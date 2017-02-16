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ຕຳຫຼວດໃນມາເລເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມ ບຸກຄົນທີ
3 ໃນການພົວພັນ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນການລອບສັງຫານຂອງຜູ້ເປັນອ້າຍ
ຕ່າງມານດາຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັບກຸມທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຮວມທັງ ແມ່ຍິງ ໄວ 25 ປີ ທີ່ລະບຸວ່າແມ່ນ
ນາງ Siti Aishah ຜູ້ຂຶ່ງຖືໜັງສືເດີນທາງອິນໂດເນເຊຍ ແລະ “ຢືນຢັນວ່າ ແມ່ນຕົວຈິງ”
ຈາກກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອວົງຈອນປິດ ໃນສະໜາມບິນ. ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ກັກຂັງ ຊາຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່
ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມຂອງແມ່ຍິງທີ່ກ່າວນັ້ນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕຳຫຼວດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກັກຂັງ ແມ່ຍິງອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ສະໜາມບິນນາໆຊາດ Kuala Lumpur ນະຄອນຫຼວງຂອງມາເລເຊຍ.
ລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດ ຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ແມ່ນນາງ Duan Thi Huong ທີ່ມີໜັງສື
ເດີນທາງຫວຽດນາມ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຮັບຮອງແທ້ໆວ່າລາວແມ່ນບຸກຄົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນອ້າຍຕ່າງມານດາຂອງ
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ຄືທ່ານ Kim Jong Nam ຜູ້ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍ
ໄດ້ຢູ່ໃນລຳດັບຂອງການເປັນຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ວ່າຖືກຄັດເລືອກອອກ
ໃນເວລາຕໍ່ມາຍ້ອນ ການຮັກຫຼັງຊັງບ່ຽງ ຈາກບໍ່ຂອງພວກທ່ານ ກໍຄື ທ່ານ Kim Jong Il
ຫຼັງຈາກ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍໜັງສືເດີນທາງປອມ ເພື່ອໄປທ່ຽວ
ຊົມສວນສະນຸກ Disneyland ຢູ່ທີ່ໂຕກຽວ ໃນປີ 2001.
“ມັນປາກົດວ່າ ເປັນທີ່ໝັ້ນໃຈ ວ່າ ບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ນັ້ນ ແມ່ນ ທ່ານ Kim Jong
Nam ແທ້,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳບອກກ່າວຂອງໂຄສົກຂອງກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດຂອງ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Jeong Joon-hee.
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