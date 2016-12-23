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ຕຳຫຼວດ ຂອງອີຕາລີ ສັງຫານ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ຕະຫຼາດ ຄຣິສມັສ ຢູ່ເບີລິນ

ຕຳຫຼວດຂອງອີຕາລີ ໃຊ້ຜ້າປິດລ້ອມ ບໍລິເວນ ສົບຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນຄຸ້ມ Sesto San Giovanni ຂອງນະຄອນ ມີລານ ຫລັງຈາກທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ, ວັນທີ 23 ທັນວາ 2016.

ຕຳຫຼວດຂອງອີຕາລີ ໃຊ້ຜ້າປິດລ້ອມ ບໍລິເວນ ສົບຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນຄຸ້ມ Sesto San Giovanni ຂອງນະຄອນ ມີລານ ຫລັງຈາກທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ, ວັນທີ 23 ທັນວາ 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຕາລີ ກ່າວວ່າ ຊາຍຊາວຕູນີເຊຍ ທີ່ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ​ໃນ ການປະຕິບັດການໂຈມຕີ ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ ຄຣິສມັສ ໃນນະຄອນເບີລິນ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໂດຍຕຳຫຼວດ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນນະຄອນມີລານ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອີຕາລີ ທ່ານ Marco Minniti (ຊ້າຍ) and ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານ Franco Gabrielli ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນນະຄອນ Rome ຂອງອີຕາລີ, ເພື່ອປະກາດວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກ ຢູ່ທີ່ເບີລິນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕອບໂຕ້ກັນ ຢູ່ໃນຊານເມືອງທາງພາກເໜືອ ຂອງນະຄອນ ມີລານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອີຕາລີ ທ່ານ Marco Minniti (ຊ້າຍ) and ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານ Franco Gabrielli ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນນະຄອນ Rome ຂອງອີຕາລີ, ເພື່ອປະກາດວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກ ຢູ່ທີ່ເບີລິນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕອບໂຕ້ກັນ ຢູ່ໃນຊານເມືອງທາງພາກເໜືອ ຂອງນະຄອນ ມີລານ.


ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອີຕາລີ ທ່ານ Marco Minniti ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ “ບໍ່ມີຄວາມ ສົງໄສເລີຍ” ວ່າ ຊາຍທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕອບໂຕ້ກັນກັບຕຳຫຼວດນັ້ນ
ແມ່ນ ທ້າວ Anis Amri ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່​ສຳຄັນສຸດ ໃນການໂຈມຕີຕະຫຼາດ ຂອງ ເຢຍຣະມັນ.

ແຫລ່ງຂ່າວຂອງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຊາວຕູນີເຊຍ ອາຍຸ 24 ປີຄົນ​ນີ້ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາດຕະເວນທຳມະດາ ບອກໃຫ້ຢຸດ ຢູ່ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟ Sesto San Giovanni ທີ່ເປັນຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນ ມີລານ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້. ແຫລ່ງຂ່າວກ່າວ ອີກວ່າ ລາວດຶງເອົາປືນກະບອກໜຶ່ງອອກມາ ໃນເວລາທີ່ຖືກຖາມ​ເບິ່ງເອກະສານ
ປະຈຳ​ຕົວຂອງລາວ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຍິງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນດັ່ງກ່າວ ບາດເຈັບ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວເອງ ຈະຖືກຂ້າຕາຍ.

ຕຳຫຼວດຂອງອີຕາລີ ໃຊ້ຜ້າປິດລ້ອມ ບໍລິເວນ ສົບຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໃນຄຸ້ມ Sesto San Giovanni ຫລັງຈາກທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ ຂອງນະຄອນ ມີລານ, ວັນທີ 23 ທັນວາ 2016.

ຕຳຫຼວດຂອງອີຕາລີ ໃຊ້ຜ້າປິດລ້ອມ ບໍລິເວນ ສົບຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໃນຄຸ້ມ Sesto San Giovanni ຫລັງຈາກທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ ຂອງນະຄອນ ມີລານ, ວັນທີ 23 ທັນວາ 2016.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ Tobias Plate ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ
​ທີ່​ນະຄອນ​ເບີ​ລິນ ວ່າ ​ເຢຍຣະມັນຮູ້ສຶກ​ໂລ່ງ​ໃຈ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ການ​ຍິງ ທ້າວ
Amri. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເ​ພີ້ມຂຶ້ນວ່າຜູ້ກ່ຽວ ​ແມ່ນ​
ບຸກຄົນ​ ທີ່​ທາງ​ການ​ຕ້ອງການ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ໂຈ​ມຕີ. ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ພິສູດ​ວ່າ ​ເປັນ
ຄວາມ​ຈິງ ທາງ​ກະຊວງ ແມ່ນ​ຮູ້ສຶກ​ໂລ່ງ​ໃຈ​ ທີ່​ວ່າ​ຜູ້ກ່ຽວ​ ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ ອີກ​ຕໍ່​
ໄປ​ແລ້ວ.”

ທ້າວ Amri ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ການຂໍລີ້ໄພ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສິ້ງຊອມ ຂອງ
ຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າ ລາວອາດພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊື້ອາວຸດ ເພື່ອທຳ ການໂຈມຕີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ການສືບສວນສອບສວນ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຢຍຣະມັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້
ພົບເຫັນ ເອກະສານປະຈຳໂຕຕ່າງໆ ແລະ ຮອຍນິ້ວມື ໃນຫ້ອງຂັບລົດບັນທຸກ.

ຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ເມື່ອ 6 ເດືອນກ່ອນ ແຕ່ລາວ ກໍບໍ່ ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບໄປຍັງ ຕູນີເຊຍ ຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານຂອງລາວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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