ການຕັດສິນ ຂອງສານທະຫານ ອິສຣາແອລ ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ສານທະຫານຂອງ Israel ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ທະຫານໜຸ່ມນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງ ມີຄວາມຜິດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຖານຍິງສັງຫານ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຊາວປາແລສໄຕນ໌ຄົນນຶ່ງ ທີ່ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະບໍ່ມີຜູ້ຊ່ອຍ ໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫລື West Bank.
ຄຳຕັດສິນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈຸດສຸດຍອດ ຂອງເຫດການທີ່ວຸ້ນວາຍ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈແລະສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ທີ່ກອງທັບຕ້ອງໄດ້ປະນາມການກະທຳຂອງທະຫານ ໃນຂະນະທີ່ມີການໂຈມຕີ ຊາວປາແລສໄຕ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສາທາລະນະຊົນພາກັນຕົກໃຈນັ້ນແມ່ນວ່າ ໜຸ່ມນ້ອຍອິສຣາແອລ ທີ່ທຳການໂຈມຕີຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນສະໜາມລົບ ໄດ້ຖືກນຳມາຂຶ້ນສານ ແບບວ່າລາວກະ ທຳຜິດຄືກັບຄົນຮ້າຍທົ່ວໄປນັ້ນ.
“ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ນອນຢູ່ກັບພື້ນ ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຈະ ຕອບໂຕ້ຄືນ ທີ່ບໍ່ສົມຄວນນັ້ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ພັນເອກ Maya Heller ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະ ກາດຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
ເຫດການທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອ 9 ເດືອນກ່ອນ ທີ່ເມືອງ Herbron ໃນເຂດ West Bank ລະຫວ່າງຄື້ນຟອງການໂຈມຕີຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການລຸກຮືຂຶ້ນ
ດ້ວຍການໃຊ້ມີດ.” ຊາວປາແລສໄຕຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ແທງທະຫານ ແລະຖືກ“ຕອບໂຕ້” ໂດຍ ກອງກຳລັງຂອງ Israel ໂດຍນອນຢູ່ກັບພື້ນດິນບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງ.
ຕໍ່ມາ ໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ບັນທຶກພາບສິບໂທນຶ່ງໄວ 19 ປີ ທ້າວ Elor Azaria ໄດ້ແນປືນຂອງລາວໃສ່ຜູ້ໂຈມຕີ ແລ້ວຍິງລາວທີ່ຫົວ. ທະຫານຄົນນີ້ ໄດ້ອ້າງວ່າ ລາວ ຢ້ານກົວທີ່ວ່າ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ອາດຈະມີກັບລະເບີດໃນຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ວ່າ ຜູ້ບັນຊາການ ໄດ້ປະຕິເສດໃນທັນທີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ໂຈມຕີນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນອັນຕະ
ລາຍໃດໆ ແລະທ້າວ Azaria ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງທະຫານ ຊຶ່ງຄະດີນີ້ ກໍໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກສານ.
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