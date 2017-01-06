ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຍີ່ປຸ່ນ ຮຽກທູດ ປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບຄືນ ປະເທດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ

ມີການວາງດອກໄມ້ ທີ່ຮູບປັ້ນແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນນາງບຳເລີ ຮັບໃຊ້ທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມ ຕໍ່ໜ້າກົງສຸນຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ເມືອງບູຊານ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (30 ທັນວາ 2016)

ມີການວາງດອກໄມ້ ທີ່ຮູບປັ້ນແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນນາງບຳເລີ ຮັບໃຊ້ທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມ ຕໍ່ໜ້າກົງສຸນຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ເມືອງບູຊານ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. (30 ທັນວາ 2016)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍີ່ປຸ່ນ​ໄດ້​ຮຽກ​ໂຕ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຂອງ​ຕົນ​ປະຈຳ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນໄດ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຮູບ​ປັ້ນນາງ​ບຳ​ເຣີ ຫລື​ແມ່ຍິງ ​ທີ່​ຖືກບັງຄັບໃຫ້ບົວລະບັດທະ ຫານຍີ່ປຸ່ນ​ ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ກົງສຸນ​ຍີ່ປຸ່ນທີ່​ເມືອງ​ບູຊາ​ນ ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້.

ຄຳ​ວ່າ “ນາງ​ບຳ​ເຣີ​” ​ເປັນພາສາ​ທີ່​ນຸ່ມ​ນວນ ​ສຳລັບ​ພວກ​ແມ່ຍິງ ​ໃນ​ທົ່ວ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍທີ່​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ໄປ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ທາງ​ເພດ​ແກ່​ທະຫານ​ຍີ່ປຸ່ນ​ໃນ​ປາງ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງທີ​ສອງ ຢູ່​ຕາມ​ໂຮງ​ໂສ​ເພນີ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ.

ຫົວໜ້າ​ກອງ​ເລຂາ​ປະຈຳ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Yoshihide Suga ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ວ່າການ​ສ້າງຮູບ​ປັ້ນດັ່ງກ່າວເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ “ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈທີ່​ສຸດ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ຍຸຕິ​ການ​ຫາລື​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ແລະ​ໂຈະ​ການ​ເຈລະ ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ແຈງ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຄັ້ງ​ໃໝ່.

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ໄດ້​ບັນລຸ​ການ​ຕົກລົງ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ແມ່ຍິງ​ບຳ​ເຣີ​ໃນ​ປີ 2015 ທີ່​ຮວມທັງ​ການ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍລັກ​ອັກສອນ​ໂດຍ​ນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ Shinzo Abe ​ແລະ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ ​ຂອງ​ໂຕ​ກຽວ ທີ່​ຈະ​ສະໜອງ​ກອງ​ທຶນມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ​ພວກ​ແມ່ຍິງບຳ​ເຣີທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່.

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ ກັບ​ການ​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຮູບ​ປັ້ນ​ແມ່ຍິງບຳ​ເຣີ ​ໃກ້ໆ​ກົງສຸນ​ຍີ່ປຸ່ນໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້. ຮູບ​ປັ້ນທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃກ້​ກັບ​ສະຖານທູດ​ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປີ​ແລ້ວ.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທ​ດ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຮູ້ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຍີ່ປຸ່ນ​ໄດ້ ຮຽກ​ໂຕ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຂອງ​ຕົນ ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ຄວນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຕ່າ​ງໆ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG