບູນ ແລະແຂວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດສົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວດຽວກັນ ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວຊຶ່ງໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາກໍປາກົດວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ
4,221,048 ເທື່ອຄົນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ 6 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ
4 ລ້ານ 8 ແສນເທື່ອຄົນ ໃນຕະຫຼອດປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.

ທາງການລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ
ໃນລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃນປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນປີສິ້ນສຸດຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລະຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8
ກໍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 6 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງກໍຈະສ້າງລາຍຮັບໄດ້
ເຖິງ 953 ລ້ານໂດລາ ໂດຍເນັ້ນໜັກພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກກະລັກທີ່
ໂດດເດັ່ນ ໃນແຕ່ລະແຂວງເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຄະນະພັກ
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ:

“ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ 5 ປີ ແຕ່ 2016-2020 ແລະແຜນຍຸດທະສາດ
2025 ຈາກນັ້ນ ບັນດາແຂວງໄດ້ສະຫລຸບລາຍງານຕົວແບບຂອງແຂວງ ເຊັ່ນ ຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງວຽກງານ ການໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນ
ແຂວງຈຳປາສັກກໍໄດ້ເວົ້າເລື່ອງວຽກງານ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ແຂວງ ຈາກນັ້ນກະຫລວງພະບາງໄດ້ເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ເພາະວ່າ ຫລວງພະບາງເປັນເມືອງນຶ່ງທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຫຼາຍ ສະນັ້ນ ກະແນ່
ນອນ ກະສິມີບັນຫາດ້ານດີ ດ້ານອ່ອນ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງ.”

ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຈະ
ເຫັນໄດ້ຈາກຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ເດີນທາງມາລາວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2
ລ້ານ 7 ແສນຄົນໃນປີ 2011 ເປັນ 4 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ໃນປີ 2014 ແລະຫຼາຍກວ່າ 4
ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍລິການຂອງລາວ ມີລາຍຮັບ
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 400 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2011 ແລະ 560 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2014 ເປັນ
670 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2015 ຫາກແຕ່ໃນປີ 2016 ຊາວຕ່າງຊາດ ກໍເດີນທາງເຂົ້າມາ
ລາວ ລົດລົງເປັນ 4 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ແລະມີລາຍຮັບ 680 ກວ່າລ້ານໂດລາ ເນື່ອງຈາກ
ປາກົດວ່າ ຄົນໄທ ແລະຊາວຫວຽດນາມ ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວລົດລົງໃນປີ 2016
ທີ່ຜ່ານມາ.

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