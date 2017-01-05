ທີ່ປຶກສາ ດ້ານທະຫານ ສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ສອງທົບ ເປັນ 450 ຄົນ ຢູ່ໃນອີຣັກ

ກຸ່ມແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນທີ່ປຶກສາດ້ານທະຫານ ທີ່ໃຫ້ ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ກຳລັງທະຫານອີຣັກ ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຂຶ້ນສອງເທົ່າ ເປັນ 450 ຄົນ.
ໂຄສົກຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍຶດຄືນເມືອງ Mosul ໄດ້ກ່າວໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ວ່າ ຈຳນວນທີ່ປຶກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຈະຊ່ອຍເລັ່ງລັດໃນການ ສູ້ລົບ.
ພັນເອກ John Dorrian ໂຄສົກຂອງກຸ່ມແນວໂຮມ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງ ວີດີໂອ ຈາກນະຄອນຫຼວງແບັກແດັດ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນ ທີ່ປຶກສາ ແລະ
ກຳລັງ ຊ່ອຍເຫຼືອ ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກ ຫຼື
ISF ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ການແນະນຳພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກ້າວໄປ
ໜ້າ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານທັງຫຼາຍ ປະສານງານກັນດ້ວຍດີ.”
ມີທະຫານອາເມຣິກັນ ປະມານ 5,000 ຄົນ ປະຈຳການຢູ່ໃນອີຣັກ ອີງຕາມກຸ່ມແນວ ໂຮມດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຳລັງພິເສດ ຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ ກັບພວກຫົວ
ຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ທາງພາກພື້ນດິນ ໃນສະໜາມລົບ.
ປະຊາຊົນອີຣັກຫຼາຍກວ່າ 125,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຈາກຖິ່ນຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີເມືອງ Mosul ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີກາຍນີ້ ເປັນ
ຕົ້ນມາ ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກະປະມານວ່າ ມີພວກນັກລົບລັດອິສລາມ ເຫຼືອຢູ່ 3,000 ຫາ 5,000
ຄົນ ໃນເມືອງ Mosul.
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