ລູກເຂີຍ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ຢ້ຽມຢາມອີຣັກ

ລູກເຂີຍຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງ ທ່ານ Jared
Kushner ໄປຢ້ຽມຢາມອີຣັກ ແລະໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອີຣັກ
ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການສູ້ລົບຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ທ່ານ Kushner ໄດ້ບິນໄປນະຄອນຫລວງ Bagdad ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກັບເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ທາງທະຫານສູງສຸດ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະ ລັດ ນາຍພົນ
Joseph Dunford.
ຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Ababi ກ່າວວ່າ ໃນວັນຈັນ
ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສອງຄົນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອີຣັກໄດ້
ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອີຣັກ
ທ່ານ Irfan al-Hayali ຍັງໄດ້ພົບປະກັບຊາວອາເມຣິກັນ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຈາກຫ້ອງການ ທ່ານ Dunford ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງການ
ຢ້ຽມຢາມກໍແມ່ນເພື່ອ “ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳອີຣັກ ທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງສະຫະລັດ ແລະ
ຢ້ຽມຢາມກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານ “ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານລັດອິສລາມ.”
ແນວໂຮມນາໆຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິບັດງານໂຈມຕີທາງອາ
ກາດຕໍ່ພວກນັກລົບລັດອິສລາມ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອກອງທະຫານອີຣັກ ທາງ
ພາກພື້ນດິນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບການສູ້ລົບຢ່າງດຸເດືອດເພື່ອຍຶດເອົາ
ເມືອງ Mosul ຄືນມາ.
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານ ແລະ
ສະພາບການຫລ້າສຸດຢູ່ນີ້ ທ່ານ Kushner ກຳລັງເດີນທາງຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງປະທານາທິບໍດີແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່
ລັດຖະບານອີຣັກແລະກຳລັງທະຫານສະຫະລັດທີ່ພົວພັນກັບການສູ້ລົບ.”
ທ່ານ Kushner ຄືກັນກັບພໍ່ເຖົ້າຂອງທ່ານ ບໍ່ມີປະສົບການດ້ານລັດຖະບານຫລື
ປະສົບການດ້ານການທູດ ແຕ່ໄດ້ກາຍມາເປັນບຸກຄົນນຶ່ງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ໃນນະ
ຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງທ່ານ Trump
ທ່ານນາງ Ivanka.
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານ ແລະ
ສະພາບການຫລ້າສຸດຢູ່ນີ້ ທ່ານ Kushner ກຳລັງເດີນທາງຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງປະທານາທິບໍດີແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່
ລັດຖະບານອີຣັກແລະກຳລັງທະຫານສະຫະລັດທີ່ພົວພັນກັບການສູ້ລົບ.”
ທ່ານ Kushner ຄືກັນກັບພໍ່ເຖົ້າຂອງທ່ານ ບໍ່ມີປະສົບການດ້ານລັດຖະບານຫລື
ປະສົບການດ້ານການທູດ ແຕ່ໄດ້ກາຍມາເປັນບຸກຄົນນຶ່ງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ໃນນະ
ຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງທ່ານ Trump
ທ່ານນາງ Ivanka.
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