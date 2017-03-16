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​ນັກ​ສືບ​ລັບ ຣັດເຊຍ ຖືກຟ້ອງ ໃນຖານລັກລອບ ຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ Yahoo ໃນປີ 2014

Yahoo Hack
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ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນບໍ່​ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆທາງ​ໄຊ​ເບີ ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ
​ໃດໆ ນຶ່ງ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ຕໍ່​ຊາວ
ຣັດ​ເຊຍ 2 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ນັກ​ສືບ​ລັບ ​ແລະ​ອີກ 2 ຄົນ ທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ ລັກ​ຂະ​ໂມ​ຍ​ເອົາ
​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເຈາະຂໍ້​ມູນ​ບໍລິ
ສັດ Yahoo ​ໃນ​ປີ 2014.

​ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວໃນວັນ
ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ໃດໆຂອງຣັດ​ເຊ​ຍທີ່ໄດ້ພົວພັນ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງອົງການ
ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພລັດຖະບານ​ກາງ ຫຼື (FSB).

ຜູ້​ຊ່ອຍ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ Mary McCord ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
4 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຟ້ອງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງການ FSB 2 ຄົນ​ແລະ​ພວກລັກ​
ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນອີກ 2 ຄົນ ທີ່​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການເຈາະຂໍ້​ມູນ​ນີ້.

ເຊີນຊົມ: ການປະກາດເຖິງການກ່າວໂທດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ

Justice Department: Russian FSB Agents Directed Yahoo Hack
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​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງການ FSB ແມ່ນລະບຸ​ໂຕວ່າ ​ເປັນທ້າວ Dmitry Dokuchaev ​
ແລະ​ທ້າວ Igor Sushchin ​ເປັນຜູ້​ໃຫ້ການ “ປົກ​ປ້ອງ ສັ່ງ​ການ ອຳນວຍ​ຄວາມ
ສະດວກ ​ແລະຈ່າຍເງິນ​ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ນັກເຈາະ​ຂໍ້​ມູນເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນຕ່າງ​ໆ
ຜ່ານ​ທາງ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ເຈາະ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ ຢູ່ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ແຫ່ງ
​ອື່ນໆ​ໃນ​ໂລກ,” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ​ນາງ McCord ທີ່​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.

ທ່ານ​ນາງ McCord ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ລັກເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ ​ແມ່ນ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ບັນດາ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ຂອງສອງ​ປະ​ເທດ ທັງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ສະຫະລັດ​ໃນການເຈາະ​
ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ ຕະຫລອດ​ທັງ​ພວກນັກ​ຂ່າວ ພວກ​ພະນັກງານ ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ດ້ານ​
ການ​ເງິນ ​ແລະ​ພວກ​ທະຫານ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ທ້າວ Alexsey Belan ເຄີຍ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຢູ່​ສະຫະລັດ ມາ​ແລ້ວ
2 ​ເທື່ອ ​ໃນ​ການ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ ​ແລະ​ຍັງ​ໄດ້​ຖືກຈັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ຊີຂອງ​ອົງການ
FBI ທີ່​ທາງ​ການ​ຕ້ອງການ​ຕົວຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ຖານ​ເປັນ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ​ກົດໝາຍທາງ​
ໄຊ​ເບີ້ ມາ​ໄດ້ກວ່າ 3 ປີ​ແລ້ວ.

ພວກເຈາະ​ຂໍ້​ມູນອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ທ້າວ Karim Baratov ແມ່ນ​ໄດ້ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ແລ້ວ​
ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ກາ​ນາ​ດາ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ​ນາງ McCord.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທ່ານນາງ McCord ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ອຍເຫຼືອຊາວອາເມຣິກັນ

Justice Department: 'We Will Not Allow The Comprise of American Citizens'
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