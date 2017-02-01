ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບ
ເອົາບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳຈະບໍ່ເຮັດ “ຫູໜວກ
ຕາບອດ” ກ່ຽວກັບການກະທຳດັ່ງກ່າວ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Niki Haley ທີ່ກ່າວ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານນາງ Haley ກ່າວເປັນເວລາສັ້ນໆ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເທື່ອທຳອິດ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກໃຫ້ມີການປະຊຸມກັນ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອຫາລືໃນສິ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າອີຣ່ານໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນ
ໄຟຂະໜາດກາງ ທີ່ມີການຍິງທົດລອງເມື່ອວັນທີ 29 ມັງກອນ ໃນມື້ວັນອາທິດ
ຊຶ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານ Mohammed Javad Zarif ບໍ່ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນຫຼືປະຕິເສດ ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ລູກສອນໄຟບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ນິວເຄລຍ. ອີຣ່ານ
ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟທີ່ເຮັດຢູ່ໃນອີຣ່ານໂຈມຕີປະເທດໃດ ປະເທດນຶ່ງເດັດຂາດ.”
ພາຍໃຕ້ມະຕິ 2231 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ
ຫລັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານໄດ້ບັນລຸກັນລະຫວ່າງ 6 ປະເທດມະຫາ
ອຳນາດຂອງໂລກກັບອີຣ່ານ ໃນປີ 2015 ນັ້ນ ອີຣ່ານໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນ
ການໃດໆກ່ຽວກັບກິດຈະການ ທີ່ພົວພັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. ແຕ່ວ່າ ມະຕິ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປັນການສະເພາະ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ວ່າ
ເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ແລະໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະຈີກ
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຖິ້ມ.
ທ່ານນາງ Haley ໃນລະຫວ່າງ ການໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົານັ້ນ ກ່າວກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດຫວັງ” ທີ່ໄດ້ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕື່ມ” ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ
ທ່ານນາງຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ການປະຕິບັດຂອງອີຣ່ານຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ