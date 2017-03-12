ກອງກຳລັງ ອີຣັກ ເຄື່ອນທີ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ໂມຊູລ

ພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ກຳລັງບຸກດັນເລິກເຂົ້າໄປໃນພາກ
ຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ ໂມຊູລ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອ ຍຶດສະຖານທີ່ ທີ່ຍັງຖືກຄວບຄຸມ
ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມຢູ່.
ນາຍພົນຕີ ຂອງກຸ່ມທະຫານ ອີຣັກ ທ່ານ Maan al- Saadi ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
ຝຣັ່ງ ວ່າ “ຫຼາຍກວ່າ 3 ສ່ວນ” ຂອງພາກຕາ ເວັນຕົກຂອງເມືອງ ໂມຊູລ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ການຄວບຄຸມຂອງໜ່ວຍທະຫານ ອີຣັກແລ້ວ.
ຄວັນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວໃນວັນ
ອາທິດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກຫຼາຍຄັ້ງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຜັກດັນຄັ້ງທຳອິດເຂົ້າໄປໃນຟາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງໂດຍລັດຖະບານ
ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ບັນດາຜູ້ບັນຊາການ ສະຫະລັດ ແລະ
ອີຣັກ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນທີ່ດຸເດືອດໂດຍພວກ IS ວ່າ ກອງກຳລັງຫົວຮຸນ ແຮງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມເຂດຕົວເມືອງແຫ່ງສຸດທ້າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂອງ
ພວກເຂົາ ໃນປະເທດທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍຍໍ່າຍີ.
ກອງທັບພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ, ທີ່ຖືກສົ່ງໄປເປັນຄູຝຶກສອນ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນຳ
ຢ່າງເປັນທາງການ, ກໍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກອງກຳລັງ ອີຣັກ ໃນການບຸກໂຈມຕີເມືອງ ໂມຊູລ.
ກອງກຳລັງ ອີຣັກ ໄດ້ຍຶດຄືນພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງໃນຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກການບຸກ
ໂຈມຕີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາປີທີ່ຜ່ານມາ.
ພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວ.
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