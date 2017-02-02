Israel ກວດລ້າງ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຊາວຢິວ ອອກຈາກເຂດ Amona

ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງ Israel ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອກວດລ້າງຊາວຢິວ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອ ຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດຝ່ັງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນຫຼື West Bank.
ການປະຕິບັດງານເພື່ອກວດລ້າງຜູ້ຄົນອອກຈາກເຂດ Amona ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ດ້ວຍການປະເຊີນໜ້າລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດກັບປະຊາຊົນ ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ແລະພວກປະທ້ວງ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຈັດວາງເຄື່ອງກີດຂວາງແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່.
ພວກປະທ້ວງທີ່ໂກດແຄ້ນ ແລະພວກທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກຕຳຫຼວດວ່າ “ຊາວຢິວ ບໍ່ຂັບໄລ່ຊາວຢິວດອກ.” ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມານ 20 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ.
ຈົນມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ການເພັ່ງເລັງ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວັດຊາວຢິວ ໃນເຂດ Amona ບ່ອນທີ່ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫມ່ ໄດ້ວາງແຜນການຢູ່ຂ້າງໃນ.
ສານສູງສຸດ Israel ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃນປີ 2014 ທີ່ວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ເຂດ Amona ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນດິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ແລະມັນຈຶ່ງຄວນຖືກຈະຖືກມ້າງອອກ ພາຍໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ Israel ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນຄະດີນີ້.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ 3000 ຫຼັງ ເພື່ອທີ່ຈະຍົກຍ້າຍພວກທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ນີ້ ແລະພວກອື່ນໆໃນເຂດ West Bank.
ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ Amona ທີ່ ຕັ້ງຮາກເຫົ້ງາ ແລະພວກທີ່ສະໜັບ ສະໜຸນຊະຕາກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊາວອາຣັບ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານໝູ່ບ້ານປາ ແລສໄຕນ໌ ໄດ້ພາກັນຕົບມືແລະຈັບມື. ທ່ານ Ibahim Yakoobໄວ 56 ປີ ຊາວນາປາແລສໄຕນ໌
ຜູ້ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງດິນສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງໃນເຂດ Amona ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ເຫັນພວກທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫມ່ນີ້ ໄດ້ອອກຈາກຜືນດິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂະບວນຂົນຍ້າຍຖືກຍ້າຍອອກໄປແລ້ວ. ທາງສານນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນນານແລ້ວ ກໍຕາມ.”
ເຂດ Amona ແມ່ນເຂດທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ມີປະມານ 100 ບ້ານເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຖືກທຳລາຍ ໃນເຂດ West Bank ໂດຍປາດສະຈາກໃບອະນຸຍາດແຕ່ວ່າໂດຍຮວມ ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນໂດຍລັດຖະບານ Israel. ການສ້າງບ້ານເຮືອນ ໃນຊຸມປີ 1990 ຢູ່ເຂດ Amona ໄດ້ກວມເອົາພູດອຍທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ ທີ່ສາມາດແນມອອກໄປເບິ່ງຮ່ວມພູ ຫາໝູ່ບ້ານປາແລສໄຕນ໌.
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