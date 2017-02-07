ສະພາອິສຣາແອລ ອອກກົດໝາຍ ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຊາວຢິວ 4,000 ຄົນ ໃນດິນແດນປາແລສໄຕນ໌

ສະພາອິສຣາແອລ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຊຶ່ງແນ່ນອນ ຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແລະເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກມີຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ອິສຣາແອລ.
ສະພາ Knesset ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 60 ຕໍ່ 52 ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວຢີວ 4,000 ຄົນ ມີຜົນຢ້ອນຫລັງ ຢູ່ດິນແດນສ່ວນໂຕຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນຊຶ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນປະເທດໃນອະນາຄົດ.
ບັນດາສະມາຊິສະພາອິສຣາແອລ ທັງຝ່າຍຂວາ ແລະຊ້າຍ ໄດ້ອະພິປາຍກັນຢ່າງເຜັດຮ້ອນກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ເປັນບັນຫາໂຕແຍ້ງດັ່ງກ່າວ. ຝ່າຍຄ້ານຮ້ອງວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນການຍຶດເອົາ ເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ແລະກ່າວວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ອິສຣາແອລຖືກຟ້ອງ ຂຶ້ນສານອາດຍາສາ ກົນທີ່ນະຄອນ Hague.
ສະມາຊິກສະພາຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ມາດຕະການນີ້ “ເປັນບອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ປະເທດອິສ ຣາແອລ” ແລະກ່າວວ່າ ມັນຂັດກັບກົດໝາຍອິສຣາແອລ. ອະທິໄອຍະການອິສຣາ ແອລ ຮ້ອງວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ.
ບັນດາສະມາຊິກຫົວຊາດນິຍົມ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຊາວຢີວ ມີຄວາມສຳພັນກັບດິນແດນແຫ່ງນີ້ແລະກໍມີສິດທີ່ຈະຄອບຄອງໄດ້. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງອິສຣາແອລແລະປະຕິເສດວ່າບໍ່ແມ່ນຫົນທາງໄປ ສູ່ການປະກາດຮວມເອົາເປັນດິນແດນອິສຣາແອລ.
ຊາວປາແລສໄຕນ໌ພາກກັນມີຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ສຸດ.
ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີປາແອລສໄຕນ໌ ທ່ານ Mahmood Abbas ກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນການ
ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊຶ່ງມີແຕ່ຈະນຳໄປສູ່ການບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງແລະຄວາມວຸ້ນວາຍຕື່ມຂຶ້ນ ແລະຮ້ອງກົດໝາຍວ່າ “ເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ໂຄສົກແກ່ອົງການປົດປ່ອຍປາແລສໄຕນ໌ ຫລື PLO ໄດ້ປະນາມວ່າ “ເຮັດໃຫ້ ການລັດຂະໂມຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ເຖິງແມ່ນວ່່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ບັນຈຸຂໍ້ກຳໜົດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ຫລືເອົາດິນແດນແຫ່ງອື່ນໃຫ້ແທນເພື່ອເປັນການແລກ ປ່ຽນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Nethanyahu ໄດ້ບິນກັບຄືນຈາກນະຄອນລອນດອນ ເວລາມີການລົງຄະແນນສຽງເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການປະສານງານ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ກ່ອນຈະລົງນາມ.
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