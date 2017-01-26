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ຊີວິດຊາວລາວ

ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ ມາຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕ ຮັບຕຳແໝ່ງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ທ່ານບົວວັນ ແລະຍານາງວິໄລຄອນ ຣາສີ ມາຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງ ສຫລ ທ່ານ Donald Trump.

ທ່ານບົວວັນ ແລະຍານາງວິໄລຄອນ ຣາສີ ມາຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງ ສຫລ ທ່ານ Donald Trump.

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ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທັງຫຼາຍ ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາ​ວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ມື້​ນີ້​ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳພາດ ກັບທ່ານ​ບົວ​ວັນ ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍານາງ​ວິ​ໄລ​ຄອນ ຣາສີ ທີ່ເດີນທາງ​ມາ​ຈາກ​ ເມືອງ San Diego ລັດ California. ທັງ​ສອງ​ທ່າ​ນ ແມ່ນຮວມ​ຢູ່​ໃນບັນດາ​ປະຊາ​ກອນ​ສະຫະລັດຫລາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ມາຮ່ວມເປັນສັກຂີ​ພິຍານຢູ່​ໃນ​ພິທີ​ສະບາ​ນ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump ທີ່​ນະຄອນ ຫລວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ ທີ 20 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ນອກຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານ​ຍັງໄດ້​ຖື​ໂອກາດມາ​ຢ້ຽມຢາ​ມຖາມຂ່າວ​ ຫ້ອງ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອນຳ ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດິ.ຊີ.

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດິ.ຊີ.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump
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ສະບາ​ຍດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ​ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ ​ປະຈຳ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະເໜີ​ການ​ສຳພາດ​ກັບທ່ານ​ບົວ​ວັນ ​ແລະ​ຍານາງ​ວິ​ໄລ​ຄອນ ຣາສີ ຄົນອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວເຂົ້າມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ນະຄອນ San Diego ລັດ California ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ເຊີນ​ມາຮ່ວມ ໃນພິທີ​ສາບານໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump ທີ່​ນະຄອນ ຫລວງວໍຊິງຕັນ. ພິທີ​ອັນ​ສະງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ທາງເບື້ອງຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະສະພາ ໃນ​ວັນ​ສຸກ ທີ 20 ປີ 2017 ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ທີ່ ຫລຽວ​ເຫັນ ສະໜາມ​ຫລວງ Washington ອັນ​ຍາວ​ຢຽດ ໄປຈົນ​ຮອດ ອະນຸສາວະລີ George Washington ​ແລະ ອະນຸສາວະລີ Lincoln Memorial ທີ່​ປະ​ຊາກ​ອນ ສະ ຫະລັດ ​ຈາກໃກ້ ​ແລະ​ໄກ​ໄດ້​ມາເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຫລາຍສິບ​ພັນ​ຄົນ​.

ທ່ານ​ບົວ​ວັນ ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາ​ວ ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ບົດບາດອັນ​ສຳຄັນ ບໍລິ​ການ ຮັບ​ໃຊ້​ປະຊາຄົມ ກ່ຽວກັບ​ການ​ເສັງ​ເຂົ້າ​ເປັນສັນຊາດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ແລະ​ຍັງອາສາ​ສະໝັກ ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນວົງ​ການ​ລັດຖະບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລະດັບ​ລັດ ແລະ ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ດີຂອງປະ​ເທດ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນໃນ​ໂອກາດ​ອັນ​ສຳຄັນ​ນີ້ ທ່ານ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ກຽດ ​ຖືກ​ເຊີນ​ມາຮ່ວມໃນ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳແໜ່​ງປະທານາທິບໍດິສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ຈັດຂຶ້ນ​ເປັນປະຈຳທຸກໆ​ສີ່​ປີ​. ​ໃນ​ວາລະ​ໂອກາດ​ອັນ​ສໍາຄັນ​ນີ້ ບັນດາ​ປະຊາ​ກອນຜູ້​ຫ້າວ​ຫັນຮັບ​ໃຊ້​ສັງຄົມ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການໆເມືອງທົ່ວ​ປະ​ເທດພາກັນ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ຖືກ​ເຊີນ​ມາ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ເພື່ອເປັນສັກຂີ​ພິຍານ​ ຢູ່​ໃນ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕອັນ​ສະຫງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ບົວ​ວັນກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ​ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫລົ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້ສູ່ຟັງ​ວ່າ:

ບັດເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump.

ບັດເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ທ່ານ Donald Trump.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ 1
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ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງເອົາ​ປະທາ​ນິບໍດີສະຫະລັດມີ​ຢູ່​ທຸກໆ​ສີ່​ປີ ​ແລະມີ​ກຳນົດໜ້າ​ທີ່​ການບໍ່​ເກີນ​ສອງສະໄໝ. ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ໂດຍ​ການ​ນຳພາຂອງທ່ານ Barack Obama ປະທານາ ທິບໍດີ​ຄົນທີ 44 ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນເດືອ​ນມັງກອນ ປີ 2009 ມາຈົນ​ຮອດປີ 1017 ​ແລະ​ບັດ​ນີ້ ທ່ານ Donald Trump ມະຫາ​ເສດຖີ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ ​ສັງກັດ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ປະທາທິບໍດີ​ຄົນ​ທີ 45 ​ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ​ເດືອນ​ມັງກອນອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້. ​ທ່ານບົວ​ວັນ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການເດີນທາງ​ມາ​ຮ່ວມ​ພິທີຄັ້ງ​ນີ້​ວ່າ:

ທ່ານບົວວັນ ແລະບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.

ທ່ານບົວວັນ ແລະບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານໂຕ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ 2
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​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍສິບ​ປີຜ່ານມາ ທ່ານ​ບົວ​ວັນ ​ແລະ​ຍານາງ​ວິ​ໄລ​ຄອນ ຄູ່​ຜົ​ວເມຍ​ໄດ້​ເປີດ ທຸລະ​ກິດບໍລິ​ການ​ສອບ​ເສັ​ງ​ເອົາ​ສັນ​ຊາດ​ອາເມຣິກາ ໃຫ້​ແກ່ປະຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ເຂົ້າມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານໃໝ່​ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ. ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ທັງ​ສອງ​ທ່ານ ໄດ້ອອກບໍານານ ​ແຕ່ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເປັນບາງ​ຄັ້ງ​ບາງ​ຄາວ ຊຶ່ງທ່ານ​ບົວ​ວັນ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເຖິງ​ປະສົບ​ການ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ຟັງ ​ດັ່ງນີ້:

ບັນດາປະຊາຊົນ ຫລາຍໝື່ນຄົນພາກັນເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump.

ບັນດາປະຊາຊົນ ຫລາຍໝື່ນຄົນພາກັນເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ 3
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ຍານາງ​ວິ​ໄລ​ຄອນ ພັນ​ລະ​ຍາ​ທ່ານ​ບົວ​ວັນ ກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ການດ້ານນີ້ ​ນອກ ຈາກການ​ດູ​ແລເບິ່ງແຍງ​ເຮືອ​ນຊານແລ້ວ. ບັດ​ນີ້ພວກ​ລູ​ກ​ເຕົ້າ​ ກໍໄດ້ພາກັນໃຫຍ່​ກ້າ​ໜ້າ ບານ​ເປັນ​ຄອບ​ເປັນຄົວຂອງ​ໃຜລາວ ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານຈຶ່ງ​ມີ​ເວລາ​ ​ແລະ​ໄດ້​ໃຊ້ໂອກາດ​ອັນ​ສຳຄັນ​ນີ້ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ່ອນ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້ເຫັນ​ເຊັ່ນ ນະຄອນ​ນິວຢອກ ​ແລະ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະຫ້ອງ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ວິ​ໄລ​ຄອນ​ໄດ້​ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ :

ທ່ານບົວວັນ (ຊ້າຍສຸດ) ກິ່ງສະຫວັນ (ກາງ) ແລະຍານາງວິໄລຄອນ (ຂວາສຸດ) ທີ່ສຳນັກງານຂ່າວ ວີໂອເອ.

ທ່ານບົວວັນ (ຊ້າຍສຸດ) ກິ່ງສະຫວັນ (ກາງ) ແລະຍານາງວິໄລຄອນ (ຂວາສຸດ) ທີ່ສຳນັກງານຂ່າວ ວີໂອເອ.

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ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນ​ທຸກໆ​ສີ່​ປີ​ ແລະ​ເປັນ​ພິທີ່​ອັນ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ມະ​ໂຫລານ. ກ່ອນ​ມື້​ພິທີແທ້ໆນັ້ນ ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້ມີການ ກະກຽມ​ຫ້າງຫາຢ່າງໃຫຍ່ ​ໂດຍສະເພາະ​ດ້ານ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ ການ​ສັນຈອນ ​ປິດ​ຖະໜົນ​ຫລາຍ​ເສັ້ນ ​ແລະ​ມີ​ການ​ລະດົມບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພມາຈາກ​ທຸກໆຜະ​ແນ​ກການ​ຕ່າງໆ. ​ຕຶກຫ້ອງການວິທະຍຸ​ວີ​ໂອ​ເອ ກໍ​ແມ່ນ​ຕຶກ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດຈັດພິທີ​ແລະ​ສາມາດ​ຫລຽວ​ເຫັນພິທີໄດ້ຈາກປ້ອງ​ຢ້ຽມຢ່າງສະບາຍ. ພິທີ​ໄດ້​ຜ່ານ​ ພົ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບຮຽບຮ້ອຍ​ດີ.

ຂະບວນແຫ່ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump
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