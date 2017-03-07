ກຳລັງອີຣັກ ຍຶດຕຶກໂຮງການ ລັດຖະບານ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ເມືອງ Mosul

ກອງທັບອີຣັກກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຕຶກໂຮງການລັດຖະບານທີ່ສຳຄັນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Mosul ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ການບຸກຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການບຸກໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜຸນຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງແນວໂຮມທີ່ໄດ້ນຳພາໂດຍສະຫະ ລັດ ເພື່ອເຂົ້າ
ຍຶດເອົາຄືນ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນເມືອງສຳຄັນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ໃນອີຣັກ ທີ່ຍັງຄວບຄຸມ
ໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ ເມືອງ Mosul ໃນກາງປີ 2014 ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ທາງພາກເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ ພ້ອມທັງ
ພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ອີຣັກໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ Mosul ກັບຄືນມາໃນເດືອນມັງກອນ
ຫລັງຈາກມີການສູ້ລົບກັນເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. ບັດນີ້ການເພັ່ງເລັງ ແມ່ນແນໃສ່ອີກ
ຟາກນຶ່ງຂອງແມ່ນໍ້າ Tigris ບ່ອນທີ່ມີການສູ້ລົບກັນຮອບໃໝ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອສອງອາ
ທິດກ່ອນ.
ຂົວຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຟາກຝັ່ງຂອງເມືອງ Mosul ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ ຫລືບໍ່ກໍຖືກທຳລາຍໝົດ ແຕ່ກອງທັບອີຣັກກ່າວວ່າ ບັດນີ້ຕົນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ
ພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວທີ່ມີຂົວສອງແຫ່ງຊຶ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍ
ຂຶ້ນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງທະຫານ ແລະສຳພາ ລະຕ່າງໆ.
ການສູ້ລົບຢູ່ໃນເມືອງ Mosul ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່
ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ລາຍງານວ່າ ຫລາຍ
ພັນຄົນໄດ້ພາກັນຫລົບໜີໃນແຕ່ລະມື້.
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