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ພວກຫົວຮຸນແຮງ 52 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ໂຊມາເລຍ

ທະຫານຂອງສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ (AU) ຢືນຍາມຢູ່ຂ້າງ ລົດຫຸ້ມເກາະຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃກ້ກັບດ່ານເຂົ້າເມືອງ Mogadishu, ປະເທດ Somalia.

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຄນ​ຢາ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​
ກຳລັງ​ສະຫະພາບ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃນ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ຄ້າຍ​ຂອງ​ກຸ່ມ al-Sahbab
​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ໂດຍ​ໄດ້​ສັງຫານ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ 52 ຄົນ ​ແລະ​ຢຶດອາວຸດ​ໄດ້​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ.

​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຄນ​ຢາ ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານຂອງ​
ຕົນ ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄ້າຍ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງຢູ່​ ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ Badhadhe ​ໃນ​ເຂດLower
Jubba ​ໃນ​ເວລາ​ປະມານ 1 ​ໂມງ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້.

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດເວົ້າວ່າ “ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ສືບລັບ
​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກໜ່ວຍ​ສອດ​ແນມ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ ມີ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກຳລັງ ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​
ການ​ຮ້າຍ al-Shabab ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ດັ່ງກ່າວ.” ຖະ​ແຫຼງການ​ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “ມີ​ການ​ນຳ​
ໃຊ້ກຳລັງ​ພາກພື້ນດິນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຈາກການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ປືນ​ຄົກ​
ແ​ລະ​ປືນໃຫຍ່​ ​ເຂົ້າຍຶດ​ເອົາ​ຄ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ.”

ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ທີ່​ບໍ່​ຂໍ​ບອກ​ຊື່​ຍ້ອນ​ເຫດຜົນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ກ່າວ​
ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພາກ​ພາສາ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ວ່າ ຄ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ al-Shabab ທີ່​ຖືກໂຈມ​ຕີ​ແມ່ນ
ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງ Lagta Dishu ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ້າຍ​ທີ່​ໃຊ້​ໂດຍ​ທະຫານ​ເຄນ​ຢາ ​ໃນ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານເຄນ​ຢາ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຮືອບິນ​ເຮຣີຄອບ​ເຕີ້​ໂຈມ​ຕີ​ບໍລິ​ເວນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​
ຕອນ​ເຊົ້າມື້ນີ້ ​ແລະ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຕໍ່​ຄ້າຍ​ແຫ່ງ​ນີ້ຍັງ​ດຳ ​ເນີນ
​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ.

ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ສາມາດ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຕ​ເລກ
ຂອງ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມຕາຍ ທີ່​ກ່າວ​ອ້າງ​ໂດຍກອງທັບ​ເຄນ​ຢາ.

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ al-Shabab ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ​
ແຕ່​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມີ​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ໃດ.”

ເຄນ​ຢາ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອື່ນ​ໆ​ທີ່​ພາກັນ​ຫລົບ​ໜີ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.
ຖະ​ແຫລ​ງການ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຍຶດອາວຸດ​ໄດ້​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ຮວມທັງ​ປືນ AK47 ລູກ
ປືນ ແລະ​ລະ​ເບີດ​ຕ່າງໆ.

​ເມືອງ Badhadhe ຕັ້ງຢູ່ 200 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ
Kismayo ​ແລະ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ຫົວ​ເມືອງ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ຍັງ ຄວບ​ຄຸມໂດຍ​
ກຸ່ມ al-Shabab.

ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງ Kismayo ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ການ ປະ​ທະ​
ກັນ​ ລະຫວ່າງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ໂຊ​ມາ​ເລ​ຍຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
al-Shabab.

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