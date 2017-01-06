ຍີ່ປຸ່ນ ຮຽກທູດ ປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບຄືນ ປະເທດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ

ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ກັບຄືນປະເທດເປັນການຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນໄດ້ມີການສ້າງຮູບປັ້ນນາງບຳເຣີ ຫລືແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ບົວລະບັດທະ ຫານຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົງສຸນຍີ່ປຸ່ນທີ່ເມືອງບູຊານ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້.
ຄຳວ່າ “ນາງບຳເຣີ” ເປັນພາສາທີ່ນຸ່ມນວນ ສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວເຂດເອເຊຍທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເປັນຂ້າທາດທາງເພດແກ່ທະຫານຍີ່ປຸ່ນໃນປາງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ຢູ່ຕາມໂຮງໂສເພນີຕ່າງໆໃນເຂດແນວໜ້າ.
ຫົວໜ້າກອງເລຂາປະຈຳຄະນະລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Yoshihide Suga ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າການສ້າງຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວເປັນເລື່ອງທີ່ “ໜ້າເສຍໃຈທີ່ສຸດ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ຍຸຕິການຫາລືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະໂຈະການເຈລະ ຈາກ່ຽວກັບການຈັດແຈງໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຄັ້ງໃໝ່.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ຍິງບຳເຣີໃນປີ 2015 ທີ່ຮວມທັງການຂໍຂະມາໂທດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ Shinzo Abe ແລະການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງໂຕກຽວ ທີ່ຈະສະໜອງກອງທຶນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາເພື່ອສະໜັບສະໜຸນພວກແມ່ຍິງບຳເຣີທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບການຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສ້າງຮູບປັ້ນແມ່ຍິງບຳເຣີ ໃກ້ໆກົງສຸນຍີ່ປຸ່ນໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້. ຮູບປັ້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໄດ້ຖືກນຳໄປຕັ້ງໄວ້ໃກ້ກັບສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນ ກັບຄືນປະເທດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ.
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