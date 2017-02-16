ນັກໂທດ ທີ່ຄຸກ ຈາກາຕ້າ ພາກັນຕື່ນເຕັ້ນ ຮ່ວມປ່ອນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ

ບາງທີ ເພາະວ່າ ປະຊາທິປະໄຕໃນອິນໂດເນເຊຍຍັງໜຸ່ມຢູ່ ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 19 ປີເທົ່ານັ້ນ ອິນໂດເນເຊຍຈຶ່ງປາກົດວ່າ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບໂອກາດການໄປປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ປະເທດໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດຢ່າງແປກໆແກ່ສິດທິປະຊາ ຊົນທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ. ແມ່ນແຕ່ພວກນັກໂທດ ຢູ່ໃນຄຸກຂອງປະເທດ ກໍລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຂົງເຂດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ຢູ່ທົ່ວ ອິນໂດເນເຊຍ ຮວມທັງບ່ອນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ການຢ່າງດຸເດືອດເອົາ ເອົາຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ Jakarta.
ເຖິງແມ່ນວ່າທະຫານບໍ່ສາມາດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ພວກນັກໂທດທີ່ຮັບໃຊ້ໂທດຕ່ຳກວ່າຫ້າປີສາມາດປ່ອນບັດໄດ້. ແລະຫລາຍພັນຄົນ ພາກັນປ່ອນບັດຢ່າງເປັນລະບຽບ ແມ່ນທັງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບ່ອນປ່ອນບັດຢູ່ຄຸກຕ່າງໆ ອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫຼວງ Jakarta ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແບ່ງແຍກຈຳນວນບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ ໃນນະຄອນ Jakarta ທີ່ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ໄດ້ຊະນະປະມານ 43 ເປີເຊັນ ອະດີດລັດ ຖະມົນຕີ ທ່ານ Anies Baswedan ໄດ້ຄະແນນປະມານ 40 ເປີເຊັນ ແລະທ່ານ Agus Yudhoyono ລູກຊາຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຮັບ
ຄະແນນ17 ເປີເຊັນ. ໃນເມື່ອວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ເປີເຊັນ ຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ທັງໝົດ ທ່ານ Ahok ແລະທ່ານ Baswedan ມີສິດຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບສຸດທ້າຍໃນເດືອນເມສາ ອີງຕາມກົດລະບຽບການເລືອກຕັ້ງຂອງນະຄອນຫຼວງ Jarkata.
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