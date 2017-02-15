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ການປ່ອນບັດ ເລືອກເອົາ ຜູ້ປົກຄອງ ຈາກາຕ້າ ປາກົດວ່າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບສອງ

ພາມລວມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາພົນລະເມືອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກນິ້ວກ້ອຍຂຶ້ນ ອັນເປັນສັນຍາລັກຂອງການໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງ ການເລືອກຕັ້ງ ເອົາຜູ້ປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ Jakarta ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017.

ພາມລວມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາພົນລະເມືອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກນິ້ວກ້ອຍຂຶ້ນ ອັນເປັນສັນຍາລັກຂອງການໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງ ການເລືອກຕັ້ງ ເອົາຜູ້ປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ Jakarta ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017.

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ການ​ນັບຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຜູ້​ປົກຄອງ​ນະຄອນຫລວງ​ຈາ​ກາ​ຕ້າ
​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຮອບ​ສອງ​ໃນ ​ເດືອນ​ເມສາ​ຈະມານີ້.

ການ​ສຳ​ຫຼວດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າທ່ານ Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ມີ​ຄະ​ແນນ
​ນຳ​ໜ້າ​ໝູ່​ ກາຍ 40 ​ເປີ​ເຊັນ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ. ທ່ານ Anies Baswedan ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເປັນ
​ທີ​ສອງ ຫຼຸດຜູ້​ທີ​ນຶ່ງ ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ທ່ານ Agus Harimurti Yudhoyono ​
ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ເປັນ​ທີ 3 ປະມານ 15 ​ເປີ​ເຊັນ.

ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ປະກາດ​ເທື່ອ ຈົນ​ເທົ່າວັນ​ທີ
27 ກຸມພາ.

ທ່ານ Purnama ຜູ້​ປົກຄອງ​ນະຄອນ​ຈາ​ກາ​ຕ້າ​ທີ່​ລົງ​ແຂ່ງຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງຕື່ມ​ອີກ ​ແມ່ນ
​ເປັນ​ຄົນ​ອິນໂດ​ເນ​ເຊ​ຍ​ເຊື້ອສາຍ​ຈີນ ​ແລະ ​ນັບຖື​ສາສະໜາ​ຄຣິສນຳ​ອີກ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ
​ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍສອງ​ຕໍ່. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຈາກ​ປະຊາ ຊົນ​ຊັ້ນກາງ ​ໃນ​
ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ​ແລະ​ປັບປຸງ
​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຊີວິດ ນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ໝິ່ນປະໝາດ​ ສາສະໜາ​ອິສລາມ ຊຶ່ງ
​ເປັນຄວາມ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ ປີ​ກາຍ ​ແລະ ​ທ່ານ​ກຳລັງ
​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຢູ່.

ຄູ່​ແຂ່ງ​ທັງ​ສອງ​ຂອງ​ທ່ານ Purnama ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ.

ທ່ານ Yudhoyono ມີ​ຊັ້ນ​ເປັນ​ພັນ​ຕີ ຈົນ​ເທົ່າ​ທ່ານ​ລາ​ອອກ ​ເພື່ອ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງຂັນ
​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ຂອງ​ທ່ານ Susilo Bambang Yudhoyono
ອະດີີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ ທ່ານ ບໍ່​ເຄີຍ​ຮັບ​
ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ມາ​ກ່ອນ​ກໍ​ຈິງ ທ່ານ​ໃຫ້ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​
ໃນ​ລະຫວ່າງ ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ວ່າ ທ່ານ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າຄອງ​ນະຄອນ
​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານ​ທ່ານ Baswedan ​ແມ່ນ​ເປັນ​ນັກວິຊາການ​ແລະ​ອະດີດ​ລັດຖະ​ມົນຕີ​ກະຊວງ​
ສຶກສາ ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ Joko “Jokowi” Widodo.

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