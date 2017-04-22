ພວກຫົວຮຸນແຮງ 52 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ໂຊມາເລຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຄນຢາກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ ທີ່ປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້
ກຳລັງສະຫະພາບອາຟຣິກາໃນໂຊມາເລຍນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍຄ້າຍຂອງກຸ່ມ al-Sahbab
ແຫ່ງນຶ່ງ ໂດຍໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 52 ຄົນ ແລະຢຶດອາວຸດໄດ້ຈຳນວນນຶ່ງ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຄນຢາ ກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງ
ຕົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ ໃກ້ກັບເມືອງ Badhadhe ໃນເຂດLower
Jubba ໃນເວລາປະມານ 1 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເວົ້າວ່າ “ການປະຕິບັດງານຊຶ່ງໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກໜ່ວຍສືບລັບ
ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກໜ່ວຍສອດແນມໄດ້ພົບເຫັນ ມີການເຕົ້າໂຮມກຳລັງ ຂອງພວກກໍ່
ການຮ້າຍ al-Shabab ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.” ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ມີການນຳ
ໃຊ້ກຳລັງພາກພື້ນດິນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍປືນຄົກ
ແລະປືນໃຫຍ່ ເຂົ້າຍຶດເອົາຄ້າຍດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກນັ້ນ.”
ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ບໍ່ຂໍບອກຊື່ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່າວ
ຕໍ່ວີໂອເອ ພາກພາສາໂຊມາເລຍວ່າ ຄ້າຍຂອງພວກ al-Shabab ທີ່ຖືກໂຈມຕີແມ່ນ
ຢູ່ໃກ້ເມືອງ Lagta Dishu ຊຶ່ງເປັນຄ້າຍທີ່ໃຊ້ໂດຍທະຫານເຄນຢາ ໃນໂຊມາເລຍ.
ລາວກ່າວວ່າ ທະຫານເຄນຢາໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ໂຈມຕີບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ໃນ
ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ຄ້າຍແຫ່ງນີ້ຍັງດຳ ເນີນ
ຢູ່ຕໍ່ມາ.
ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບໂຕເລກ
ຂອງຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ທີ່ກ່າວອ້າງໂດຍກອງທັບເຄນຢາ.
ລາວກ່າວວ່າ “ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກນັກລົບກຸ່ມ al-Shabab ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫລາຍເທົ່າໃດ.”
ເຄນຢາກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆທີ່ພາກັນຫລົບໜີແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ ທະຫານຍຶດອາວຸດໄດ້ຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງປືນ AK47 ລູກ
ປືນ ແລະລະເບີດຕ່າງໆ.
ເມືອງ Badhadhe ຕັ້ງຢູ່ 200 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ
Kismayo ແລະເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຫົວເມືອງສຳຄັນຂອງຂົງເຂດ ທີ່ຍັງ ຄວບຄຸມໂດຍ
ກຸ່ມ al-Shabab.
ປະຊາຊົນໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Kismayo ລາຍງານວ່າ ມີການ ປະທະ
ກັນ ລະຫວ່າງກຳລັງທະຫານໂຊມາເລຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງ
al-Shabab.
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