ເຫດລະເບີດ ໃກ້ເມືອງ al-Bab ໃນຊີເຣຍ ສັງຫານ ຫຼາຍສິບຄົນ

ການໂຈມຕີດ້ວຍລົດລະເບີດສະຫຼະຊີບ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 35 ຄົນແລະ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ທີ່ບ້ານໆນຶ່ງຂອງຊີເຣຍໃກ້ກັບເມືອງ al-Bab ບໍ່ເທົ່າ
ໃດມື້ ຫລັງຈາກກຳລັງເທີກີ ແລະພວກຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ເປັນພັນທະມິດໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງຫົວເມືອງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ເຫດລະເບີດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເກີດຂຶ້ນທີ່ດ່ານກວດຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານໃນບ້ານ Sousian
ໂດຍໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນພ້ອມດ້ວຍກຳລັງຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ.
ປະຊາຊົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນເພື່ອຂໍ
ໃບອະນຸຍາດທີ່ຈະກັບຄືນໄປຍັງເມືອງ al-Bab ຊຶ່ງໄດ້ເກີດການສູ້ລົບຢ່າງໜັກມາໄດ້
ຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ກຳລັງຂອງເທີກີແລະພວກຕໍ່ຕ້ານເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງ
ຈາກພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ຖອນອອກໄປເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບກັນສິ້ນສຸດ
ລົງຢູ່ໃນເຂດທີ່ໝັ້ນດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນເທີ
ກີແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວຊີເຣຍ.
ທ່ານ Fikri Isik ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
Anadolu ຂອງທາງການເທີກີວ່າ ເມືອງ al-Bab ເກືອບທັງໝົດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຄວບຄຸມໃນເວລານີ້ແລະການປະຕິບັດງານເພື່ອກວດລ້າງກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມມີລາຍງານວ່າ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າລົງໃຕ້ໄປຍັງເຂດຄວບ
ຄຸມຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໃນຊີເຣຍ. ມີພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ພຽງບໍ່
ເທົ່າໃດ ຍັງຫລົບລີ້ຢູ່ ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ປົນກັບປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ອີງຕາມ
ລາຍງານຂ່າວຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງ ຈາກເທີກີ
ພວມທຳການກວດລ້າງຢູ່ຕາມຄຸ້ມຕ່າງໆໃນເມືອງ al-Bab.
ຫົວໜ້າກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໃນຊີເຣຍ ທ່ານ Rami Abdulrahman ກ່າວວ່າ
“ຄຸ້ມນຶ່ງທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນມີການກວດລ້າງ
ເທື່ອ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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