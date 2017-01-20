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ພວກດັບໄຟ 30 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດໄຟໄໝ້ ອາຄານການຄ້າ ທີ່ເຕຫະຣ່ານ

ນັກດັບໄຟອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດໄຟໄໝ້ ອາຄານ Plasco 17 ຊັ້ນ ທີ່ນະຄອນເຕຫະຣ່ານ. (19 ມັງກອນ 2017)

ນັກດັບໄຟອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດໄຟໄໝ້ ອາຄານ Plasco 17 ຊັ້ນ ທີ່ນະຄອນເຕຫະຣ່ານ. (19 ມັງກອນ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ອີ​ຣ່ານ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລົດ​ດັບ​ໄຟ​ຫຼາຍສິບ​ຄັນ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕະຫລອດ​ຄືນ ໃນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນຫາ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ​ເພື່ອ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ດັບ​ໄຟ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຂ້າງ​ໃນ​ແລະ ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ອື່ນໆນຶ່ງ​ມື້ຫລັງ​ຈາກ​ຕຶກ​ອາຄານ​ສູງ​ຫຼາຍຊັ້ນຢູ່ໃນ​ເຂດ​ໃຈກາງ​ນະຄອນຫຼວງ​ເຕຫະຣ່ານ ​ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ​ແລະ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍພັງ​ລົງ​ມາ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ດັບ​ໄຟ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 30 ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບບາດ​ເຈັບ​ອີກ 80 ກວ່າຄົນ.

​ໄຟເລີ້ມລຸກ​ໄໝ້ ​ປ​ະມານ 8 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ທີ່​ຕຶກ​ອາ ຄານພລາສ​ໂກ​ ​ສູງ 17 ຊັ້ນ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ ຂອງ​ໂຮງງານ ແລະບ່ອນຕັດຫຍິບ​ 500 ກວ່າ​ຮ້ານແຕ່ພວກ​ຄົນ​ງານ​ຫຼາຍໆ​ຄົນຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມາ​ຮອດ​ບ່ອນເຮັດ​ວຽກ​. ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ໃນ​ເທື່ອ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງເທື່ອ.

ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ Bahram Qasemi ກ່າວ​ວ່າ ນັບ​ແຕ່​ໄຟ​ເລີ້ມລຸກ​ໄໝ້ ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທຸກ​ຢ່າງ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ສະຖານທູດ​ເຢຍຣະມັນ ​ເທີ​ກີ​ແລະ​ອັງກິດທີ່ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້ໆນັ້ນ. ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ສະ ຖານທູດ​ເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ເຫດ ​ໄຟ​ໄໝ້​ໃນຄັ້ງນີ້​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເທື່ອ.

ອົງການ​ຂ່າວ​ເຄິ່ງທາງ​ການ Mehr ​ແຈ້ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Hassan Rahouni ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ “ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ ໃນ​ທັນທີ ​ເບິ່ງສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ລະບຸ​ໂຕ​ພວກ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ພວກ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ແລະ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ທັນທີ.”

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