ຄະນະລັດຖະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງອິສຣາແອລ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດການຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນ
|ຖານໃໝ່ຂອງຊາວຢິວເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບ 25 ປີ ຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ
ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດັນ ໃນຂະນະທີ່ເຈລະຈາຫາລືກັບສະຫະລັດກ່ຽວກັບກິດຈະການໃນ
ອະນາຄົດ.ບ້ານເຮືອນຂອງຊາວຢີວ ທີ່ໄດ້ປຸກສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ
ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດັນຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ນັ້ນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມໄດ້.
ການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃກ້ໆກັບເມືອງ Shilo ຈະ
ເປັນການກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂດຍສິ້ນເຊີງເທື່ອທຳອິດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນ
ຍາວ່າ ຈະປຸກສ້າງເຮືອນໃໝ່ຫລາຍຮ້ອຍຫລັງ ໃຫ້ແກ່່ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໄດ້ຖືກບັງ
ຄັບໃຫ້ປະຖິ້ມບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນເຂດບ້ານໃໝ່ Amona ຊຶ່ງສານສູງສຸດໄດ້ ປະກາດວ່າ
ເປັນການກໍ່ສ້າງຜິດກົດໝາຍໃສ່ດິນແດນຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌ນັ້ນ. ບານໃໝ່ດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ຖືກທຳລາຍໄປແລ້ວ.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານບ່ອນໃໝ່ນີ້ ຈະສ້າງໃກ້ກັບບ້ານ Amona ຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນ
ຕົກ ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດັນ ໃນດິນແດນທີ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ເປັນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ.
ຊາວປາແລສໄຕນ໌ຖືວ່າ ການຕ້ັງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຢີວ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມານັ້ນເປັນ
ການຂັດຂວາງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສັນຕິພາບ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຫັນວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຢີວຜິດກົດໝາຍ
ແຕ່ວ່າທຳນຽບຂາວ ຂອງປະທາທິບໍດີ Trump ບໍ່ໄດ້ເດີນຕາມຮອຍອະດີດລັດຖະບານ
ທ່ານ Obama ທີ່ໄດ້ປະນາມຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ນະໂຍບາຍອິສຣາແອລ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຸບປະສັກຂັດຂວາງຕໍ່ສັນຕິພາບກໍຈິງ ແຕ່ການກິດຈະການທີ່
ບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່ສັນ ຕິພາບ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທຳນຽບຂາວຍິນດີກັບການປະກາດກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງອິສ
ຣາແອລທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ເວລາຮັບ
ຮອງເອົານະໂຍບາຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລແລະສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດການເຈລະຈາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່.
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