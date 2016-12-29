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ຍີ່ປຸ່ນ ຖືກ​ເພື່ອນບ້ານຕ້ອງຕິ ຫຼັງຈາກ ຢ້ຽມຢາມ ​ອະນຸສອນສະຖານທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັນນັ້ນ

ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ Yasukuni ໃນໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ, 17 ຕຸລາ 2016.

ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ Yasukuni ໃນໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ, 17 ຕຸລາ 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍີ່ປຸ່ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງຕິໂດຍ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທັງຫຼາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ ​
ທາງທະຫານ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ​ທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັນ​ນັ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້
ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ກຽດ​ໃຫ້​ພວກ​ທີ່​ເສຍສະລະ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ເຊື້ອ​ໄຂ​ໃນ​ສົງຄາມ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​ພວກ
ທີ່​ຖືກ​ຕັດສິນວ່າ​ມີໂທດ​ໃນ​ຄະດີອາດສະຍາກຳ​ສົງຄາມ​ຕ່າງໆ.

ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງກັນປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Tomomi Inada ທີ່​ສຸສານ Yasukuni ​ໃນ​ນະຄອນ Tokyo ສ້າງ​ຄວາມເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຈາກ​ຈີນ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທີ່​ຖື​ວ່າ​
ສຸສານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກຄວາມໂຫດຮ້າຍ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ເມື່ອ​ປາງສົງຄາມ ກ່ອນ​ແລະ​ຫຼັງ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ II ຕອນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ເອົາ​ຫຼາຍໆ​ອານາ​ເຂດ​ໃນ​ພາກ​
ພື້ນເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ.

“​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໃນ​ມູມມອງທາງ​ດ້ານ​ປະຫວັດ​ວາດ​ກໍ​ຕາມ ​
ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທັງ​ສອງ ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັນ ຈະ​ເປັນ​ທັງ​ມິ​ດ ຫຼື​ສັດ​ຕຸ​ກັນ ກໍ​ຕາມ
ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ໃດ ກໍ​ຕາມ​ແຕ່​ຈະ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ປາຖະ
ໜາ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ນັບຖື​ໃຫ້​ກຽດ​ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ເສຍ​ສະລະ​
ເລືອດ​ເນື້ອ​ເຊື້ອ​ໄຂ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ Inada ​ໄດ້​ບອກ​
​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຢ້ຽມຢາມ​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ສາຍ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ໄດ້​ມີ​ຮອຍ​ລ້າວທີ່​ຈີນ ​ເຫັນວ່າຍີ່ປຸ່ນ​ລັງເລໃຈໃນ​
ການ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​ໃນ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ​ ​ໃນ​ອະດີດ. ​ໂຄສົກ​ຂອງກະຊວງ​ການ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ Hua Chunying ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າ​ງບໍ່ພໍໃຈ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ​
ຄັ້ງ​ນີ້ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເຖິງຄວາມຜິດຂອງ​ຊາວ​ຍີ່​ຢຸ່ນ ໃນ​ປະວັດ​
ສາດ​ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນທີ່​ຜິດພາດ ມັນ​ຍັງ​ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ຂຸ່ນ​ເຄືອງ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມຢາມເກາະ Pearl Harbor ນຳ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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