ທ່ານ Kerry ເຕືອນວ່າ ການແກ້ບັນຫາສອງລັດ Israel-Palestine "ເປັນອັນຕະລາຍ​"

ລັດຖະມົນຕີສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ໄດ້ເປີດເຜີຍແບບແຜນນຳທາງຢ່າງກ້ວາງໄກໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອສັນຕິສຸກ ໃນທີ່ສຸດລະຫວ່າງ Israel ແລະຊາວ Palestine
ທີ່ເຕືອນວ່າ ບົດສະຫຼຸບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຂອງສອງປະເທດນີ້ ແມ່ນ “ອັນຕະລາຍ
ຮ້າຍແຮງຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ໃນຄຳປາໄສເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Kerry ຍັງໄດ້
ກ່າວປົກປ້ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ຂອງສະຫະລັດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ທີ່ວ່າ ການບໍ່ອອກສຽງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຍັດຕິປະນາມ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງ Israel.
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ທ່ານ Kerry ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນັ້ນແມ່ນ “ການມີສອງລັດຄຽງຄູ່ກັນ” ໂດຍປະຕິເສດການຕ້ອງຕິທີ່ວ່າສະຫະລັດ ເນລະຄຸນ
ພັນທະມິດທີ່ຍາວນານຂອງຕົນ “ຊຶ່ງສິ່ງນັ້ນແມ່ນສິ່ງພວກເຮົາຢືນຢັດເຊັ່ນນັ້ນ - ເຖິງອານາຄົດຂອງ Israel ວ່າເປັນຊາວຢິວ ແລະເປັນລັດປະຊາທິປະໄຕ” ທ່ານໄດ້
ເນັ້ນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນແມ່ນ “ອິງຕາມຄຸນຄ່າຂອງສະຫະລັດ.”
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ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ່ສະເໜີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອັນໃໝ່ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນ 6 ແຜນການ ໃນຄຳຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ Kerry ແທນທີ່ຈະເນັ້ນເຖິງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຂອບປະຕິບັດ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ.
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ໃນເປົ້າໝາຍຫຼັກທີ່ວ່ານີ້ “ແມ່ນຮັບຮອງແລະຍອມຮັບຊາຍແດນນາໆຊາດ” ລະຫວ່າງ Israel ແລະ ການສືບຕໍ່ຂອງຊາວ Palestine ພ້ອມທັງການສິ້ນສຸດຂອງການຍຶດຄອງ
ຂອງ Israel ໃນດິນແດນ Palestine. ທ່ານ Kerry ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ
ທີ່ສຳເລັດຜົນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ສົມເຫັນສົມຜົນ ບໍ່ລຳອຽງ ແລະອິງຕາມ
ຄວາມຈິງ” ສຳຫຼັບວິກິດການຂອງພວກອົບພະຍົບຊາວ Palestine ທີ່ປະກາດໄປວ່າ ນະຄອນ Jerusalem ຈະເປັນເມືອງຫຼວງຂອງສອງລັດ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງ
ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Israel.
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