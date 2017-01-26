ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ ມາຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕ ຮັບຕຳແໝ່ງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບທ່ານບົວວັນ ແລະພັນລະຍາ ຍານາງວິໄລຄອນ ຣາສີ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ເມືອງ San Diego ລັດ California. ທັງສອງທ່ານ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະຊາກອນສະຫະລັດຫລາຍສິບພັນຄົນທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຢູ່ໃນພິທີສະບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump ທີ່ນະຄອນ ຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກ ທີ 20 ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທັງສອງທ່ານຍັງໄດ້ຖືໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ຫ້ອງຂ່າວວີໂອເອນຳ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະເໜີການສຳພາດກັບທ່ານບົວວັນ ແລະຍານາງວິໄລຄອນ ຣາສີ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນ San Diego ລັດ California ທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນມາຮ່ວມ ໃນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວໍຊິງຕັນ. ພິທີອັນສະງ່າຜ່າເຜີຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທາງເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງຕຶກລັດຖະສະພາ ໃນວັນສຸກ ທີ 20 ປີ 2017 ອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ ຫລຽວເຫັນ ສະໜາມຫລວງ Washington ອັນຍາວຢຽດ ໄປຈົນຮອດ ອະນຸສາວະລີ George Washington ແລະ ອະນຸສາວະລີ Lincoln Memorial ທີ່ປະຊາກອນ ສະ ຫະລັດ ຈາກໃກ້ ແລະໄກໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຫລາຍສິບພັນຄົນ.
ທ່ານບົວວັນ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນ ບໍລິການ ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມ ກ່ຽວກັບການເສັງເຂົ້າເປັນສັນຊາດອາເມຣິກາ ແລະຍັງອາສາສະໝັກ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ລະດັບລັດ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ. ເພາະສະນັ້ນໃນໂອກາດອັນສຳຄັນນີ້ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດ ຖືກເຊີນມາຮ່ວມໃນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດິສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກໆສີ່ປີ. ໃນວາລະໂອກາດອັນສໍາຄັນນີ້ ບັນດາປະຊາກອນຜູ້ຫ້າວຫັນຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະຢູ່ໃນວົງການໆເມືອງທົ່ວປະເທດພາກັນໄດ້ຮັບກຽດຖືກເຊີນມາ ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານ ຢູ່ໃນພິທີສາບານໂຕອັນສະຫງ່າຜ່າເຜີຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານບົວວັນກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ແລະທ່ານໄດ້ເຫລົ່າຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານິບໍດີສະຫະລັດມີຢູ່ທຸກໆສີ່ປີ ແລະມີກຳນົດໜ້າທີ່ການບໍ່ເກີນສອງສະໄໝ. ພັກເດໂມແຄຣັດໂດຍການນຳພາຂອງທ່ານ Barack Obama ປະທານາ ທິບໍດີຄົນທີ 44 ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2009 ມາຈົນຮອດປີ 1017 ແລະບັດນີ້ ທ່ານ Donald Trump ມະຫາເສດຖີອະສັງຫາລິມະຊັບ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທາທິບໍດີຄົນທີ 45 ເລີ້ມເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ເດືອນມັງກອນອາທິດແລ້ວນີ້. ທ່ານບົວວັນໄດ້ເລົ່າຂັ້ນຕອນການເດີນທາງມາຮ່ວມພິທີຄັ້ງນີ້ວ່າ:
ເປັນເວລາຫລາຍສິບປີຜ່ານມາ ທ່ານບົວວັນ ແລະຍານາງວິໄລຄອນ ຄູ່ຜົວເມຍໄດ້ເປີດ ທຸລະກິດບໍລິການສອບເສັງເອົາສັນຊາດອາເມຣິກາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ອອກບໍານານ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຊຶ່ງທ່ານບົວວັນໄດ້ເລົ່າເຖິງປະສົບການສູ່ ວີໂອເອ ຟັງ ດັ່ງນີ້:
ຍານາງວິໄລຄອນ ພັນລະຍາທ່ານບົວວັນ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍວຽກການດ້ານນີ້ ນອກ ຈາກການດູແລເບິ່ງແຍງເຮືອນຊານແລ້ວ. ບັດນີ້ພວກລູກເຕົ້າ ກໍໄດ້ພາກັນໃຫຍ່ກ້າໜ້າ ບານເປັນຄອບເປັນຄົວຂອງໃຜລາວ ທັງສອງທ່ານຈຶ່ງມີເວລາ ແລະໄດ້ໃຊ້ໂອກາດອັນສຳຄັນນີ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນເຊັ່ນ ນະຄອນນິວຢອກ ແລະມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະຫ້ອງຂ່າວຂອງວີໂອເອ ຊຶ່ງຍານາງວິໄລຄອນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ :
ພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນທຸກໆສີ່ປີ ແລະເປັນພິທີ່ອັນໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ. ກ່ອນມື້ພິທີແທ້ໆນັ້ນ ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ມີການ ກະກຽມຫ້າງຫາຢ່າງໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພ ການສັນຈອນ ປິດຖະໜົນຫລາຍເສັ້ນ ແລະມີການລະດົມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພມາຈາກທຸກໆຜະແນກການຕ່າງໆ. ຕຶກຫ້ອງການວິທະຍຸວີໂອເອ ກໍແມ່ນຕຶກນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຈັດພິທີແລະສາມາດຫລຽວເຫັນພິທີໄດ້ຈາກປ້ອງຢ້ຽມຢ່າງສະບາຍ. ພິທີໄດ້ຜ່ານ ພົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ.
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