ການຕາຍຂອງ ທ່ານ ຄິມ ຈອງ ນາມ ເປັນໄປ ໄດ້ສູງວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ສັ່ງໃຫ້ລອບສັງຫານ

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລອບສັງຫານ ທ່ານ Kim Jong Nam ຜູ້ເປັນອ້າຍ
ຕ່າງບິດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ຈະປາກົດອອກມາຕື່ມອີກ ຊຶ່ງ
ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ໃນປະເທດມາເລເຊຍ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນແມ່ນເປັນອ້າຍຕ່າງ
ບິດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອແທ້ ຜູ້ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຢູ່ໃນຖັນແຖວ ທີ່ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງ
ປະເທດ ແຕ່ຂາດຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ ທ່ານ Kim Jong Il ຫຼັງຈາກທີ່
ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ພະຍາຍາມ ເດີນທາງເຂົ້າໄປຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍໜັງສືຜ່ານແດນປອມ ເພື່ອໄປທ່ຽວ
ຊົມສວນສະນຸກ Disneyland ຢູ່ທີ່ໂຕກຽວ ໃນປີ 2001.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Jeong Joon-hee ກ່າວວ່າ
“ມັນປາກົດວ່າ ເປັນທີ່ໝັ້ນໃຈ ວ່າ ບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ນັ້ນ ແມ່ນ ທ່ານ Kim
Jong Nam ແທ້.”
ລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດມາເລເຊຍ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້
ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 46 ປີ ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນ ທາງດ້ວຍໜັງສື
ຜ່ານແດນ ພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງ Kim Chol ນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນລະຫວ່າງ ຖືກສົ່ງໄປຍັງ
ໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການແພດຢູ່ທີ່ ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນ
ນະຄອນ Kuala Lumpur. ຈຸດໝາຍການເດີນທາງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ກໍແມ່ນ Macau ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ອາໄສຢູ່ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດມາເລເຊຍ ໄດ້ກ່າວ
ໄປນັ້ນ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຫລ່ງຂ່າວ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານ Kim Jong Nam ໄດ້ຖືກຄາດຕະກຳ ໂດຍ ພວກສາຍລັບ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼື NIS ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານ
Kim Jong Nam ໄດ້ຖືກວາງຢາພິດ ໂດຍແມ່ຍິງສອງຄົນທີ່ສົງໄສເປັນສາຍລົບຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຂັມພິດ ຫຼື ສີດສານຜິດໃສ່ໜ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫລື ບໍ່ກໍໃຊ້
ສານເຄມີໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ. ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສດັ່ງກ່າວ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຫລົບໜີໄປດ້ວຍ
ລົດແທັກຊີ ແລະ ເວລານີ້ ຍັງຈັບໂຕພວກກ່ຽວບໍ່ໄດ້ເທື່ອ.
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