ລມຕ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Kerry ຈະກ່າວເຖິງວິໄສທັດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສົນທະນາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງທ່ານວ່າ ສົງຄາມອັນຍາວນານລະຫວ່່າງ ອິສຣາແອລ ກັບ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງໃດ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນສິ່ງເນັ້ນໜັກທີ່ສຳຄັນແກ່ທ່ານ Kerry ເວລາທ່ານໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳ ແໜ່ງຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2013 ແຕ່ວ່າຫລາຍປີຂອງການເຈລະຈາ ຮວມທັງລະຍະຄວາມເຄັ່ງຕືງທາງການທູດ ໄດ້ລົ້ມແຫລວຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການແກ້ໄຂບັນ ຫາສອງຝ່າຍ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເປັນພຽງທາງດຽວທີ່ຈະບັນລຸສັນຕິພາບ.
ທ່ານ Kerry ມີເວລາອີກນຶ່ງເດືອນກ່ອນຈະລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ກ່ອນລັດຖະບານທ່ານ Barack Obama ເສັດສິ້ນລົງ ເພາະສະນັ້ນຖ້າຫາກຂໍ້ຕົກລົງໃນທີ່ສຸດ ບັນລຸຜົນ ທ່ານກໍຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ຍິ້ມຫົວຢູ່ໃນຮູບພາບ ແລະສຳພັດມືກັບອິສຣາແອລ ແລະບັນດາຜູ້ນຳປາແລສໄຕນ໌. ແຕ່ວ່າໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Mark Toner ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Kerry ຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ທີ່ເວລາຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນ ຈະດຳເນີນອັນທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ ເປັນສ່ອງທາງໄປໜ້າ.
ທ່ານ Toner ກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢູ່່ສະເໝີ ທີ່ຈະພະຍາຍາມຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າ ວາງວິໄສທັດອັນສ້າງສັນໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ ແລະນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນ
ຢໍ້າຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ຍອມແພ້ເລື້ອງນີ້ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຊາວປາແລສໄຕລ ຫລືອິສຣາແອລ ຍອມແພ້ເຊັ່ນກັນ.
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