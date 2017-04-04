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ລູກເຂີຍ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ຢ້ຽມຢາມອີຣັກ

ທ່ານ Jared Kushner ລູກເຂີຍ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ພ້ອມທັງ ເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງ ເດີນທາງໄປເຖິງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອີຣັກ ໃນນະຄອນຫລວງ Baghdad.

ທ່ານ Jared Kushner ລູກເຂີຍ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ພ້ອມທັງ ເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງ ເດີນທາງໄປເຖິງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອີຣັກ ໃນນະຄອນຫລວງ Baghdad.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລູກ​ເຂີຍ​ຂອງ​ປະທານ​າທິບໍດີ Donald Trump ​ແລະ​ທີ່​ປຶກສາ​ຂັ້ນ​ສູງ ທ່ານ Jared
Kushner ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ອີຣັກ ​ແລະ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ອີຣັກ
​ເພື່ອ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮ​ງລັດ​ອິສລາມ.

ທ່ານ Kushner ​ໄດ້​ບິນ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Bagdad ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ກັບເຈົ້າ​ໜ້າ
​ທີ່ທາງ​ທະຫານສູງ​ສຸດ​ ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະ ລັດ ນາຍພົນ
Joseph Dunford.

ຫ້ອງການ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Ababi ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ສອງ​ຄົນ. ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອີຣັກ​ໄດ້
ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວີ​ດີ​ໂອ ທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອີຣັກ
ທ່ານ Irfan al-Hayali ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຊາວອາ​ເມຣິກັນ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ຫ້ອງການ ທ່ານ Dunford ກ່າວ​ວ່າ​ ຈຸດປະສົງ​ການ
​ຢ້ຽມຢາມ​ກໍແມ່ນ​ເພື່ອ “ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ອີຣັກ ທີ່​ປຶກສາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ
​ຢ້ຽມຢາມ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ຢູ່​ໃນ​ສະໜາມ​ລົບ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ “ກ່ຽວ​ກັບ
​ສະພາບ​ການ​ສູ້​ລົບຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ອິສລາມ.”

​ແນວ​ໂຮມນາໆຊາດ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິບັດ​ງານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ
ກາດ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ລົບລັດ​ອິສລາມ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອກ​ອງທະຫານ​ອີຣັກ ທາງ
​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ເອົາ
ເມືອງ Mosul ຄືນ​ມາ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມ​ເຕີມ​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາໄດ້​ຮັບ​ລາຍງານ ແລະ​
ສະພາບ​ການ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຢູ່​ນີ້ ທ່ານ Kushner ກຳລັງເດີນທາງ​ຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍ​ດີ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຕໍ່​
ລັດຖະບານ​ອີຣັກແລະ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບ​.”

ທ່ານ Kushner ຄື​ກັນ​ກັບ​ພໍ່​ເຖົ້າ​ຂອງທ່ານ ບໍ່​ມີ​ປະສົບ​ການ​ດ້ານລັດຖະບານຫລື ​
ປະສົບ​ການ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ​ແຕ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບຸກຄົນນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ນະ
ຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່​ງງານ​ກັບ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ Trump
ທ່ານ​ນາງ Ivanka.

ລູກເຂີຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພ້ອມທັງເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງ ທ່ານ Jared Kushner (ຊ້າຍ) ໂອ້ລົມກັບ ນາຍພົນທະຫານມາຣິນ ທ່ານ Joseph F. Dunford Jr.

ລູກເຂີຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພ້ອມທັງເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງ ທ່ານ Jared Kushner (ຊ້າຍ) ໂອ້ລົມກັບ ນາຍພົນທະຫານມາຣິນ ທ່ານ Joseph F. Dunford Jr.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມ​ເຕີມ​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາໄດ້​ຮັບ​ລາຍງານ ແລະ​
ສະພາບ​ການ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຢູ່​ນີ້ ທ່ານ Kushner ກຳລັງເດີນທາງ​ຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍ​ດີ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຕໍ່​
ລັດຖະບານ​ອີຣັກແລະ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບ​.”

ທ່ານ Kushner ຄື​ກັນ​ກັບ​ພໍ່​ເຖົ້າ​ຂອງທ່ານ ບໍ່​ມີ​ປະສົບ​ການ​ດ້ານລັດຖະບານຫລື ​
ປະສົບ​ການ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ​ແຕ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບຸກຄົນນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ນະ
ຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່​ງງານ​ກັບ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ Trump
ທ່ານ​ນາງ Ivanka.

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