ອີຕາລີ ກູ້ໄພ ອົບພະຍົບ 1,000 ຄົນ ຢູ່ທະເລ ມີດີແຕເຣນຽນ

ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງອີຕາລີກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອພວກອົບພະຍົບປະມານ 1 ພັນ ຄົນ ຈາກເຮືອທີ່ຮົ່ວ ໃນທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຂະນະທີ່ມີການພົບເຫັນວ່າ ມີຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຮືອ 9 ລຳ ຊຶ່ງ 6 ລຳແມ່ນເປັນເຮືອຢາງ ແລະ 3 ລຳເປັນເຮືອໄມ້ ແລະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຕະຫຼອດມື້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຮືອຢາງລຳນຶ່ງ.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃສ່ເຮືອກູ້ໄພແລະນຳໄປຂຶ້ນ ຝັ່ງທີ່ເກາະຊີຊີລີ ແຕ່ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສັນຊາດຂອງພວກອົບພະຍົບເຫລົ່ານີ້.
ອົບພະຍົບສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຂ້າມທະເລຈາກລີເບຍໄປຫາອີຕາລີນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກອາຟຣິກາ ຫລືບໍ່ກໍພາກຕາເວັນອອກກາງຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະເສຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ພວກ ລັກລອບຂົນສົ່ງທາງທະເລ.
ມີອົບພະຍົບແລະພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍກວ່າ 180,000 ຄົນເດີນທາງໄປຮອດອີຕາລີໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນປະຫວັດການ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 5,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີກາຍທີ່ພະຍາຍາມຫາທາງຂ້າມທະເລເມດີແຕເຣນຽນ.
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