ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຈະໂອ້ລົມກັນ ເລື່ອງການທູດ ຢູ່ເດີ່ນຕີກອຟ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການຮັບປະທານອາ ຫານທ່ຽງ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ແລະຕີກອຟຢູ່ລັດ Florida ແມ່ນມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ທີ່ຈະໃຫ້ການຄໍ້າປະ ກັນຕໍ່ຜູ້ນຳຍີ່ປຸ່ນວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ຈະຢືນ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບພັນທະມິດ 100 ເປີເຊັນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທີສອງ ທີ່ໄດ້ພົບປະຢ່າງເປັນທາງການ ກັບປະທານາທິບໍດີ Donald Trump.
ທ່ານ Abe ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະເລີ້ມຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ກັບປະທາທິບໍດີທີ່ເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໃນເວລານັ້ນ ໂດຍໄດ້ບິນໄປຍັງນະຄອນ New York ເພື່ອພົບປະກັບທ່ານ ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ລຸນຫລັງ ທີ່ນັກທຸລະກິດທ່ານນີ້ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.
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ເນື່ອງຈາກຄວາມສຳພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານທະຫານ ແລະການຄ້ານັ້ນ ຍີ່ປຸ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກ ນອກຈາກສືບຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈດີກັບຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ເປັນປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນໂຕກຽວ.
ແຕ່ວ່າຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນສຳນວນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ Trump ກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ.
ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນ ຜູ້ສະໝັກພັກຣີພັບບລິກັນທ່ານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດສະຫະລັດ ຈ່າຍເງິນສະໜັບນະໜູນເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຮັກສາຖານ ທັບສະຫະລັດແຫ່ງຕ່າງໆໄວ້ໃນປະເທດເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ບາງທີ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຂີ້ຮ້າຍເລີຍ ທີ່ຈະໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນມີນິວເຄລຍຂອງຕົນເພື່ອໃຊ້ໃນການຢັບຢັ້ງ
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