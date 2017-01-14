ສະຫະລັດ ຕື່ນເຕັ້ນ ກັບຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ກຳລັງອີຣັກ ຢູ່ເມືອງໂມຊູລ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການບຸກໂຈມຕີຮອບຫລ້າສຸດຂອງກຳລັງອີຣັກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ Mosul ໂດຍໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າເວລານີ້ກຳລັງອີຣັກເຂົ້າ ຢຶດເອົາຕຶກໂຮງການລັດຖະບານຫຼັງນຶ່ງຈາກພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ກຳລັງອີຣັກ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາ ຕຶກສະພາແຂວງ Ninevah ຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງ ກ່າວໄດ້ແລ້ວ ແລະຊັກທຸງຊາດຂອງອີຣັກຂຶ້ນສູ່ປາຍເສົາ.
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Elissa Slotkin ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ “ມັນເປັນທັງໄຊຊະນະໃນດ້ານສັນຍາລັກແລະໄຊຊະນະໃນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳເລັດຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນທີ່ຈຳເປັນ.”
ນອກນັ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້ ກຳລັງພິເສດຂອງອີຣັກຍັງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດມະຫາວິທະ ຍາໄລເມືອງ Mosul ແລະກໍເຂົ້າຢຶດບໍລິເວນ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ພ້ອມໆກັບເຂດຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້. ພວກທີ່ເຫັ ເຫດການ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ແລະມີລາຍງານວ່າໄດ້ເກີດການປະທະກັນຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນບາງເຂດ.
ພັນເອກ John Korrian ໂຄສົກຂອງປະຕິບັດການ Inherent Resolve ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຍັງມີວຽກງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ການມີໜ້າຂອງ ກຸ່ມລັດອິສລາມຫຼື ISIL ໃນເມືອງ Mosul ແມ່ນກຳລັງໝົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ຄວາມຄືບໜ້າຫລ້າສຸດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນການເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງ Mosul ຄືນແມ່ນມີຂຶ້ນໃນເຂດກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ໂຄສົກຂອງໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານກໍ່ ການຮ້າຍຂອງອີຣັກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນ ຍັງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປເຖິງ ຂົວ 2 ແຫ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 5 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກຕາເວັນອອກແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງທີ່ຖືກຕັດຂາດໂດຍແມ່ນ້ຳໄທກຣິສນັ້ນ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຍັງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໂດຍເຕືອນວ່າ ການສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອີຣັກ ມີທ່າທາງວ່າ ຍັງອີກດົນຈຶ່ງຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນ.
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