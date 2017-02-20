ອີຣັກ ດິ້ນລົນສ້າງກະສິກຳຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກຫລາຍປີ ຂອງຄວາມພິນາດ ແລະຖືກປ່ອຍປະ

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ພວກຊາວນາອີຣັກ ທີ່ພາກັນກັບຄືນບ້ານເຮືອນຫລັງຈາກຂົງເຂດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນວ່າ ທົ່ງນາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ແລະເຄື່ອງຈັກກໍເປ່ເພ. ການທຳລາຍຕໍ່ເຂດ ທີ່ສຳຄັນ
ສຸດທາງດ້ານກະສິກຳຂອງອີຣັກ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານອາ ຫານຂອງ
ປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງ ຂອງ Saddam Hussein ນັ້ນ
ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Zlatica Hoke ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູການກະສິກຳ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນທີ່ອຸດົມສົມບູນດັ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
Nineveh ໄດ້ເປັນຂົງເຂດປູກຝັງໃຫຍ່ສຸດຂອງອີຣັກ ກ່ອນທີ່ກຸ່ມລັດອິສລາມເຂົ້າ
ມາຄວບຄຸມ. ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໂດຍສະເພາະເປັນບ່່ອນຜະລິດເຂົ້າ
ເບລ່ ແລະເຂົ້າ barley. ທົ່ງນາທ້າວ Sami Yuhanna ເຄີຍຜະລິດເຂົ້າເບລ່ 100
ໂຕນຕໍ່ປີ. ແຕ່ວ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ພົບເຫັນຫລັງຈາກກັບ ຄືນມາບ້ານເຮືອນແລ້ວ.
ທ້າວ Sami ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດສ້າງສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄືນໄດ້ຢ່າງ ໃດ?
ຫລັງຈາກເມືອງ Mosul ໄດ້ແຕກໃນປີ 2014 ແລ້ວພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍຶດເອົາ
ເຂົ້າເບລ່ ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂຕນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນຢູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ຂອງລັດ
ຖະບານແລະຂາຍເຄື່ອງຈັກກະສິກຳທັງໝົດ 40 ເປີເຊັນ. ເວລາເຂົາ ເຈົ້າຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກໄປ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາໄປນຳໄດ້.
ທ່ານ Aref Hassan ຈາກສະມາຄົມຊາວໄຮ່ຊາວນາໃນເມືອງ Basheeqa
ກ່າວວ່າ “ສວນໝາກ Olive ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນສະ
ພາບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງແທ້ໆ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ເຫັນສວນໝາກ Olive ກ່ອນໜ້າ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາ ທ່ານຈະສາມາດມອງເຫັນໄດ້ວ່າ
ມັນ ເປັນໄພພິບັດ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ປະລະເບີດຝັງດິນທີ່ບໍ່ທັນແຕກຝັງຊະຊາຍ
ຢັ່ງ ຢາຍຢູ່. ພວກຊາວໄຮ່ຊາວສວນຫວັງວ່າ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດສາກົນຈະ
ຊ່ວຍ ເຂົາເຈົ້າເກັບກູ້ລະເບີດອອກ.
ທ່ານ Aref Hassan ກ່່າວວ່າ “ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນເຂດແນວໜ້າໃນການ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດອິສລາມ ແລະມັນເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ. ພວກຊາວສວນ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຫາດິນດອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.”
ສູນກາງຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CARDA
ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍຫລືອອີຣັກປູກຕົ້ນໝາກ date ຄືນໃໝ່.
ທ່ານ Abdul Adheem Kadhim ຈາກຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ໃນດ້ານການເພາະປູກ
ກ່າວວ່າ “ຫລັກສູດພື້ນເມືອງ ໃນການປູກຕົ້ນໝາກ date ບໍ່ເປັນຫລັກສູດທີ່ດີ
ເລີດ ເພື່ອຮັບມືກັບການຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຕົ້ນໝາກ date. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ອນ ໃນວິທີການທີ່ໃຊ້ແຊລເພື່ອແຜ່ພັນ.”
ກ່ອນເກີດສົງຄາມໃນປີ 1980 ກັບອີຣ່ານ ອີຣັກມີຕົ້ນໝາກ date 30 ລ້ານ ຕົ້ນແລະຜະລິດໝາກ date ໄດ້ນຶ່ງລ້ານໂຕນໃນແຕ່ລະປີ. ມັນໄດ້ຖືກປະປ່ອຍ
ມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ Saddam Hussein ຊຶ່ງໄດ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ນັ້ນລົງເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະຜົນຜະລິດໝາກ date ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຫລຸດ ລົງໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງລ້ານໂຕນ.
ທ່ານ Abdul Adheem ກ່າວວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສວນໝາກ date ໄດ້ຕາຍ
ໝົດກ້ຽງເນື່ອງຈາກເຫດການຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງ Basra ທີ່ໄດ້ນຳພາໄປສູ່ການສູນພັນ ຂອງຕົ້ນໝາກ date ທີ່ໃຫ້ຜົນດີ ຫລາຍໆຊະ
ນິດ. ໝາກ date ອີກຫລາຍຊະນິດທີ່ປູກເພື່ອການຄ້າຂາຍກໍໄດ້ຫາຍສາບ
ສູນໄປເຊັ່ນກັນ."
ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າໃນການປູກຕົ້ນໝາກ date ທີ່ນະຄອນ Basra ສາມາດຜະລິດ
ຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ປະມານ 1,500 ຫາ 2,000 ຕົ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະວາງແຜນ
ໄວ້ວ່າ ຈະເພີ້ມການຜະລິດຂຶ້ນຕື່ມອີກ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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