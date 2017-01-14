ຍີ່ປຸ່ນ ຊອກຫາທາງ ຄວບຄຸມຈີນ ຂະນະທີ່ ທ່ານອາເບະ ຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ

ການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມຟີລິບປິນ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shinzo Abe ແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ ໃນອາທິດນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຕກຽວຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບມືກັບອິດທິພົນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຢູ່ໃນປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງໃນທາງຍຸດທະສາດດ້ານພູມສາດການເມືອງ ໂດຍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບການຫລັ່ງໄຫລ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນການຊ່ອຍເຫລືອແລະການລົງທຶນ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງພວກນັກວິເຄາະ.
ທ່ານ Abe ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນມະນີລາໃນວັນພະຫັດແລະໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ Davao ຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດ ອັນດັບສອງ ຂອງຟີລິບປິນ ໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ ພ້ອມທັງເປັນບ້ານເກີດ ຂອງປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte. ທ່ານເປັນປະມຸກປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານ Duterte ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາປີກາຍນີ້.
ທ່ານ Duterte ຢາກມີຄວາມສຳພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມໆກັບຈີນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດກັບຫລາຍໆປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ກາງຕໍ່ອາໄສສະຫະລັດໜ້ອຍລົງ. ສຳລັບຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ການມີຄວາມສຳພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຕົນຄວບຄຸມຈີນ ຊຶ່ງບໍ່ໄວ້ໃຈຍີ່ປຸ່ນນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຕກຽວແລະປັກກິ່ງຍັງໄດ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຂດນ້ຳແດນ ດິນໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ.
ທ່ານ Herman Kraft ອາຈານສອນລັດຖະສາດທີ່ມີຫາວິທະຍາໄລ Diliman ຂອງຟີລິບປິນກ່າວວ່າ “ຈາກຈຸດຢືນໃນດ້ານພູມສາດການເມືອງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຢ່າງ ນ້ອຍຈາກຈຸດຢືນຂອງຟີລິບປິນ ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ທີ່ລັດຖະບານ ທ່ານ Duterte ໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ.”
ທ່ານ Song Seng Wun ນັກເສດຖະສາດທະນາຄານເອກກະຊົນ CIMB ໃນສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນຟີລິບປິນໄດ້ປູພົມແດງຕ້ອນຮັບຈີນແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປະບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທາງທະເລ ລະຫວ່າງປັກກິ່ງ ກັບມະນີລາ ໄວ້ທາງຂ້າງ ທ່ານ Abe ບາງທີອາດຈະຄິດວ່າ ທ່ານຄວນໄປມີໜ້າທີ່ມະນີລາ ເພື່ອເປັນການຢ້ຳເຕືອນວ່າ ມີການລົງທຶນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງຍີ່ປຸ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
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