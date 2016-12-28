ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Kerry ຈະກ່າວເຖິງວິໄສທັດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌

ເດັກນ້ອຍປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝາ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ຈາກສົງຄາມ ໃນປີ 2014 ທີ່ Beit Hanoun ພາກເໜືອຂອງ ເຂດ Gaza.

ເດັກນ້ອຍປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝາ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ຈາກສົງຄາມ ໃນປີ 2014 ທີ່ Beit Hanoun ພາກເໜືອຂອງ ເຂດ Gaza.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ຕຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສົນ​ທະນາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິໄສທັດຂອງ​ທ່ານວ່າ ສົງຄາມອັນ​ຍາວ​ນານ​ລະ​ຫວ່່າງ ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ກັບ ຊາວປາ​ແລ​ສ​ໄຕນ໌ ຈະສາມາດ​ແກ້​ໄຂໄດ້ຢ່າງ​ໃດ.

ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ເປັນ​ສິ່ງເນັ້ນ​ໜັກ​ທີ່​ສຳຄັນ​ແກ່​ທ່ານ Kerry ​ເວລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າກຳ​ຕຳ ​ແໜ່​ງຢູ່ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ ປີ 2013 ​ແຕ່​ວ່າ​ຫລາຍ​ປີ​ຂອງ​ການ​ເຈລະຈາ ຮວມທັງ​ລະຍະ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງທາງ​ການ​ທູດ ​ໄດ້​ລົ້ມ​ແຫລວ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງສຳລັບການ​ແກ້​ໄຂບັນ ຫາສອງ​ຝ່າຍ ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ພຽງ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ຈະ​ບັນລຸ​ສັນຕິພາບ.

ບັນການັກສຶກສາປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນເຝິກແອບ ລະຫວ່າງຕາເວັນຕົກດິນ.

ບັນການັກສຶກສາປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນເຝິກແອບ ລະຫວ່າງຕາເວັນຕົກດິນ.

ທ່ານ Kerry ມີ​ເວລາ​ອີກ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນຈະລາ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ ກ່ອນ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ Barack Obama ​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຖ້າ​ຫາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ​ບັນລຸຜົນ ທ່ານ​ກໍຈະ​ບໍ່ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຍິ້ມ​ຫົວ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ສຳ​ພັດ​ມື​ກັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕນ໌. ​ແຕ່​ວ່າ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ Mark Toner ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ Kerry ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ ເປັນ​ໜ້າທີ່​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ເວລາ​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ນັ້ນ ຈະ​ດຳ​ເນີນອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ສ່ອງທາງ​ໄປ​ໜ້າ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ຮ່ວມປະຊຸມປະຈຳສັບປະດາກັບ ຄະນະລັດຖະບານ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ຮ່ວມປະຊຸມປະຈຳສັບປະດາກັບ ຄະນະລັດຖະບານ.

ທ່ານ Toner ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ຄວາມສຳຄັນ​ຢູ່່​ສະເໝີ ​ທີ່ຈະ​ພະຍາຍ​າມຮັກສາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ໜ້າ ວາງ​ວິໄສທັດອັນສ້າງສັນໄວ້ສຳລັບ​ອະນາ​ຄົດ ​ແລະນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນ
ຢໍ້າຄວາມ​ຈິງທີ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້ເລື້ອງ​ນີ້ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ບໍ່ຢາກ​ໃຫ້​ຊາວປາ​ແລ​ສ​ໄຕລ ຫລື​ອິສ​ຣາ​ແອ​ລ ຍອມ​ແພ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG