ພວກດັບໄຟ 30 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດໄຟໄໝ້ ອາຄານການຄ້າ ທີ່ເຕຫະຣ່ານ

ພວກກູ້ໄພອີຣ່ານພ້ອມດ້ວຍລົດດັບໄຟຫຼາຍສິບຄັນ ໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫລອດຄືນ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ຕາມຊາກຫັກພັງ ເພື່ອຈະເຂົ້າໄປຫາພວກດັບໄຟທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນແລະ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍອື່ນໆນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກຕຶກອາຄານສູງຫຼາຍຊັ້ນຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍພັງລົງມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກດັບໄຟເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 80 ກວ່າຄົນ.
ໄຟເລີ້ມລຸກໄໝ້ ປະມານ 8 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທີ່ຕຶກອາ ຄານພລາສໂກ ສູງ 17 ຊັ້ນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງ ຂອງໂຮງງານ ແລະບ່ອນຕັດຫຍິບ 500 ກວ່າຮ້ານແຕ່ພວກຄົນງານຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ທັນມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໃນເທື່ອນີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານ Bahram Qasemi ກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ໄຟເລີ້ມລຸກໄໝ້ ກໍໄດ້ມີການເອົາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນທຸກຢ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດ ໄພໃຫ້ແກ່ສະຖານທູດເຢຍຣະມັນ ເທີກີແລະອັງກິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ. ມີລາຍງານວ່າ ສະ ຖານທູດເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດ ໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດເທື່ອ.
ອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ Mehr ແຈ້ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Hassan Rahouni ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ “ທຳການສືບສວນ ໃນທັນທີ ເບິ່ງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ລະບຸໂຕພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ອຍເຫລືອພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນໃນທັນທີ.”
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