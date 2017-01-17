ໃນຂະນະທີທ່ານ Kerry ຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ບັນດາຜູ້ນຳອັງກິດ ພາກັນເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ

ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນຈະຮອດພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍ ດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ໃນຄວາມສຳພັນຂ້າມມະຫາສະມຸດ Atlantic ນັ້ນ ລັດຖະບານທ່ານ Obama ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຄໍ້າປະກັນບັນດາພັນທະມິດໃນຢູໂຣບວ່າ ພື້ນຖານຂອງຄວາມສຳພັນຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ນະຄອນ ຫລວງ London ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ທີສອງກ່ອນ ບ່ອນສຸດທ້າຍ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ຮວມໃນບັນດາຜູ້ຕິຕຽນ ຢູ່ຟາກມະຫາສະມຸດ Atlantic ນີ້ ຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ພົ້ນ ຕຳແໜ່ງນັ້ນ ມັນໄດ້ເປັນການສັ່ງລາອັນຍືດຍາວ ແລະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ Kerry ທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ທຳໝົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ຫລັງຈາກຄິດເບິ່ງ ຢູ່ໃນລາຍການ ຂອງບັນດາຜູ້ນຳອັງກິດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເນັ້ນໜັກໃສ່ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ຫລາຍກ່ອນທີ່ຈະຢ້ອນຄືນຫລັງ.
ການປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ແມ່ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຊິເຣຍ ແລະບັນກາອື່ນໆ. ທ່ານ Kerry ຍັງໄດ້ຈັດປະຊຸມໃນລະ ດັບຕໍ່າກັບພະສັງຄະຣາດ Justin Welby ແຫ່ງ Canterbury ໃນອັນທີ່ສອງທ່ານໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອງດອງຂອງນາໆຊາດ.
ສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳອັງກິດປັດຈຸບັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການເນັ້ນໜັກໃນວັນຈັນວານນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານ Trump ກ່ຽວກັບການເຫັນພ້ອມ ໃນຖອນຕົວຂອງອັງກິດຫຼືກັບ Brexit ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງຄະແນນສຽງ ອອກຈາກເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະລັດຖະບານໃໝ່ ໄດ້ຄໍ້າປະກັນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃໝ່ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານ Johnson ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ລະຫວ່າງການເດີນທາງມາສະຫະລັດ ກ່ອນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໃນແຖວທີ່ຈະໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີກັບສະຫະລັດ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງໃໝ່ ລຸນຫລັງທີ່ ທ່ານ Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ທີ່ຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນປີແລ້ວນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ອັງກິດອາດຈະກັບຄືນໄປລຽນແຖວເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ຖ້າຫາກມີການລົງຄະແນນສຽງ ຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ການຄໍ້າປະກັນນີ້ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຍິນດີສຳລັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ຜູ້ຊຶ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ພ້ອມທີ່ຈະຖະແຫລງຢູ່ສະພາ ກ່າວເຖິງແຜນການຖອນໂຕຂອງອັງກິດ. ທ່ານນາງ May ຄາດວ່າ ຈະປະກາດກ່ຽວ ກັບອັງກິດ ຈະອອກຈາກການເປັນຕະຫລາດຮ່ວມຢູໂຣບແລະບັນດານັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ສະຫະລັດຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຢ່າງໄວກັບອັງ ກິດ ຈະຊ່ວຍທົດແທນໃນການຖອນໂຕອອກໄປນັ້ນ.
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