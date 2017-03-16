ຜູ້ພິພາກສາ ລັດຖະບານກາງ ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ​​ດຳລັດ ທີ່ແກ້ໄຂໃໝ່ ຂອງ​ ປ. Trump

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ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ລະງັບຊົ່ວຄາວຕໍ່ການພະ
ຍາຍາມ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນການນຳໃຊ້ ດຳລັດຂອງ
ຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອໂຈະການເດີນທາງ ເຂົ້າມາ ໃນສະຫະລັດ ຂອງພວກອົບພະຍົບ
ແລະຫ້າມການອອກວີຊາໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຈາກບັນດາ 6 ປະເທດ.
ຜູ້ພິພາກສາ Derrick Watson ໄດ້ພົບເຫັນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການທ້າທາຍທາງ
ກົດໝາຍຈາກລັດ Hawaii ເບິ່ງຄືວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບ
ທຳ ໃນການໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ດຳລັດສະບັບນີ້ ລະເມີດຕໍ່ວັກນຶ່ງ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ຊຶ່ງ
ບັງຄັບວ່າ ການເອົາບາດກ້າວ ຂອງລັດຖະບານ ຈະມີຜົນ ຕໍ່ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ໃນທາງ
ໂລກເທົ່ານັ້ນ.
ເຊີນຊົມ : ທ່ານ Trump ບອກກ່າວຕໍ່ຜະຊາຊົນຊາວ Tennessee ກ່ຽວກັບສານ
Tennessee ຂອງການຕັດສິນຂອງສານ ຕໍ່ຕ້ານດຳລັດຂອງການໂຈກການເດີນທາງ
ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
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ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Trump ແລະພັກພວກຂອງທ່ານ ທັງກ່ອນແລະຫຼັງຈາກທ່ານ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກ ຜ່ານມານັ້ນ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງຄັ້ງນຶ່ງຂອງທ່ານ Trump ແມ່ນຮວມທັງ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ຊາວມຸສລິມເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຖືກດັດແປງ
ໃນເວລາຕໍ່ມາໃຫ້ເປັນການ “ກວດກາຢ່າງລະອຽດ” ສຳລັບພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາ
ປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ຜູ້ພິພາກສາ Watson ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະດີທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານນີ້ແມ່ນຮວມທັງ “ຫລັກຖານ
ທີ່ສຳຄັນ ແລະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງສາສະໜາ ທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍໃນການປະກາດ
ໃຊ້ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານແລະດຳລັດສະບັບກ່ອນ”
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈະທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຈະປົກປ້ອງ
ປະເທດຊາດຈາກການຂົ່ມຂູ່ໃດໆຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ. ມັນເປັນການໂຈະໃນໄລຍະ
4 ເດືອນ ຕໍ່ການເຂົ້າເມືອງຂອງຊາວອົບພະຍົບ ແລະ 3 ເດືອນ ຕໍ່ການອອກວີຊາໃໝ່
ໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກ ອີຣ່ານ, ຊິເຣຍ, ເຢເມນ, ລີເບຍ, ໂຊມາເລຍ ແລະຊູດານ
ຊຶ່ງຈະເລີ່ີມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ອນທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິເສດ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້
ໂຈະໄວ້ກ່ອນ.
ດຳລັດສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນຮວມທັງປະເທດ ອີຣັກ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ຕະຫລອດທັງວັກນຶ່ງຂອງດຳລັດ ທີ່ໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ
ຈາກການຫ້າມດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍທີ່ພົວພັນນັ້ນ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວເປັນມຸສລິມ.
ຜູ້ພິພາກສາ Watson ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ວ່າ ຍ້ອນພວກ
ປະເທດທີ່ມີຊື່ ໃນບັນຊີບໍ່ແມ່ນຮວມເຖິງປະຊາກອນຊາວມຸສລິມໃນທົ່ວໂລກ ດຳລັດທີ່ວ່ານີ້
ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນການຫ້າມຕໍ່ຊາວມຸສລິມ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Doug Chin ຫົວໜ້າຍຸຕິທຳຂອງລັດ Hawaii ທີ່ກ່າວ ເຖິງການໂຈະການເດີນທາງທີ່ວ່າ: 'ຂໍ້ຄວາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນສຳຄັນ'
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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