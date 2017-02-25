ການສັງຫານ ນັກວິສະວະກອນ ອິນເດຍ ຢູ່ ສຫລ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນຫ່ວງ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຕໍ່ການສັງຫານນັກສິວະກອນ
ອິນເດຍໃນເຫດຍິງກັນຕາຍຢູ່ບາໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງກຳລັງທຳການສືບສວນ ໂດຍພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊຶ່ງອາດເປັນການກະທຳຜິດຍ້ອນຄວາມກຽດຊັງດ້ານຜິວພັນ ເພດ ຫຼືສາ
ສະໜານັ້ນ.
ເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສື່ມວນຊົນອິນເດຍ ແລະໄດ້ມີ
ການສະແດງປະຕິກິລິຍາຢ່າງແຮງ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ. ຊາວອິນເດຍຫລາຍສິບພັນຄົນ ທີ່
ສືກສາແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຫຼາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງກ່ຽວກັບອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນສຳນວນໂວຫານທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ມາຈາກລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Trump.
ແຕ່ວ່າ ຊາວໜຸ່ມອິນເດຍ ແລະຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອິນເດຍ ທີ່ຢູ່ໃນອີນເດຍ
ແມ່ນມີປະຕິກິລິຍາທີ່ສັບສົນກ່ຽວກັບຂ່າວດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ Yasin Khan ຊາວອິນເດຍອາເມຣິກັນ ຈາກລັດ Connecticut ປັດຈຸ ບັນນີ້
ຢູ່ໃນເມືອງ Darjeeling ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ສ່ວນນຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ
ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ບ້ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງ ແລະເອົາບາດກ້າວ ພື່ອສັນຕິ
ພາບ ແຕ່ວ່າອີກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ເຫັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງກຳ
ລັງລໍຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອິນເດຍ ຢູ່ໃນ ຕ່າງປະເທດປັດ
ຈຸບັນນີ້ ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນໄປ.”
ນາງ Khan ທີ່ຄືກັນກັບຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອິນເດຍຄົນອື່ນໆ ກ່າວວ່ານາງບໍ່
ໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈຈາກຂ່າວທີ່ໜ້າຢ້ານກົວມາຈາກປະເທດຂອງນາງ ໂດຍກ່າວ ວ່າ “ບໍ່
ເປັນຈັ່ງໂຊກ” ການຍິງກັນ ແລະການກະທຳຄວາມຜິດທີ່ກຽດຊັງດ້ານຜິວ ພັນເພດ
ຫລືສາສະໜານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຂອງໃໝ່.
ທ້າວ Vishnu Reddy ນັກຮຽນການແພດອາເມຣິກັນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
Manipal ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ອິນເດຍກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ “ການເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນອາເມ
ຣິກາ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ແນ່ນອນຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະກັບຄືນໄປ
ສະຫະລັດແລະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ວ່າ
ເປັນບ້ານເກີດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ແລະບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກ່າວວ່າສິ່ງນີ້ໄດ້ປ່ຽນແນວຄິດ
ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.”
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ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີີ້ວ່າ ການເສຍ
ຊີວິດໃດໆກໍຕາມແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໂສກເສົ້າ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ມັນເປັນໜ້າຢາກຫົວ
ທີ່ຈະເອົາເລື່ອງການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ໄປພົວພັນກັບຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ
Trump. ທ່ານກ່າວວ່າມັນຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ
ໃນການໂຈມຕີນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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