ນັກບິນອາວະກາດສະຫະລັດ ທ່ານ John Glenn ຜູ້ຊຶ່ງເສຍຊີວິດ ໃນເດືອນທັນວາ
ປີກາຍ ໃນໄວ 95 ປີນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຈະຖືກນຳມາຝັງທີ່ສຸສານແຫ່ງຊາດ
ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຝັງສົບອັນມີກຽດ ສຳລັບສະມາຊິກທະຫານສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊັກທຸງຊາດທັງຫຼາຍ ທີ່ຢູ່ຕາມຕຶກ
ໂຮງການລັດຖະບານ ໃນທົ່ວປະເທດ ບັນດາຄ້າຍທະຫານອື່ນໆ ຖານທັບເຮືອ
ພ້ອມທັງເຮືອທະຫານແລະສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ໃນທົ່ວໂລກ
ຂຶ້ນເຄິ່ງເສົາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ ທ່ານ Glenn.
ທ່ານ Glenn ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນປະຫວັດສາດການແຂ່ງຂັນທາງອາວະກາດ
ສະຫະລັດ ເປັນນັກບິນໃນນຶ່ງຂອງຍານອາວະກາດທີ່ມີມະນຸດບັງຄັບໃນສະໄໝຕົ້ນໆ
ແລະ ຕໍ່ມາ ໃນໄວ 77 ປີ ໄດ້ກັບຄືນຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນນັກບິນອາວະ
ກາດ ທີ່ອາຍຸສູງທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ກັບມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້.
ທ່ານ Glenn ຍັງໄດ້ຮັບບົດບາດເປັນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ຈາກລັດ Ohio
ເປັນເວລາ 24 ປີ ແລະຍັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ສະຖາບັນປະຊາສຳພັນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ລັດ Ohio.
ທ່ານ Glenn ຊຶ່ງໄດ້ຖືກມອງກັນວ່າ ເປັນວິລະບຸລຸດ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນທຸກໆຄົນນັ້ນ
ໄດ້ພາໃຫ້ມີການສະແດງຄວາມອາໄລອາວອນນັບຕັ້ງແຕ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ທັນວາ ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້
ສົບຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກນຳໄປດອຍໄວ້ທີ່ຕຶກສະພາຂອງລັດ Ohio. ທ່ານໄດ້ຖືກຈົດຈຳ
ໃນພິທີໄວ້ອາໄລທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Ohio ບ່ອນທີ່ພວກລູກຂອງທ່ານ ໄດ້ບອກ
ກັບພວກທີ່ມາໄວ້ອາໄລນັ້ນວ່າ ພໍ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊ້ຳ
ແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ“ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອປະເທດຊາດຂອງທ່ານໃນທຸກມື້ນີ້?”
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Joe Biden ໄດ້ກ່າວສະດຸດີ ທ່ານ Glenn
ໃນພິທີໄວ້ອາໄລໂດຍເວົ້າວ່າ “ທ່ານຮູ້ດີ ໂດຍການທີ່ຖືກລ້ຽງດູມານັ້ນວ່າ ປະຊາຊົນ
ຊາວອາເມຣິກັນ ຄົນທຳມະດາສາມັນ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດສິ່ງວິເສດໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້.”
ສຸສານແຫ່ງຊາດ Arlington ຈະເປັນບ່ອນສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະຝັງທ່ານ Glenn ຊຶ່ງເປັນ
ສະຖານທີ່ບັນດາວິລະບຸລຸດໃນກອງທັບສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ແລະບຸກຄົນສຳຄັນໄດ້ຖືກນຳໄປຝັງໄວ້. ອານຸສອນສະຖານແຫ່ງຊາດ ທະຫານນິລະ
ນາມ ກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາທະຫານທັງຫຼາຍ
ທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມແຕ່ບໍ່ສາມາດເກັບກຳບັນທຶກໄດ້ນັ້ນ.
ສຸສານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນສູງ ໃນລັດ Virginia ທີ່ສາມາດມອງເຫັນແມ່ນ້ຳ
Potomac ແລະຖ້າອາກາດແຈ່ມແຈ້ງດີ ກໍຈະມອງເຫັນຕຶກລັດຖະສະພາ ແລະ
ອານຸສາວະລີວໍຊີງຕັນໄດ້ ແລະຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຜູ້ຄົນໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນຂົງເຂດວໍຊີງຕັນ.
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