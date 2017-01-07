ອິສຣາແອລ ຕັດເງິນ 6 ລ້ານໂດລາ ຈາກ ສປຊ ຍ້ອນການລົງມະຕິ ຕັ້ງບ້ານໃໝ່

ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະກັກເງິນ ຈຳນວນ 6 ລ້ານໂດລາ ຈາກການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ປະຈຳປີແກ່ສະຫະປະຊາດ ຫລັງຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລົງມະ ຕິໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລ ຍຸຕິ “ກິດຈະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງອິສຣາ ແອລ ຢູ່ໃນເຂດຍຶດຄອງປາແລສໄຕນ໌.” ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ອອກສຽງ ໃນການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບມະຕິດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປີດຫົນທາງ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ 14 ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນເອກກະສັນ.
ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອິສຣາແອລ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ເງິນຈຳນວນ 6 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຕັດຈາກຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ 40 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ສະຫະປະຊາດນັ້ນ ແມ່ນເປັນເງິນທຶນທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຊາວປາແລສໄຕນ໌.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Danny Danon ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນສຳລັບອິສຣາແອລທີ່ຈະໃຫ້ທຶນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກເຮົາຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ."
ຜູ້ຕາງໜ້າອິສລາມແອລ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີທ່າທາງວ່າອິສຣາແອລຈະເອົາບາດກ້າວອື່ນໆອີກ ທີ່ແນໃສ່ “ເພື່ອຍຸຕິກິດຈະການຕໍ່ຕ້ານອິສຣາ ແອລ.” ຫລັງຈາກທ່ານ Donald Trump ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນການເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງຍັດຕິປະນາມທ່າທີສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຕິຕຽນລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ທີ່ບໍ່ອອກສຽງ ໃນການລົງຄະແນນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຮ້ອງການບໍ່ອອກສຽງຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການລົງມະຕິຂອງສະຫະປະຊາດວ່າ “ເປັນ ທີ່ໜ້າອັບອາຍ” ຕໍ່ພັນລະມິດທີ່ມີມາແຕ່ໃດຂອງວໍຊິງຕັນ.
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