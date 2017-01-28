ທ່ານ Assad ສາມາດ ເປັນປະທານາທິບໍດີຕື່ມ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກ ລົງສັນຕິພາບ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Bashar al-Assad ຄວນຈະໄດ້ຮັບອະ ນຸຍາດ ໃຫ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍໄດ້ຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງ ຖ້າຈະມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີມາເປັນເວລາເກືອບຫົກ ປີແລ້ວນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໄດ້ຢືນຢັດມາເປັນເວລານານແລ້ວວ່າ ທ່ານ Assad ຕ້ອງລົງຈາກອຳນາດຢູ່ຊີເຣຍ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃດໆກໍຕາມ. ແຕ່ຄຳເວົ້າເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ອາດສົ່ງສັນຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ສຳ ຄັນ ໂດຍຄູ່ຕໍາແໜ່ງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງວໍຊິງຕັນ.
ທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ຫລືວ່າປະທານາທິບໍດີ Trump ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງຊີເຣຍ ລະຫວ່າງການກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມທີ່ທຳນຽບ ຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້. ທ່ານ Johnson ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດໃນການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ແຕ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາສະຖານະການ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ກັບບັນດາສະມາ ຊິກສະພາທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ທ່ານ Johnson ກ່າວວ່າ ການໂອນອຳນາດຢູ່ວໍຊິງຕັນ ນັບແຕ່ທ່ານ Trump ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍ ທົບທວນທ່າທີເຂົາເຈົ້າຄືນ. ຕາມແຜນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ຈະໂທລະສັບໂອ້ລົມໃນວັນເສົາມື້ນີ້ກັບຜູ້ນຳວັງ Kremlin ທ່ານ Vladimir Putin ທ່ານ Johnson ໄດ້ສາລະພາບວ່າ ການເອົາບາດກ້າວໃໝ່ກ່ຽວກັບຊີເຣຍອາດຈະມີໂອກາດຕົກຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບ.
ທ່ານ Johnson ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນ ໃນທາງລົບ ແລະມອງເຫັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ທີ່ຈະເຮັດວຽກບໍ່ລະອຽດກ່ຽວກັບ ຊີເຣຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ ທ່ານ Assad. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ສະ ພາບໂຕຈິງ ກ່ຽວກັບທິດທາງທີ່ຮູບການໄດ້ປ່ຽນແປງ ໄປແລະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດໃໝ່ວ່າ ຈະຮັບມືຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.”
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງອັງກິດ ທ່ານ Johnson ກ່າວວ່າ ບັດນີ້ ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງ “ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບທິດທາງຮູບການໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ" ແລະຊອກຫາວິທີທາງໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການຊີເຣຍ.
ທ່ານ Johnson ກ່າວວ່່າ “ມັນເປັນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາທີ່ທ່ານ Bashar al-Assad ຕ້ອງລາອອກ. ມັນເປັນທ່າທີອັນຍາວນານຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນເປີດອົກເປີດໃຈ ກ່ຽວກັບວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃດ ແລະລະຍະເວລາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.”
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